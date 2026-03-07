ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: ગરમીમાં નોંધપાત્ર વધારો, વર્ષમાં પ્રથમ વખત 36 ડીગ્રી તાપમાન નોંધાયું

હિટવેવથી બચવા આરોગ્ય વિભાગે જાહેર કરી માર્ગદર્શિકા. શહેરમાં પાણીની પરબો અને પક્ષીઓ માટે કુંડા ચાટનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું

ગરમીને લીધે સુરેન્દ્રનગરમાં ચહલપહલ ઘટી
ગરમીને લીધે સુરેન્દ્રનગરમાં ચહલપહલ ઘટી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 5:24 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાનું દિન-પ્રતિદિન તાપમાન વધતું જઈ રહ્યું છે ત્યારે આજે એટલે કે, 7 માર્ચના રોજ વર્ષનું સૌથી ઊંચું તાપમાન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નોંધાયું છે. જિલ્લાનું આજનું તાપમાન 36 ડિગ્રી નજીક પહોંચી ગયું છે જેની સ્પષ્ટ અસર જનજીવન ઉપર નજરે પડી રહી છે બપોરના સમયે સુરેન્દ્રનગર શહેરના મુખ્ય માર્ગો સુમસામ નજરે પડી રહ્યા છે. બજારમાં આવતા લોકો પણ ગરમીથી બચવા માટે ઠંડુ પીણાનો સહારો લેતા જોવા મળી રહ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં હજુ પણ તાપમાન વધવાની શક્યતા છે હીટવેવ જેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે સાવધાની રાખવા માટે સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે બને ત્યાં સુધી બપોરના સમયે ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળે. તાપમાન સતત વધતું જઈ રહ્યું છે ત્યારે લુ લાગવાના કેસોની સંખ્યામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. રણમાં કામ કરતા અગરિયાઓને પણ અને કન્ટ્રક્શન સાઈટ ઉપર કામ કરતા કર્મચારીઓને વિશેષ સાવચેતી રાખવા પણ સુરેન્દ્રનગર તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું તાપમાન સતત વધતું જઈ રહ્યું છે. તંત્ર દ્વારા સગર્ભા મહિલાઓ, વૃદ્ધોને ખાસ સાવચેતી રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

હિટવેવથી બચવા આરોગ્ય વિભાગે જાહેર કરી માર્ગદર્શિકા (ETV Bharat Gujarat)

સામાન્ય રીતે શહેરીજનોને સાવચેતી રાખવા તો તકેદારીના પગલાં ભરવા જાણ કરાવી છે પરંતુ બીજી તરફ ગરમી વધતાની સાથે પશુ પક્ષીઓના જનજીવન ઉપર પણ તેની અસર છે તે પડી રહી છે સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં ઠેર ઠેર જગ્યાઓ ઉપર પીવાના પાણીની પરબો શરૂ કરવામાં આવી છે ત્યારે જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં કુંડા ચાટ પક્ષી ઘરોનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જો કોઈ પણ પક્ષી અથવા પશુઓને ગરમી લાગી જાય કે લુ લાગી જાય તો તત્કાલિક પણે જીવ દયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનો સંપર્ક કરવા તાકીદ કરવામાં આવી છે.

ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે સાવચેતી જરૂરી : ડો. બી.જી.ગોહિલ, આરોગ્ય અધિકારી સુરેન્દ્રનગર

આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગના મુખ્ય અધિકારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ગરમી વધવાના કારણે હીટવેવની ઘટનાઓમાં વધારો થઈ શકે છે. ગરમીથી કાળજી રાખવા માટે પણ જાણ કરવામાં આવી છે બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળવા અને જો બહાર જવાનું થાય તો પાણી વધારે પીવા તેમજ ઠંડા પીણાંનું સેવન કરવા અપીલ કરાઈ છે. લુ લાગી જાય તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર ઉપર સારવાર લઈ લેવા પણ જાણ કરવામાં આવી છે ગરમી હજુ વધવાની છે ત્યારે ઓઆરએસ તેમજ સતત પાણી પીતા રહેવા માટે પણ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે અને માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે

પશુ પક્ષીઓ ઉપર પણ અસર દેખાઈ રહી છે

ગરમીનો પારો વધતો જઈ રહ્યો છે ત્યારે જનજીવન ઉપર તો તેની અસર પડી રહી છે પરંતુ પશુ પક્ષીઓ ઉપર પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે. ગરમીના કારણે પશુ પક્ષીઓ મોતને ભેટતા હોય તે પ્રકારના બનાવો વધતા હોવાનું જીવ દયા પ્રેમી રાજુભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. શહેરના મુખ્ય માર્ગો ઉપર જ્યારે પશુ પક્ષીઓ પટકાયેલી હાલતમાં નજરે પડે તો તાત્કાલિક જીવ દયા ગ્રુપનો સંપર્ક કરવામાં આવે તેથી તેનો જીવ બચાવી શકાય આ ઉપરાંત ઘરની અગાસી ઉપર પક્ષીઓ માટે કુંડા ભરવામાં આવે અને શહેરી વિસ્તારોમાં રખડતા પશુઓ માટે ચાટની વ્યવસ્થા કરી અને તેમાં પાણી ભરવા પણ અપીલ કરાઈ છે. આ ઉપરાંત જીવ દયા ચેરીટેબલ ગ્રુપ દ્વારા વિનામૂલ્ય શહેરની જનતાને પક્ષીઘર ચાટ અને કુંડાનું વિતરણ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

