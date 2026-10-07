ગુજરાત HCનો મહત્ત્વનો ચુકાદો; ઓસ્ટ્રેલિયામાં નોકરી કરતી મહિલાના અકસ્માત મૃત્યુ કેસમાં રૂ. 2.80 કરોડનું વળતર યથાવત
ઓસ્ટ્રેલિયામાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામ કરતી મહિલાના અકસ્માતમાં થયેલા મૃત્યુના કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પરિવારને આપવામાં આવેલા આશરે રૂ 2.80 કરોડના વળતરને યથાવત રાખ્યું છે.
Published : October 7, 2026 at 3:58 PM IST
અમદાવાદઃ ઓસ્ટ્રેલિયામાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામ કરતી મહિલાના અકસ્માતમાં થયેલા મૃત્યુના કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પરિવારને આપવામાં આવેલા આશરે રૂ 2.80 કરોડના વળતરને યથાવત રાખ્યું છે. વીમા કંપની દ્વારા વળતરની રકમ ઘટાડવા માટે કરવામાં આવેલી અપીલ હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
વિગતવાર વાત કરીએ તો, 19 ઓક્ટોબર 2013ના રોજ કાર અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં કારમાં સવાર મંસી સિદ્ધાર્થ મહેતાનું મૃત્યુ થયું હતું. ત્યારબાદ તેમના પતિ અને પુત્ર દ્વારા વળતર મેળવવા માટે ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. ટ્રિબ્યુનલે મૃતક મહિલાની ઓસ્ટ્રેલિયામાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકેની આવક તેમજ આવકવેરા રિટર્નને ધ્યાનમાં રાખીને કુલ રૂ 2,79,97,125નું વળતર મંજૂર કર્યું હતું.
વીમા કંપનીએ હાઈકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, અકસ્માત પહેલાં મહિલાએ એકાઉન્ટન્ટની નોકરીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું, તેથી અકસ્માત સમયે તેમની કોઈ આવક નહોતી. સાથે જ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતી વ્યક્તિ માટે ભારતીય નાગરિકની જેમ મલ્ટિપ્લાયર લાગુ કરી શકાય નહીં અને વિદેશની નોકરીને કાયમી નોકરી ગણીને ભવિષ્યની આવકમાં વધારો પણ ન ગણવો જોઈએ તેવી દલીલ કરવામાં આવી હતી.
અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરતા એડવોકેટ હિરેન મોદીએ વળતર યથાવત રાખવા માટે મૃતકની અગાઉની આવક, આવકવેરા રિટર્ન અને પરિવારને થયેલા વાસ્તવિક આવકના નુકસાન સહિતના મુદ્દાઓ પર કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆતો કરી હતી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે વીમા કંપનીની દલીલો ફગાવી દીધી હતી. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, માત્ર અકસ્માત પહેલાં નોકરીમાંથી રાજીનામું આપ્યું હોવાના કારણે મૃતકની આવક મેળવવાની ક્ષમતા સમાપ્ત થઈ જતી નથી. અગાઉના ત્રણ વર્ષના આવકવેરા રિટર્નમાં 30 હજારથી વધુ ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલરની સતત આવક દર્શાવવામાં આવી હતી. આથી પરિવાર માટે મૃતકની આવકનો નિશ્ચિત સ્ત્રોત હોવાનું સ્પષ્ટ થતું હતું.
હાઈકોર્ટે વધુમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, વળતર નક્કી કરતી વખતે પરિવારને થયેલા વાસ્તવિક આવકના નુકસાનને ધ્યાનમાં લેવાનું હોય છે. મૃતક ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતી હતી અને ત્યાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે આવક મેળવતી હતી, તેથી ભારતમાં એકાઉન્ટન્ટને મળતી આવકને આધાર બનાવવાની વીમા કંપનીની દલીલ પણ કોર્ટે નકારી કાઢી હતી.
મલ્ટિપ્લાયર અંગે હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાનો આધાર લીધો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું કે મલ્ટિપ્લાયર નક્કી કરવામાં ભારતીય અને વિદેશી નાગરિક વચ્ચે કોઈ ભેદ કરવામાં આવ્યો નથી. તેથી ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલ 17નો મલ્ટિપ્લાયર યોગ્ય હોવાનું હાઈકોર્ટે ઠેરવ્યું હતું.
વીમા કંપની દ્વારા 9 ટકા વ્યાજ સામે કરવામાં આવેલી દલીલ પણ હાઈકોર્ટે સ્વીકારી નહોતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા 9 ટકા વ્યાજ આપવાના આદેશને હાઈકોર્ટ સતત સમર્થન આપતી આવી છે. અંતે ગુજરાત હાઈકોર્ટે વીમા કંપનીની અપીલ ફગાવી દીધી હતી અને પરિવારને મંજૂર કરાયેલા 2,79,97,125ના વળતરને યથાવત રાખ્યું છે.
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