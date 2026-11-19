સુરેન્દ્રનગર TAT HS મુખ્ય પરીક્ષાના પરિણામ બાદ ઉમેદવારોમાં ભારે અસંતોષ, કલેક્ટર કચેરીએ ઠાલવી વેદના
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં TAT HS મુખ્ય પરીક્ષાના પરિણામ બાદ હજારો ઉમેદવારોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : November 19, 2026 at 4:34 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં TAT HS મુખ્ય પરીક્ષાના પરિણામ બાદ હજારો ઉમેદવારોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પરિણામમાં વિસંગતતા, મૂલ્યાંકન માપદંડ અંગે અસ્પષ્ટતા અને પારદર્શિતાના અભાવના આક્ષેપ સાથે ઉમેદવારોએ સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચીને પોતાની વેદના ઠાલવી હતી. ઉમેદવારોએ શિક્ષણ મંત્રીને સંબોધીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને નિષ્પક્ષ તપાસ અને ન્યાયની માંગ કરી હતી.
પરિણામ અપેક્ષા કરતા ઓછું આવ્યું
ઉમેદવારોનું કહેવું છે કે, જે શિક્ષકો વર્ષોથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે, તેમને ટોપર બનાવે છે, તે જ શિક્ષકો TAT HSની પરીક્ષામાં નાપાસ થયા છે. આ વાત જ પરિણામ સામે શંકા ઊભી કરે છે. ઘણા ઉમેદવારોએ દાવો કર્યો છે કે, તેમણે બંને પેપર સારા આપ્યા હતા, છતાં પરિણામ તેમની અપેક્ષા કરતા ઘણું ઓછું આવ્યું છે. કેટલાક ઉમેદવારોને એવું પણ લાગી રહ્યું છે કે, તેમના માર્ક્સમાં કોઈ ભૂલ થઈ છે. ઉમેદવારોની મુખ્ય માંગ છે કે, પરીક્ષાના બંને પેપરના માર્ક અલગ-અલગ જાહેર કરવામાં આવે. હાલમાં સંયુક્ત પરિણામ જાહેર થવાથી ઉમેદવારોને ખબર પડતી નથી કે કયા પેપરમાં કેટલા માર્ક મળ્યા. આ ઉપરાંત સીટ નંબર, કન્ફર્મેશન નંબર, જન્મ તારીખ, કેટેગરી અને વિષયવાર લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે. જેથી દરેક ઉમેદવાર પોતાનું પરિણામ ચકાસી શકે અને પારદર્શિતા જળવાઈ રહે.
આન્સર કી જાહેર કરવાની માંગ
બીજી મહત્વની માંગ બંને પેપરની ઉત્તરવહી અને આન્સર કી જાહેર કરવાની છે. ઉમેદવારોનું કહેવું છે કે, જો આન્સર કી અને ઉત્તરવહી જાહેર કરવામાં આવે તો તેમને ખબર પડે કે ક્યાં ભૂલ થઈ છે. પરિણામના આંકડામાં વિસંગતતા અને મૂલ્યાંકન માપદંડ અંગે પણ ખુલાસો આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારો ઈચ્છે છે કે, બોર્ડ સ્પષ્ટ કરે કે મૂલ્યાંકન કયા ધોરણે કરવામાં આવ્યું છે.કલેક્ટર કચેરીએ ઉમેદવારોએ ભારે લાગણી સાથે પોતાની વાત રજૂ કરી હતી. વર્ષોની મહેનત, માતા-પિતાના પૈસા, કોચિંગ અને રાત-દિવસની તૈયારી બાદ પણ જ્યારે પરિણામ અપેક્ષા મુજબ ન આવે ત્યારે માનસિક દબાણ વધી જાય છે. ઉમેદવારોએ કહ્યું હતું કે, સરકાર આ મામલે ગંભીરતા દાખવે અને હજુ કોઈ ઉમેદવાર હતાશામાં કોઈ ખોટું પગલું ન ભરે તે માટે તાત્કાલિક ન્યાય આપવામાં આવે. સુરેન્દ્રનગરમાં એક ઉમેદવારે મેરિટમાં નામ ન આવતા પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધાની ઘટનાએ સમગ્ર જિલ્લાને હચમચાવી દીધો છે. આ ઘટના બાદ ઉમેદવારોમાં વધુ ભય અને દુઃખ ફેલાયું છે.
મનોજભાઇ નામના ઉમેદવારે જણાવ્યું હતું કે, જે પરિણામ જાહેર થયા છે તેમનાથી અસંતોષ કે શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવી અને ટોપ માર્ક સુધી પહોંચાડે છે. આવા વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓમાં પણ સારા માર્ક્સ સાથે પાસ થાય છે. અભ્યાસ કરાવનાર શિક્ષકો જ તેમના મુખ્ય વિષયમાં ઓછા ગુણ આવે તે કેવી રીતે બની શકે. સરકારે ફરીથી પેપર ચેકિંગની તજવીજ હાથ ધરવી જોઇએ.
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