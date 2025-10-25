ETV Bharat / state

વેરાવળ બંદર પર એલર્ટ: બપોર બાદ 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવ્યું, દરિયો તોફાની બની શકે

ગીર સોમનાથના વેરાવળ બંદર પર 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું બાદમાં સાંજના સમયે 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે.

વેરાવળ બંદર પર એલર્ટ
વેરાવળ બંદર પર એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 8:30 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 8:36 AM IST

1 Min Read
ગીર સોમનાથ : વેરાવળ બંદર પર સવારના સમયે 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું હતું અને બપોર બાદ 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. આ વરસાદી માહોલના કારણે સિગ્નલ લગાવ્યું છે, હવામાન વિભાગની આગાહીને લઈને વેરાવળ બંદર પર 1 નંબરનું સિગ્નલ લાગ્યું. માછીમારોને દરિયો નહીં ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી શકે છે.

વેરાવળના બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે તેમજ દરિયામાં જવાની પણ મનાઈ કરવામાં આવી છે. છતાં પણ સહેલાણીઓ સોમનાથના દરિયા કિનારામાં ન્હાતા જોવા મળ્યા હતા.

વેરાવળ બંદર પર એલર્ટ: બપોર બાદ 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

વેરાવળ બંદર પર એલર્ટ : ગુજરાતમાં હજુ પણ હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ બંદર પર તકેદારીના ભાગરૂપે સવારના સમયે 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં બપોર બાદ સાંજના સમયે 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ માછીમારોને દરિયો નહીં ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે, દરિયો તોફાની બને તેવી પણ શક્યતા સેવાઇ રહી છે.

આસપાસના વિસ્તારની બોટ પણ સુરક્ષિત રીતે બંદરો પર પહોંચી ગઈ છે, સમુદ્રમાં ડિપ્રેશનના કારણે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વેરાવળ બંદર પર તકેદારીના ભાગરૂપે 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે.

હવામાન વિભાગે ચક્રવાતની ચેતવણી આપી : હવામાન વિભાગે (IMD) બંગાળની ખાડી પર આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ માટે ચક્રવાતની ચેતવણી જાહેર કરી છે, જે આજથી વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે. 23 ઓક્ટોબર સુધી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી. ચેતવણી જાહેર થતાં જ સ્થાનિક બંદરો ખાલી કરાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આ ચક્રવાતની અસર દક્ષિણ દ્વીપકલ્પથી પૂર્વ, ઉત્તર-પૂર્વ, મધ્ય ભારત, પશ્ચિમ ભારત અને ઉત્તર ભારતમાં ફેલાશે. ચક્રવાત કેરળ, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ, ગોવા, જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં અનુભવાશે.

Last Updated : October 25, 2025 at 8:36 AM IST

