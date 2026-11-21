સોમનાથમાં ''Shri Somnath Utsav-2026''નો ભવ્ય પ્રારંભ, લોકગાયક રાજ ગઢવીની શિવમય પ્રસ્તુતિઓથી શ્રોતાઓ બન્યા મંત્રમુગ્ધ
ભક્તિ, લોકસંગીત અને ગુજરાતની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ સર્જાયો, શિવતાંડવ અને હુડો રાસે પણ જમાવ્યો રંગ
Published : November 21, 2026 at 1:34 PM IST
ગીર સોમનાથઃ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવની પાવન ધરતી પર કલા, સંસ્કૃતિ અને ભક્તિનો અદભુત સંગમ જોવા મળ્યો હતો. રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ ગુજરાત, કમિશનરશ્રી યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગાંધીનગર, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર ગીર સોમનાથ તથા શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત 'શ્રી સોમનાથ ઉત્સવ-2026'નો રંગેચંગે પ્રારંભ થયો હતો. ઉત્સવના પ્રથમ દિવસથી જ સંગીત, લોકકલા અને શિવભક્તિના રંગમાં સમગ્ર માહોલ રંગાઈ ગયો હતો.
ઉત્સવના પ્રથમ દિવસે જાણીતા લોકગાયક રાજ ગઢવીએ પોતાની આગવી ગાયકી અને સુરીલા અવાજથી ઉપસ્થિત શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. રાજ ગઢવીએ 'હર હર હર મહાદેવ', 'જબ જીદ પે આ ગઈ પારવતી... પારવતી' અને 'સોમનાથ મહાદેવ ભોળિયા...' સહિતનાં શિવભક્તિથી ભરપૂર ગીતોની પ્રસ્તુતિ કરી હતી. તેમની શિવમય પ્રસ્તુતિઓથી કાર્યક્રમ સ્થળ પર ભક્તિમય વાતાવરણ સર્જાયું હતું. ગીતોના તાલે ઉપસ્થિત શ્રોતાઓ પણ ઝૂમી ઊઠ્યા હતા અને જાણે સમગ્ર વાતાવરણ શિવમય બની ગયું હતું.
આ સાથે સરગમ ગ્રુપના કલાકારો નયન પંચોલી, કલ્યાણી કોઠારકર અને પ્રહર વોરાએ પણ પોતાની કલાત્મક અને સુરીલી પ્રસ્તુતિઓથી કાર્યક્રમમાં ચાર ચાંદ લગાવ્યા હતા. કલાકારોએ 'પાટણથી પટોળા...', 'ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની...', 'લીંબુડા ઝૂલે તારા બાગમાં...' અને 'કાનુડો દાન માંગે...' સહિતનાં લોકપ્રિય ગીતો રજૂ કરી ગુજરાતની લોકસંગીત પરંપરાની સુંદર ઝલક રજૂ કરી હતી.
કાર્યક્રમમાં માત્ર સંગીત જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતની પરંપરાગત લોકકલા અને સાંસ્કૃતિક વારસાની પણ સુંદર પ્રસ્તુતિ જોવા મળી હતી. રાજકોટ ગ્રુપ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા શિવતાંડવની ભવ્ય પ્રસ્તુતિએ ઉપસ્થિત લોકોનું વિશેષ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. શિવતાંડવની લયબદ્ધ અને ઉત્કૃષ્ટ રજૂઆતથી દર્શકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે પરંપરાગત હુડો રાસે ગુજરાતની લોકસંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત નૃત્યકલાને જીવંત કરી હતી. કલાકારોની રજૂઆતને ઉપસ્થિત લોકોએ ઉત્સાહભેર વધાવી હતી.
આ પ્રસંગે ગીર સોમનાથ જિલ્લા કલેક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ ગ્રુપના ખેલૈયાઓને સોમનાથ મહાદેવની તસવીર અર્પણ કરી સન્માનિત કર્યા હતા. આ સન્માન દ્વારા કલાકારોની કલા અને સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિને બિરદાવવામાં આવી હતી.
આ કાર્યક્રમમાં સોમનાથ મંદિરના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડા, જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારી એચ.ડી. મકવાણા સહિત વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ, શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના કર્મચારીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉપસ્થિત લોકોએ સમગ્ર કાર્યક્રમને મનભરીને માણ્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સોમનાથ માત્ર ધાર્મિક આસ્થાનું જ નહીં, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને આધ્યાત્મિક ચેતનાનું પણ મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે. ત્યારે સોમનાથની પાવન ભૂમિ પર આયોજિત 'શ્રી સોમનાથ ઉત્સવ-2026' દ્વારા લોકકલા, સંગીત, નૃત્ય અને સાંસ્કૃતિક વારસાને એક મંચ મળ્યો છે. ઉત્સવના પ્રથમ દિવસે જ લોકગાયક રાજ ગઢવીની શિવમય પ્રસ્તુતિઓ, સરગમ ગ્રુપનાં ગીતો, શિવતાંડવ અને હુડો રાસે સમગ્ર કાર્યક્રમને યાદગાર બનાવી દીધો હતો.
આમ, સોમનાથ મહાદેવની ભક્તિ સાથે ગુજરાતની કલા અને સંસ્કૃતિનો મહિમા ઉજાગર કરતા 'શ્રી સોમનાથ ઉત્સવ-2026'નો પ્રથમ દિવસ ભક્તિ અને સંગીતના અવિસ્મરણીય માહોલ વચ્ચે સંપન્ન થયો હતો.
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