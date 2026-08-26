મહેસાણાના સાંપાવાડા ગામની આ શાળા 'ઝીરો પીરિયડ'થી બની અવ્વલ, સતત ત્રણ વર્ષથી ધોરણ 10-12નું 100 ટકા પરિણામ
મહેસાણા જિલ્લાના સાંપાવાડા ગામની શ્રી જાગૃતિ વિદ્યાલયે ખાનગી ટ્યુશન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકી, શાળામાં જ રોજ સવારે 'ઝીરો પીરિયડ'ની એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે.
Published : August 26, 2026 at 6:23 PM IST
મહેસાણા: આજના આધુનિક અને સ્પર્ધાત્મક યુગમાં ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ સારા પરિણામ માટે મોંઘીદાટ ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ પાછળ દોડતા જોવા મળે છે. ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના બેચરાજી તાલુકાના સાંપાવાડા ગામમાં આવેલી શ્રી જાગૃતિ વિદ્યાલયે શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક અનોખો અને પ્રેરણાદાયી માર્ગ ચીંધ્યો છે. શાળાએ ખાનગી ટ્યુશન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકી, શાળામાં જ રોજ સવારે 'ઝીરો પીરિયડ' (શૂન્ય તાસ) શરૂ કરીને અને વિદ્યાર્થીઓ પર વ્યક્તિગત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને પરિણામમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન આણ્યું છે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં જે શાળાનું ધોરણ ૧૦નું પરિણામ માત્ર ૬૦% આવતું હતું, ત્યાં આજે સતત ત્રણ વર્ષથી ધોરણ 10 અને 12નું પરિણામ 100 ટકા આવી રહ્યું છે.
60% થી 100 % સુધીનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ
સાંપાવાડાની શ્રી જાગૃતિ વિદ્યાલયમાં વર્ષ 2022માં ધોરણ 10નું પરિણામ માત્ર 60 % હતું. વર્ષ 2023માં માત્ર એક વિદ્યાર્થી નાપાસ થતાં પરિણામ 96.88% રહ્યું હતું. જોકે, શાળાના આચાર્ય અને શિક્ષકોએ હાર માન્યા વગર શિક્ષણ પદ્ધતિમાં આમૂલ પરિવર્તન કરવાનો સંકલ્પ લીધો. આ આયોજનબદ્ધ મહેનતના પરિણામે વર્ષ 2024, 2025, અને 2026 સુધી સતત ત્રણ વર્ષ શાળાએ બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં 100% પરિણામ હાંસલ કરી સમગ્ર મહેસાણા જિલ્લામાં ડંકો વગાડ્યો છે. હાલમાં આ શાળામાં ધોરણ 9 થી 12માં કુલ 214 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
સફળતાનો મૂળ મંત્ર 'ઝીરો પીરિયડ'
શાળાની આ અભૂતપૂર્વ સફળતા પાછળનું સૌથી મોટું રહસ્ય સત્રના પ્રથમ દિવસથી જ શરૂ કરવામાં આવતો ‘ઝીરો પીરિયડ’ છે.શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆતથી જ ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓ માટે દરરોજ સવારે ૧૦:૦૦ વાગ્યે એક વિશેષ ઝીરો પીરિયડ લેવામાં આવે છે. અઠવાડિયાના તમામ દિવસો શિક્ષકો વચ્ચે વહેંચી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી સાતેય વિષયોનું વ્યવસ્થિત પુનરાવર્તન અને દ્રઢીકરણ થઈ શકે.સામાન્ય વર્ગખંડમાં સંકોચ અનુભવતા નબળા વિદ્યાર્થીઓ પર શિક્ષકો અંગત રીતે ધ્યાન આપી તેમના ડાઉટ્સ સોલ્વ કરે છે અને તેમને વિશેષ માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.
100% હાજરીનો કડક નિયમ અને વાલીઓ સાથે સંકલન
શાળા પ્રશાસને પરિણામ સુધારવા માટે વિદ્યાર્થીઓની નિયમિતતાને પ્રાથમિક શરત બનાવી છે. બોર્ડના વર્ગોમાં એક પણ વિદ્યાર્થી ગેરહાજર ન રહે તે માટે શાળા દ્વારા કડક તાકીદ કરવામાં આવી છે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી અચાનક ગેરહાજર રહે તો શિક્ષકો તાત્કાલિક વાલીનો સંપર્ક કરી કારણ જાણે છે. વાલીઓને પણ સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે ખેતી કે સામાજિક પ્રસંગોના બહાને બાળકોને શાળામાંથી રજા ન અપાવવી, જેથી તેમનો અભ્યાસ ન બગડે.
ખાનગી ટ્યુશન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ
સાંપાવાડા શાળાએ વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ પ્રકારના પ્રાઈવેટ ટ્યુશન રાખવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ નિર્ણય પાછળ બે મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રહ્યા છે. અલગ-અલગ જગ્યાએ અલગ પદ્ધતિથી ભણવાથી વિદ્યાર્થીઓમાં થતો ભ્રમ દૂર થાય છે અને તેઓ શાળાની એક જ પદ્ધતિ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. ગ્રામીણ વિસ્તારના સામાન્ય અને ગરીબ પરિવારોને મોંઘી ટ્યુશન ફીના બોજમાંથી મુક્તિ મળી છે. શાળામાં જ ટ્યુશન કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે.
પરીક્ષા અને પેપરોની પ્રેક્ટિસ
શાળામાં શિક્ષણ કાર્ય ઉત્તરાયણ પહેલાં એટલે કે બોર્ડની મુખ્ય પરીક્ષાના દોઢ મહિના પહેલાં જ સંપૂર્ણપણે પૂરું કરી દેવામાં આવે છે. અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ શાળા દ્વારા ગ્રાન્ટમાંથી દરેક વિદ્યાર્થીને દરેક વિષય માટે પાંચ-પાંચ એમ કુલ ૩૫ સપ્લીમેન્ટરીઓ મફત આપવામાં આવે છે. શાળા કેમ્પસમાં જ સવારે ૧૦ વાગ્યાથી વિદ્યાર્થીઓને બેસાડી પ્રશ્નપત્રો વંચાવી, મોઢે લખાવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓએ લખેલા પેપરો શિક્ષકો તે જ દિવસે તપાસીને વિદ્યાર્થીને રૂબરૂ બોલાવી તેની ભૂલો સમજાવે છે. આ પ્રક્રિયાથી વિદ્યાર્થીઓનો પરીક્ષાનો ડર દૂર થાય છે અને આત્મવિશ્વાસ વધે છે.
આચાર્ય પોતે વર્ગખંડમાં ભણાવે છે
શાળામાં મંજૂર થયેલા 9 શિક્ષકોમાંથી ૨ શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી હોવા છતાં શિક્ષણકાર્ય જરાય ખોરંભાયું નથી. શાળાના આચાર્ય અશોકભાઈ પટેલ પોતે ગણિત વિષયના નિષ્ણાત છે અને તેઓ નિયમિત વર્ગખંડમાં જઈને વિદ્યાર્થીઓને ઉત્સાહપૂર્વક ભણાવે છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ સમગ્ર શિક્ષક સ્ટાફે એક ટીમ તરીકે કામ કરીને અશક્ય લાગતા પરિણામને શક્ય બનાવ્યું છે.
બે વર્ષથી મહેસાણા જિલ્લાની સર્વશ્રેષ્ઠ શાળાનો એવોર્ડ
શાળાના આ અસાધારણ પરિણામની નોંધ જિલ્લા કક્ષાએ પણ લેવાઈ છે. ધોરણ 10ના ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ બદલ શાળાને મહેસાણા જિલ્લાની શ્રેષ્ઠ શાળાનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. ધોરણ 12ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ ૬૫% થી વધુ ગુણ સાથે પ્રથમ ડિરેક્શનમાં ઉત્તીર્ણ થતાં શાળાને ફરીથી જિલ્લાની સર્વશ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે પસંદ કરવામાં આવી હતી. શાળાને જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) અને જિલ્લા આચાર્ય સંઘ તરફથી સન્માનપત્ર અને 75 હજારનો રોકડ પુરસ્કાર પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
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