મહાદેવની સાધના સાથે અનેક દેવી-દેવતાઓની આરાધના, 108 શિવલિંગ સાથે એટલા જ બીલીના વૃક્ષોનું સમન્વય
સુરેન્દ્રનગર થી 8 કિલોમીટર દૂર આવેલા કટુડા ગામે કાંકરિયા તળાવની પાળે બિલેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં અર્ધનારેશ્વર મૂર્તિ અને શિવલિંગનો અનેરો મહિમા છે.
Published : August 25, 2026 at 12:23 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: આપણા ગુજરાત સહિત દેશભરમાં શિવજીના અસંખ્ય મંદિરો આવેલા છે. અને દરેક મંદિરો સાથે પોતાનો કોઈને કોઈ એક અલગ ઇતિહાસ પણ છુપાયેલો છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા અસંખ્ય પૌરાણિક શિવજીના મંદિરોમાંથી વઢવાણ તાલુકાના કટુડા ગામે આવેલું બિલેશ્વર મહાદેવજીનું મંદિર શિવભક્તોને આકર્ષી રહ્યું છે. કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપુર મહાદેવનું આ મંદિર ભક્તોને એક અનેરી ઉર્જા પૂરી પાડે છે.
સુરેન્દ્રનગર થી 8 કિલોમીટર દૂર આવેલા કટુડા ગામે કાંકરિયા તળાવની પાળે બિલેશ્વર મહાદેવનું આ મંદિર આવેલું છે, જ્યાં અર્ધ નારેશ્વર મૂર્તિ અને શિવલિંગનો અનેરો મહિમા છે. અહીં ન માત્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પરંતુ ગુજરાત ભરમાંથી શિવભક્તો આવે છે.
મંદિરની વિશેષતા
આ મંદિરની વિશેષતા એ છે કે ગુજરાતમાં એકમાત્ર શિવજીનું એવું મંદિર છે કે, જ્યાં એક સાથે 108 જેટલી શિવલિંગને જળાભિષેક કરવામાં આવે છે અને દરેક શિવલિંગની ઉપર બીલીપત્રના વૃક્ષનો છાંયડો છે. એટલે પ્રત્યેક શિવલિંગ બીલીપત્રની નીચે શિવજી બિરાજમાન છે અને અહીં આવતા તમામ ભક્તો 108 જેટલા શિવલિંગ ઉપર અલગ અલગ ફૂલોનો શણગાર કરે છે અને જળાભિષેક કરીને પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ધન્યતા અનુભવ કરે છે. હાલ શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે ત્યારે મંદિરમાં ચાર વખત વિશેષ આરતી કરવામાં આવે છે અને અન્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે.
બિલેશ્વર મહાદેવના મંદિરની ખાસ વિશેષતા
- ગુજરાતનું એકમાત્ર એવું મંદિર કે જ્યાં 108 શિવલિંગ સાથે 108 બીલીના વૃક્ષનો સમન્વય
- મંદિરમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, બુધ, ગુરુ, બૃહસ્પતિ, શુક્ર, શનિ, રાહુ, કેતુ, સહિતના નવગ્રહ મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.નવ ગ્રહના રાજા તરીકે સૂર્ય પૂજાય છે.
- બિલેશ્વર મંદિર એ રાજ્યનું પ્રથમ એવું મંદિર છે જ્યાં વિધાતાની પ્રતિમા પણ સ્થાપિત કરાઈ છે.
- છેલ્લાં 16 વર્ષથી બિલેશ્વર મંદિરમાં અખંડ યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે.
- મંદિરમાં અલગ-અલગ ઋષિમુનિઓ અને દેવી-દેવતાઓની પ્રતિમાઓ પણ સ્થાપિત કરાઈ છે.
- મંદિરની બાજુમાં કાંકરિયા તળાવ આવેલું છે ત્યાં સ્નાનનું પણ અનેરૂ મહત્વ છે.
- મંદિરના પટાંગણમાં પશુઓ અને પંખીઓ માટે ચણની અનેરી વ્યવસ્થા
પ્રત્યેક બીલીના વૃક્ષની નીચે 108 શિવલિંગ
આજથી 16 વર્ષ પહેલા કટુડાના ગ્રામજનો દ્વારા તેમજ ગામના અગ્રણી બળવંતસિંહ ઝાલા તેમજ ઝાલા માધુભા સહિતના ધર્મપ્રેમી લોકોએ આ મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. કટુડા ગામે કાંકરીયા તળાવના કાંઠે મંદિર બંધાવવામાં આવ્યું અને મંદિર પરિસરમાં જ 108 જેટલા શિવલિંગ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા અને દરેક શિવલિંગ ઉપર બીલીનું ઝાડનું જતન કરી અને વાવેતર કરાયું. આજે 16 વર્ષ બાદ આ મંદિર ગુજરાતનું એક એવું મંદિર બની ગયું છે કે, જ્યાં એક સાથે 108 જેટલા બીલીપત્રની નીચે શિવલિંગ બિરાજમાન હોય. ગુજરાત ભરમાંથી શિવ ભક્તો આ મંદિરે આવે છે અને દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે.
હાલ શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે મંદિરમાં ચાર વખત વિશેષ આરતી કરવામાં આવે છે અને અન્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને છેલ્લા 16 વર્ષથી અહીં એક અખંડ યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે, 24 કલાકથી નિરંતર ચાલતા આ યજ્ઞને લઈને પણ આજુબાજુના સંતો-મહંતો,સાધુઓ પણ આ મંદિરની મુલાકાતે આવતા હોય છે.
કટુડા ગામના સ્થાનિક રહેવાસી અને મંદિર સ્થાપના સમયે તેમના દ્વારા પણ સેવા આપવામાં આવી છે. માધુભા ઝાલા સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 16 વર્ષ પહેલા ગામમાં એક વિચાર કરવામાં આવ્યો અને આવું એક મંદિર સ્થાપિત કરવામાં આવે તેવી એક વિચાર વ્યક્ત કરાયો ત્યારે ગામના નિવૃત તલાટી અને ગામના આગેવાનો દ્વારા ફાળો ઉઘરાવવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ગામમાં તળાવ કાંઠે 108 બીલીપત્રનું વાવેતર કરાયું અને તેમના પ્રત્યેક બીલીપત્ર નીચે 108 જેટલા શિવલિંગની સ્થાપના કરવામાં આવી અને આજે 16 વર્ષ થઈ ગયા છે. ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી રોજના પાંચ હજારથી વધુ લોકો શ્રાવણ મહિનામાં દર્શન માટે આવે છે, તેમને રહેવા જમવા ભજન અને ભક્તિનો અનોખો મહિમા નજરે પડે છે. ત્યારે મંદિરમાં પક્ષીઓ માટે ચણ અને ગાયો માટે ખડ સહિતની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવે છે. મંદિરની અંદર નવ ગ્રહ છે. પાંચ પાંડવોની પ્રતિમાઓ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. સાથે દ્રોપદીની મૂર્તિની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ત્યારે ભક્તો દર્શન માટે આવતા હોય છે અને ક્ષત્રિય સમાજના ઝાલાના કુળદેવતા માર્કંડેય ઋષિ અને દુર્વાસા ઋષિની પ્રતિમાની પણ અહીં સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને રોજ ત્યાં ભક્તો આવે છે અને મહાદેવજીની પૂજા અર્ચના બાદ અલગ અલગ દેવી-દેવતાઓના પણ દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવે છે.
આ પણ વાંચો