ખેડાના ચુણેલમાં નિલકંઠ મહાદેવ મંદીરે શિવભક્તોની અનોખી સાધના, આખો શ્રાવણ માસ મંદિરમાં કરે છે અલગ-અલગ શણગાર
શિવભક્તો અને ઉત્સાહી યુવાનો દ્વારા સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમ્યાન ભોલેનાથને આકર્ષક અને કળાત્મક શણગાર કરવામાં આવે છે.
Published : August 20, 2026 at 7:10 AM IST
ખેડા: પવિત્ર શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થતાં જ સમગ્ર શિવાલયોમાં ભક્તોનો વિશેષ ધસારો જોવા મળે છે. ત્યારે ખેડા જીલ્લાના ચુણેલ ગામમાં આવેલા પ્રાચીન શ્રી નિલકંઠ મહાદેવ મંદિર ખાતે પણ ભક્તિનો એક અનોખો રંગ જોવા મળી રહ્યો છે. દેવાધિદેવ મહાદેવ પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધાને આધુનિક પેઢીના ભાવિક યુવાનો એક અનોખી અને કળાત્મક સ્વરૂપે પ્રગટ કરી રહ્યા છે. મંદિરમાં ભગવાનની કળામય આરાધના કરવામાં આવી રહી છે. શિવભક્ત અને ઉત્સાહી યુવાનો દ્વારા સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમ્યાન ભોલેનાથને આકર્ષક અને કળાત્મક શણગાર કરવામાં આવે છે.
અલગ-અલગ વસ્તુઓથી કળાત્મક શણગાર
ચુણેલ ગામે આવેલા શ્રી નિલકંઠ મહાદેવ મંદિરમાં શિવભક્ત કળાપ્રેમી યુવાનો દ્વારા ફળ,ફૂલ,બિલીપત્ર, અનાજ,કઠોળ અને શાકભાજી સહિતની વિવિધ વસ્તુઓ દ્વારા સુંદર અને આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવે છે.તેમજ મંદિરની ફૂલહારથી કલાત્મક સજાવટ કરવામાં આવે છે. ભગવાન શિવ કળાના પણ દેવ છે.ત્યારે મહાદેવમાં અપાર શ્રદ્ધા ધરાવતાં આ યુવાનો પોતાની કળાથી ભોળાનાથની ભક્તિ કરી રહ્યા હોવાનું જણાવી રહ્યા છે.યુવાનોની આ અનોખી કલાત્મક સૂઝને કારણે મહાદેવનું ગર્ભગૃહ રોજ એક નવા,ભવ્ય અને દિવ્ય સ્વરૂપે દર્શનાર્થીઓ સામે પ્રગટ થાય છે.
ત્રણથી ચાર કલાકનો લાગે છે સમય
રોજ સાંજે મંદિરે અલગ અલગ શણગાર કરવામાં આવે છે. જે માટે ત્રણથી ચાર કલાક જેટલો સમય લાગે છે. આ માટેની તૈયારીઓ સવારથી જ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. બપોર બાદ મંદિરમાં શણગારનું કામ શરૂ કરવામાં આવે છે.
શિવલિંગને કળાત્મક શણગાર
પવિત્ર માસ દરમિયાન નીલકંઠ મહાદેવના દર્શનાર્થે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આવે છે. મંદિરે આવતા ભાવિકો ભગવાન ભોળાનાથના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે.સાથે જ યુવાનો દ્વારા કરવામાં આવેલી અવનવી કળાત્મક સજાવટને નીરખીને ભક્તો ભાવ-વિભોર થઈ જાય છે. પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં શ્રદ્ધા અને કલાનો આ અનોખો સંગમ દેવાધિદેવ પ્રત્યેનો સાચો સમર્પણ ભાવ પ્રગટ કરે છે.
શિવભક્ત યુવાન દિલીપસિંહે જણાવ્યુ હતુ કે, યુવાનો દ્વારા આખો શ્રાવણ માસ ફૂલથી, ફળથી, અનાજ, કઠોળથી અલગ-અલગ બધી વસ્તુઓથી શિવલિંગ શણગારે છે. એ રીતે ભક્તિ કરીએ છીએ અને મહાદેવજી દરેક ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે.
સ્થાનિક ધવલભાઈએ જણાવ્યુ હતુ કે, શ્રાવણ માસ શિવજીને અતિપ્રિય છે. શ્રાવણ માસમાં અમારા ચુણેલ ગામની અંદર ભગવાન મહાદેવજીનું પ્રાચીન મંદિર છે. મંદિરમાં નિત્ય દરરોજ ફૂલોનો શણગાર, બિલીપત્રથી શણગાર, પૂજન અભિષેક આદી કર્મ દરરોજ નિત્ય થાય છે. સર્વે ભાવિક ભક્તો ગામમાંથી દરરોજ પધારે છે. શિવજીના દર્શનનો લાભ લે છે.દરેક ભક્તોની મનોકામના પુર્ણ કરે છે મહાદેવજી.
મહારાજ રામકિશોરે જણાવ્યુ હતુ કે, અહીં પ્રાચીન શિવાલય છે જેનુ નામ છે નિલકંઠ મહાદેવ.અહીં શ્રાવણ માસ દરમ્યાન ફૂલ મંડળી ફૂલોની સજાવટ થાય છે, પાર્થેશ્વર પૂજન થાય છે. ગામના સૌ ભક્તજન ભાવભક્તિપૂર્ણ અહી પૂજા પાઠ કરે છે. સવારે પાંચ વાગ્યાથી અહીં પૂજા ચાલુ થઈ જાય છે, અને એક વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે. ચાર વાગ્યાથી ચાલુ થઈ સાંજે સાત વાગ્યે આરતી થાય છે. મંદિરમાં સૌ ગ્રામજન બિલીપત્ર, દૂધ અનેક પ્રકારની પૂજન સામગ્રી દ્વારા ભગવાન નિલકંઠનું પૂજન કરે છે. નિલકંઠ ભગવાન સૌની મનોકામના પુર્ણ કરે છે. અહીં લોકોનો વિશ્વાસ છે કે આ પ્રાચીન અને સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે, અહી સૌની મનોકામના ભગવાન ભોલેનાથ પૂરી કરે છે.
આ પણ વાંચો