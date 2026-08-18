ગીર ગઢડામાં આવેલું પૌરાણિક દ્રોણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને પાંડવો સાથે જોડાયેલી છે કથાઓ
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગઢડા તાલુકાના દ્રોણ ગામ નજીક મચ્છુન્દ્રી નદીના કાંઠે બિરાજમાન છે દ્રોણેશ્વર મહાદેવ, મહાભારત કાળ સાથે જોડાયેલો ઈતિહાસ છે.
Published : August 18, 2026 at 11:35 AM IST
ગીર સોમનાથ : ગીર ગઢડા તાલુકાના દ્રોણ ગામ નજીક મચ્છુન્દ્રી નદીના કાંઠે આવેલું દ્રોણેશ્વર મહાદેવ મંદિર શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું વિશેષ કેન્દ્ર છે. કુદરતી સૌંદર્ય વચ્ચે આવેલું આ પ્રાચીન શિવધામ ધાર્મિક આસ્થા ઉપરાંત તેની સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક કથાઓ અને શિવલિંગ પર સતત વહેતી જળ ધારાને કારણે પણ શ્રદ્ધાળુઓમાં વિશેષ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. દ્રોણ ગામથી આશરે એક કિલોમીટર દૂર આવેલું આ સ્થળ શ્રાવણ માસ દરમિયાન વિશેષ ભક્તિમય બની જાય છે.
દ્રોણેશ્વર મહાદેવના દર્શન માટે ભાવિકોની ભીડ
હાલમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દ્રોણેશ્વર મહાદેવના દર્શનાર્થે પહોંચ્યા હતાં. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના આસપાસના ગામો ઉપરાંત ઉના, ગીર ગઢડા, કોડીનાર, તાલાળા, વેરાવળ સહિતના વિસ્તારો તેમજ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દ્રોણેશ્વર મહાદેવના દર્શન અને પૂજન માટે ઉમટી પડ્યા છે. મંદિર પરિસરમાં હર હર મહાદેવના નાદ સાથે ભક્તિમય માહોલ છવાયો હતો.
શિવલિંગ પર અવિરત જળાભિષેક થતો હોવાની માન્યતા
દ્રોણેશ્વર મહાદેવની સૌથી અનોખી વિશેષતા તરીકે શિવલિંગ ઉપર સતત જળધારા વહેતી હોવાની લોકમાન્યતા છે. ધાર્મિક લોકવાયકા અનુસાર આ જળ ધારાને ગંગાજીની ગુપ્તધારા માનવામાં આવે છે. આ ધારા ક્યાંથી આવે છે તે અંગે વિવિધ લોકકથાઓ પ્રચલિત છે. સ્થાનિક શ્રદ્ધાળુઓ તેને ભગવાન શિવ પર થતો અવિરત જળાભિષેક માને છે.
કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપુર ધાર્મિક સ્થળ
કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપુર દ્રોણેશ્વર મહાદેવ મંદિર મચ્છુન્દ્રી નદીના કાંઠે આવેલું હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓ સાથે પ્રકૃતિપ્રેમીઓ માટે પણ આ ધાર્મિક સ્થળ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. ચોમાસાની ઋતુમાં દ્રોણેશ્વર ડેમ, મચ્છુન્દ્રી નદી અને આસપાસનો વિસ્તાર ગાઢ વનરાજીથી ખીલી ઉઠે છે અને મનમોહક બની જાય છે.
ભાવિકો માટે ભોજન-પ્રસાદીની વ્યવસ્થા
દ્રોણેશ્વર મહાદેવના દર્શને આવતા શિવભક્તોને જલારામ મિત્ર મંડળ દ્વારા સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભોજન તેમજ ફરાળની સેવા આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મહાશિવરાત્રીના પવિત્ર પર્વે પણ દર્શનાર્થે આવતા ભક્તો માટે અન્નસેવાની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.મંડળના સેવાભાવી કાર્યકરો દ્વારા ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક ભોજન અને ફરાળ પીરસવામાં આવે છે. ધાર્મિક આસ્થા સાથે માનવસેવાનો સંદેશ આપતી આ સેવા દ્વારા દર વર્ષે 35 હજારથી વધુ શિવભક્તો લાભ લે છે.દ્રોણેશ્વર મહાદેવના દર્શન સાથે ભક્તોને ભોજન-ફરાળની સુવિધા મળી રહે તે માટે મંડળના કાર્યકરો દિવસ-રાત સેવા કાર્યમાં જોડાય છે.
ગુરુ દ્રોણાચાર્ય સાથે જોડાયેલી લોકકથા
દ્રોણેશ્વર મહાદેવના નામ સાથે મહાભારતના ગુરુ દ્રોણાચાર્યનું નામ જોડાયેલી લોકકથા પણ પ્રચલિત છે. માન્યતા મુજબ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય આ સ્થળે આવ્યા હતા અને અહીં ભગવાન શિવની આરાધના કરતા હતા. તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ ગંગાજીએ અહીં પ્રગટ થઈ અવિરત રહેવાનું વચન આપ્યું હતું એવી દંતકથા છે.
પાંડવો સાથે પણ જોડાયેલી લોકવાયકા
દ્રોણેશ્વર મહાદેવ સાથે પાંડવોની કથા પણ જોડાયેલી છે. લોકમાન્યતા અનુસાર લાક્ષાગૃહની ઘટના બાદ પાંડવો માતા કુંતી સાથે ગુપ્તવેશે ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન તેઓ દ્રોણ ગામની ભૂમિ પર આવ્યા હતા અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય સાથે તેમની મુલાકાત થઈ હતી. ત્યારબાદ ગુરુની આજ્ઞાથી પાંડવોએ શિવલિંગ માટે જળાધારાનું નિર્માણ કર્યું હતું, જેથી ભગવાન શિવ પર સતત જળધારા વહેતી રહે. આ સમગ્ર વર્ણન ધાર્મિક લોકકથા તરીકે પ્રચલિત છે.
રત્નેશ્વરથી દ્રોણેશ્વર સુધીની માન્યતા
અન્ય એક લોકમાન્યતા અનુસાર આ સ્થાન અગાઉ ‘રત્નેશ્વર’ તરીકે ઓળખાતું હતું. વિશાળ કુંડની મધ્યમાં રત્ન સ્વરૂપે શિવલિંગ હોવાનું કહેવાય છે. સતયુગમાં ઋષિ વશિષ્ઠ અને ઋષિ માર્કંડેયે અહીં શિવસાધના કરી હતી એવી પણ લોકવાયકા છે. ત્યારબાદ દ્વાપર યુગમાં ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આગમન સાથે આ સ્થાનનું નામ દ્રોણેશ્વર મહાદેવ તરીકે પ્રચલિત થયું હોવાનું ધાર્મિક પરંપરામાં માનવામાં આવે છે.
સનાતન અને શૌર્યની ગાથા
ગીર સોમનાથની ધરતી પર દ્રોણેશ્વર મહાદેવ, વેગડાજી ભીલ અને વીર હમીરજી ગોહિલ સાથે જોડાયેલી લોક પરંપરાઓ આજે પણ લોકોની સ્મૃતિમાં જીવંત છે. આ ગાથામાં એક તરફ પ્રાચીન શિવભક્તિ છે તો બીજી તરફ સોમનાથની રક્ષા માટે વીરોએ આપેલા બલિદાનની કથા છે.
વેગડાજીની દીકરી રાજબાઈ અને હમીરજી ગોહિલ
ગીર ગઢડાના દ્રોણ ગામ સાથે જોડાયેલી લોકગાથામાં વેગડાજી ભીલની દીકરી રાજબાઈ અને વીર હમીરજી ગોહિલનો પ્રસંગ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. લોક પરંપરા મુજબ, જ્યારે હમીરજી ગોહિલ સોમનાથની રક્ષા માટે નીકળ્યા હતા, ત્યારે તેઓ ગીર ગઢડાના દ્રોણ વિસ્તારમાં વેગડાજી ભીલના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. વેગડાજી સોમનાથ મહાદેવના પરમ ભક્ત અને પરાક્રમી ભીલ આગેવાન તરીકે લોક ગાથામાં વર્ણવાય છે.
આ લોકકથા અનુસાર વેગડાજીની દીકરી રાજબાઈના લગ્ન હમીરજી ગોહિલ સાથે થયા હતા. લગ્ન બાદ હમીરજી સોમનાથની રક્ષા માટે આગળ વધ્યા હતા. વેગડાજી અને તેમના ભીલ સાથીઓ પણ હમીરજીની સાથે સોમનાથ તરફ ગયા અને સોમનાથની રક્ષા માટે સંઘર્ષ કર્યો હોવાની લોકમાન્યતા છે. આ ગાથામાં રાજબાઈનું પાત્ર પણ મહત્વનું છે, કારણ કે એક તરફ તેઓ વેગડાજીની દીકરી અને બીજી તરફ સોમનાથની રક્ષા માટે જીવન અર્પણ કરનારા હમીરજી ગોહિલની પત્ની તરીકે લોકસ્મૃતિમાં સ્થાન ધરાવે છે.
વેગડાજી ભીલ સાથે જોડાયેલી લોકકથા
ગીર ગઢડાના દ્રોણ અને આસપાસના વિસ્તારની લોકગાથામાં વેગડાજી ભીલનું નામ એક પરાક્રમી ભીલ આગેવાન અને સોમનાથના ભક્ત તરીકે લેવામાં આવે છે. લોકમાન્યતા મુજબ વેગડાજીનો સોમનાથ મહાદેવ પ્રત્યે અતૂટ વિશ્વાસ હતો. જ્યારે સોમનાથની રક્ષા માટે વીર હમીરજી ગોહિલ આગળ વધ્યા ત્યારે વેગડાજી ભીલ તથા તેમના સાથીઓએ પણ તેમની સાથે જોડાઈ સોમનાથની રક્ષા માટે લડત આપી હોવાની ગાથા પ્રચલિત છે. આ કથા ખાસ એટલા માટે મહત્વની છે કે તેમાં રાજપૂત અને ભીલ સમાજના વીરોએ સોમનાથની રક્ષા માટે સાથે મળીને સંઘર્ષ કર્યો હોવાનું લોક પરંપરામાં વર્ણવાય છે.
વીર હમીરજી ગોહિલનું શૌર્ય અને બલિદાન
હમીરજી ગોહિલનું નામ સોમનાથની રક્ષા સાથે જોડાયેલી ગુજરાતની જાણીતી શૌર્યગાથામાં આવે છે. લોકવર્તમાન મુજબ યુવાન હમીરજી ગોહિલ સોમનાથ મંદિરની રક્ષા માટે પોતાના સાથીદારો સાથે નીકળ્યા હતા. ગીર ગઢડાના દ્રોણ વિસ્તારમાં તેમની મુલાકાત વેગડાજી ભીલ સાથે થઈ હોવાની લોકગાથા છે. વેગડાજીએ હમીરજીને સોમનાથની રક્ષા માટે સાથ આપ્યો હોવાનું કહેવાય છે. વેગડાજીની પુત્રી રાજબાઈ સાથે હમીરજીના લગ્ન થયાની પરંપરા પણ આ ગાથાનો એક ભાગ છે. ત્યારબાદ હમીરજી અને તેમના સાથીઓ સોમનાથ પહોંચ્યા અને આક્રમણકારો સામે યુદ્ધ કર્યું હોવાની લોકગાથા છે. આ સંઘર્ષમાં હમીરજી ગોહિલ સહિત અનેક વીરોએ વીરગતિ પ્રાપ્ત કરી હોવાનું લોકસાહિત્યમાં વર્ણવાય છે.
હમીરજી અને વેગડાજીની સ્મૃતિ
સોમનાથની લોકપરંપરામાં હમીરજી ગોહિલ અને વેગડાજી ભીલના નામ આજે પણ સન્માનથી લેવામાં આવે છે. બંનેની ગાથા સોમનાથ પ્રત્યેની ભક્તિ, સાહસ અને બલિદાનનું પ્રતીક બની છે. સ્થાનિક લોકમાન્યતા મુજબ સોમનાથ મંદિરના શિખર પર ચઢાવવામાં આવતા ધ્વજ સાથે પણ હમીરજી ગોહિલની સ્મૃતિ જોડાયેલી છે. એવું કહેવાય છે કે, પહેલાં હમીરજી ગોહિલના સ્મારક પર ધજા અર્પણ કર્યા બાદ સોમનાથ મંદિરના શિખર પર ચઢાવવામાં આવે છે.