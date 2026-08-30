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અમદાવાદમાં અડધું જમીનમાં દટાયેલું મહાદેવનું રહસ્યમય મંદિર, એક માત્ર મહિલા 24 કલાક કરે છે મંદિરની સેવા અને સાધના

મોટાભાગના અમદાવાદીઓ આ મંદિરથી અજાણ છે, તેથી મંદિરમાં ભક્તોની નહિંવત હાજરી જોવા મળે છે, પરંતુ એક એક મહિલા શિવભક્ત છેલ્લાં ઘણાવર્ષોથી અહીં સેવાચાકરી કરે છે.

અડધું જમીનમાં દટાયેલું શિવજીનું રહસ્યમય મંદિર
અડધું જમીનમાં દટાયેલું શિવજીનું રહસ્યમય મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2026 at 5:37 AM IST

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અમદાવાદ: એલિસબ્રિજ પરથી પસાર થતી ગાડીઓ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની ઝગમગાટ અને શહેરની ધમધમતી જિંદગી વચ્ચે અમદાવાદનો એક એવો ખૂણો પણ છે, જેના વિશે શહેરના અનેક લોકો આજે પણ અજાણ છે. એલિસબ્રિજની નીચે અને લાલદરવાજા તરફ આવેલા ગણપતિ મંદિરની બાજુમાંથી નીચે જતી સીડીઓ ઉતરતાં જ એક અલગ જ દુનિયા સામે આવે છે. શહેરના ઘોંઘાટથી દૂર, શાંત વાતાવરણ વચ્ચે આવેલું છે ભોલેશ્વર મહાદેવનું પ્રાચીન ધામ. આ જ સ્થળ અમદાવાદના ધાર્મિક અને હેરિટેજ ઇતિહાસનો એક મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો છે.

છેલ્લાં 12 વર્ષથી મંદિરની સેવા ચાકરી કરતા મહિલા શિવભક્ત

શ્રાવણ માસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીં ભગવાન શિવના દર્શન માટે આવે છે. જોકે, બાકીના દિવસોમાં આ સ્થળ વિશે અજાણ હોવાને કારણે અહીં સામાન્ય રીતે ઓછી અવરજવર જોવા મળે છે. પરંતુ રમીલાબેન પટેલ નામના એક મહિલા શિવભક્તની હાજરી અહીં ચોવીસ કલાક જોવા મળે છે. મંદિર પરિસરમાં 21 શિવલિંગો આવેલા હોવાનું તેઓ જણાવે છે. તેમનું જીવન પણ આ મંદિર સાથે વર્ષોથી જોડાયેલું છે. તેઓ જણાવે છે કે, તેમનો પરિવાર અગાઉ સાબરમતી નદીના જૂના પટ વિસ્તારમાં રહેતો હતો. સમય જતાં વિસ્તાર બદલાતો ગયો અને જૂની ઝૂંપડપટ્ટીઓ પણ દૂર થઈ ગઈ. ત્યારબાદ પરિવાર મંદિરની સેવા સાથે જોડાયો. પહેલાં તેમના પતિ આ મંદિરની સેવા કરતા હતા લગભગ 12 વર્ષ પહેલાં તેમનું અવસાન થઈ ગયું ત્યારથી તેઓ જ મંદિરની સેવા ચાકરી અને સાધના કરે છે.”

અમદાવાદમાં અડધું જમીનમાં દટાયેલું મહાદેવનું રહસ્યમય મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરને જ બનાવી લીધું ઘર

આજે મંદિરની દેખરેખ માટે કોઈ નિયમિત પૂજારી નથી. રમિલાબેન એકલાં જ સવારે મંદિરની સફાઈ કરે છે, ઝાડું-પોતા કરે છે, દીવા-બત્તી કરે છે અને રોજની પૂજાની વ્યવસ્થા સંભાળે છે. મંદિરની આસપાસનું વાતાવરણ સામાન્ય શહેર વિસ્તાર કરતાં એકદમ અલગ છે. વૃક્ષો અને નીચાણવાળા વિસ્તારમાં હોવાથી અહીં ક્યારેક સાપ સહિતના જીવો પણ જોવા મળે છે. જોકે, રમિલાબેન માટે આ સ્થળ વર્ષોથી ઘર જેવું બની ગયું છે. તેઓ રાત્રિના સમયે પણ મંદિર પરિસરમાં જ રહે છે અને કહે છે કે તેમને અહીં કોઈ પ્રકારનો ડર લાગતો નથી.

વર્ષોથી મંદીરની સેવાચાકરી અને શિવજીની સાધના કરતા રમીલાબેન પટેલ
વર્ષોથી મંદીરની સેવાચાકરી અને શિવજીની સાધના કરતા રમીલાબેન પટેલ (Etv Bharat Gujarat)

મહિલા શિવભક્તની મહાદેવ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા

મંદિર સાથે જોડાયેલો એક અનુભવ યાદ કરતાં રમિલાબેને જણાવ્યું હતું કે, શરૂઆતમાં તેમને અહીં સાપ હોવાની વાત પર વિશ્વાસ નહોતો. એક વખત કેટલાક લોકોએ તેમને મંદિરની આસપાસ સાપ જોવા મળતા હોવાની વાત કરી હતી, પરંતુ તેમણે જાતે સાપ જોયો ન હોવાથી તેઓ આ વાતને સાચી માનતા નહોતા. થોડા સમય બાદ તેમને જાતે સાપના દર્શન થયા હતા. રમિલાબેન પટેલ કહે છે કે, “પહેલાં મેં ક્યારેય સાપ જોયો નહોતો, એટલે લોકોને ના પાડતી હતી. પરંતુ થોડા દિવસ પછી મને જાતે સાપના દર્શન થયા. મારી શ્રદ્ધા છે કે ભોલેનાથ અહીં સાપના સ્વરૂપમાં પણ પોતાના દર્શન આપે છે.”

અમદાવાદમાં અડધું જમીનમાં દટાયેલું મહાદેવનું રહસ્યમય મંદિર
અમદાવાદમાં અડધું જમીનમાં દટાયેલું મહાદેવનું રહસ્યમય મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

અડધુ જમીનમાં દટાયેલું શિવજીનું મંદિર

આ મંદિર સાથે અમદાવાદના ભૂતકાળની પણ એક કહાની જોડાયેલી હોવાનું સ્થાનિકો માને છે. વર્ષ 1902માં સાબરમતીમાં આવેલા ભારે પૂર બાદ નદીકાંઠાના વિસ્તારો અને આસપાસના રહેણાંક વિસ્તારોને અસર પહોંચી હતી. સ્થાનિક માન્યતા અને વિસ્તારના લોકોની વાત મુજબ, સમય જતાં આ વિસ્તારમાં આવેલા કેટલાક ધાર્મિક સ્થળો આસપાસના બદલાતા જમીનસ્તર અને વિકાસ વચ્ચે નીચાણમાં આવી ગયા હતા. આજે પણ ભોલેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આસપાસના આધુનિક વિકાસની સરખામણીએ જમીનસ્તરથી નીચે આવેલું જોવા મળે છે.

શિવજીનું એક આધ્યત્મિક અને રહસ્યમય સ્થાનક
શિવજીનું એક આધ્યત્મિક અને રહસ્યમય સ્થાનક (Etv Bharat Gujarat)

પાણીની ટાંકીમાં સ્થાપિત શિવલિંગ

ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિરની બાજુમાં આવેલી પાણીની ટાંકી પણ આ સ્થળનું એક અલગ આકર્ષણ છે. સામાન્ય રીતે પાણીની ટાંકી માત્ર પાણી સંગ્રહ માટેની વ્યવસ્થા હોય છે, પરંતુ અહીં આવેલી ટાંકીમાં પણ મહાદેવજીનું એક અલગ અને અનોખું શિવલિંગ સ્થાપિત છે. મંદિર પરિસરમાં આવેલા 21 શિવલિંગોની સાથે પાણીની ટાંકીમાં આવેલું આ શિવલિંગ ભક્તો માટે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. શહેરના ધમધમતા વિસ્તારની વચ્ચે, જમીનસ્તરથી નીચે આવેલા ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર અને તેની બાજુમાં આવેલી પાણીની ટાંકીમાં મહાદેવની આ અલગ સ્થાપના આ સ્થળને વધુ રહસ્યમય અને વિશિષ્ટ બનાવે છે. અહીં આવતા ભક્તો મુખ્ય મંદિરના દર્શન સાથે આ અનોખા શિવલિંગના પણ દર્શન કરે છે.

અમદાવાદ વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરફથી આ સ્થાપ્તયને એક અલગ દરજ્જો આપેલો
અમદાવાદ વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરફથી આ સ્થાપ્તયને એક અલગ દરજ્જો આપેલો (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદના બદલાતા ઇતિહાસનું સાક્ષી છે મંદિર

સ્થળ પર લગાવવામાં આવેલા બોર્ડ મુજબ, આ વિસ્તારને Ahmedabad World Heritage City હેઠળ Grade II/A Heritage Structure તરીકે ઓળખ આપવામાં આવી છે. બોર્ડ પર રાયખડ વિસ્તાર અને સર્વે નંબરનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર અંગે અલગથી જાહેર નોટિસ પણ લગાવવામાં આવી છે, જેમાં મિલકત પર કોઈપણ પ્રકારનું દબાણ ન કરવા અંગે સૂચના આપવામાં આવી છે. આમ, ભોલેશ્વર મહાદેવ માત્ર એક નાનું મંદિર નથી. તે અમદાવાદના બદલાતા ઇતિહાસનું સાક્ષી છે. એક તરફ સાબરમતી નદીનો જૂનો પટ, પછી આવેલા પૂર અને સમય સાથે બદલાતું શહેર, રિવરફ્રન્ટનો વિકાસ અને આજે હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખાતું અમદાવાદ, આ બધા પરિવર્તનો વચ્ચે મંદિર આજે પણ શાંત રીતે ઉભું છે.

અડધુ જમીનની અંદર આવેલું શિવજીનું પ્રાચીન મંદિર
અડધુ જમીનની અંદર આવેલું શિવજીનું પ્રાચીન મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આટલા મહત્વપૂર્ણ સ્થળની દૈનિક સેવા અને સફાઈની જવાબદારી વર્ષોથી એક મહિલાના ખભા પર છે. રમિલાબેન પટેલ પોતાની શ્રદ્ધાથી મંદિરને સંભાળી રહ્યા છે. શ્રાવણ માસમાં ભક્તોની અવરજવર વધે છે, પરંતુ અન્ય સમયે મંદિર પરિસરની યોગ્ય સફાઈ, નિયમિત દેખરેખ અને હેરિટેજ સ્થળ તરીકે જાળવણી જરૂરી હોવાનું સ્પષ્ટ જણાય છે.

મંદિર પરિસરમાં 21 જેટલાં શિવલિંગો આવેલા છે.
મંદિર પરિસરમાં 21 જેટલાં શિવલિંગો આવેલા છે. (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદને ભારતનું પ્રથમ World Heritage City તરીકે ગૌરવ મળ્યું છે. શહેરના પોલ, હેરિટેજ મકાનો અને ઐતિહાસિક સ્મારકોની સાથે આવા ઓછા જાણીતા ધાર્મિક સ્થળો પણ અમદાવાદની અસલી ઓળખનો ભાગ છે. એલિસબ્રિજની નીચે છુપાયેલું ભોલેશ્વર મહાદેવ ધામ એ જ વાત યાદ અપાવે છે કે શહેરની ઝાકઝમાળની નીચે પણ ઇતિહાસના અનેક સ્તરો આજે જીવંત છે.

ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર વિશે આજે પણ અનેક લોકો અજાણ
ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર વિશે આજે પણ અનેક લોકો અજાણ (Etv Bharat Gujarat)

રિવરફ્રન્ટ પર ફરવા આવતા લોકો માટે આ મંદિર કદાચ અજાણ્યું હોઈ શકે, પરંતુ લાલદરવાજા તરફ આવેલા ગણપતિ મંદિરની બાજુમાંથી નીચે ઉતરતાં થોડાં જ પગથિયાં બાદ મળતું આ ધામ ભક્તિ સાથે અમદાવાદના એક અજાણ્યા હેરિટેજને પણ સામે લાવે છે. 21 શિવલિંગો, વર્ષોથી ચાલતી સેવા અને રમિલાબેન પટેલની અડગ શ્રદ્ધા, આ બધું મળીને ભોલેશ્વર મહાદેવને અમદાવાદની એક અનોખી અને હજુ સુધી ઓછી જાણીતી કહાની બનાવે છે.

  1. રાજસ્થાનનો અનોખો શિવ ભક્ત કે જે છેલ્લા 50 વર્ષથી શ્રાવણમાં ધ્રાંગધ્રા આવે છે
  2. 15 પગથિયાં નીચે પાતાળમાં બિરાજે છે મહાદેવ, જળ ક્યાં જાય છે તે આજે પણ રહસ્ય

TAGGED:

BHOLESHWAR MAHADEV TEMPLE
BHOLESHWAR MAHADEV AHMEDABAD
ANCIENT TEMPLE OF MAHADEV
ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર અમદાવાદ
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