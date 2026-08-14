ભાવનગર: પ્રકૃતિની ગોદમાં આવેલું શિવજીનું અલૌકિક મંદિર, મહાદેવ ગાળો
લોકો અહીં મહાદેવના દર્શન કરવા માટે તો આવે છે, પરંતુ સાથે સાથે કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર આ ધાર્મિક સ્થળ પ્રકૃતિપ્રેમીઓને પણ આકર્ષી રહ્યું છે.
Published : August 14, 2026 at 5:10 AM IST
ભાવનગર: રાજ્યભરમાં પવિત્ર શ્રાવણમાસનો પ્રારંભ થયો છે, શ્રાવણમાસ દરમિયાન દરેક શિવાલયોમાં શિવભક્તો દ્વારા વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. તેમજ લગભગ શિવમંદિરોમાં ભાવિકોનો ધસારો રહે છે. આપણા ગુજરાતમાં ઘણા અલૌકિક અને પ્રકૃતિથી ભરપૂર સ્થળો પર શિવમંદીરો આવેલા છે તેમાંથી જ એક છે ભાવનગરમાં આવેલું એક એવું મંદિર જેને મહાદેવ ગાળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ભાવનગર શહેરથી સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા સણોદર ગામના ડુંગરાળ વિસ્તાર અને કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર આ સ્થળે મહાદેવનું મંદિર અને માતાજીનું સ્થાનક આવેલું છે. ચોમાસાથી ઉનાળા સુધી અહીં પાણીના ઝરણા વહેતા રહે છે. ચોમાસાની ઋુતમાં ચારે તરફ આવેલા ડુંગરો લીલાછમ થઈ જાય છે, જાણે પહાળોએ વનરાજીની લીલી ચાદર ઓઢી લીધી છે.
પર્વતોની ગોદમાં મહાદેવ અને માતાનું મંદિર
ભાવનગર શહેર થી સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર ચાલીસ કિલોમીટર દૂર સાણોદરના પાટીયાથી જમણી બાજુ તરફ ડુંગરોમાં જવાના કાચા માર્ગ ઉપર મહાદેવનું આ નાનું પણ અલૌકિક ધામ આવેલું છે.
આ સ્થાનકને લઈને સાણોદરના પૂર્વ સરપંચ રાજેન્દ્રસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, સાણોદર ગામે આવેલું મહાદેવનું આ મંદિર જેને મહાદેવ ગાળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ડુંગરાળ વિસ્તારમાં આવેલું છે તે, લોકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્રની સાથે-સાથે ફરવા લાયક સ્થળ પણ છે. અહીંયા મહાદેવ અને મેલડી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે, જ્યારે ડુંગર ઉપર મોમાઈ માતાનું મંદિર આવેલું છે.
મંદિરમાં ચાલતી ભોજન પ્રસાદીની તેયારી
ખાસ તહેવારો અને ખાસ તિથિઓ પર અહીં સેવાભાવી ભક્તો દ્વારા ભોજન પ્રસાદીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. લીલાછમ પર્વતો વચ્ચે અને ખડખડ વહેતા ઝરણાઓના કર્ણપ્રિય અવાજ અને નિરવ શાંતિ વચ્ચે અહીં ભોજન પ્રસાદી બનાવાઈ છે અને અહીં દર્શનાર્થે આવતા ભાવિકોને પ્રસાદીરૂપે ભોજન કરાવાઈ છે.
ભાવનગરના લોકોનું પસંદગીનું સ્થળ
ડુંગર ઉપર બિરાજમાન મોમાઈ માતાના મંદિરમાં ઘણા સમયથી સેવા આપતા જીતેન્દ્રસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, મહાદેવ ગાળો પ્રકૃતિની ગોદમાં આવેલું સુંદર આધ્યાત્મિક સ્થળ છે, ભાવનગરથી લોકો અહીં દર્શનાર્થે આવે છે. અહીંયા ગૌશાળા છે અને અહીંયા બે માતાજી મહંત પણ છે, તે પૈકીના એક દેવ થઈ ગયા છે અને એક હયાત છે. આ ધાર્મિક સ્થળની સાથે-સાથે ફરવા લાયક સ્થળ પણ છે. ચોમાસામાં અહીં ઘણીના શાળાના વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવાસ પણ આવે છે, અને લોકો પોતાના પરિવાર સાથે પણ આવે છે.
લોકવાયકા કે લોક માન્યતા
સાણોદર ગામના યુવાન સાજણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી એક મહાદેવ ગાળો ક્રિકેટની ટીમ પણ છે. આ ક્રિકેટની ટીમ પાંચ વર્ષથી ક્રિકેટ રમી રહી છે. અમને જે પણ ક્રિકેટ મેચમાં જીતીએ ત્યારે પૈસા મળે છે, એ સંપૂર્ણ પૈસા અમે અહીંયા મહાદેવ ગળામાં આપી દઈએ છીએ. મહાદેવ ગાળામાં એક અદભુત અદ્રશ્ય ઘટના બને છે, તેને લઈને સાજણભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા જે મહાદેવ બિરાજમાન છે, ભોળાનાથનું મંદિર છે, ત્યાં રાત્રી દરમિયાન એક લટુડીયા સંત આવીને દીવો કરે છે, અને અગરબત્તી કરી જાય છે. પરંતુ તમને અહીંયા દીવો અને અગરબત્તી દેખાય છે સંત જોવા મળતા નથી. આવી એક લોક માન્યતા છે અને આજે પણ આ ઘટના બની રહી છે.