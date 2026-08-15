મંદિરમાં નહીં પરંતુ મઠમાં બિરાજમાન છે મહાદેવ, જુનાગઢના કોઈલી ગામે આવેલું શિવજીનું અનોખું ધામ
આ શિવલિંગ સ્વયમ ભગવાન શિવ દ્વારા પ્રતિક રૂપે બલિરાજાને આપ્યું હોવાની લોક વાયકા છે.
Published : August 15, 2026 at 12:06 PM IST
જુનાગઢ: કહેવાઈ છે કે, પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં દેવાધીદેવ મહાદેવની ઉપાસના કરવાથી તેમની વિશેષ કૃપા બની રહે છે. શ્રાવણ માસમાં રાજ્યના લગભગ શિવાલયોમાં શિવભક્તોનો ધસારો જોવા મળતો હોય છે. આપણા ગુજરાત સહિત દેશભરમાં મહાદેવના અસંખ્ય નાના-મોટા મંદિરો આવેલા છે. પરંતુ જુનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાના કોઈલી ગામે મહાદેવ કોઈ મંદિરમાં નહીં પરંતુ એક મઠમાં બિરાજમાન છે.
કોઈલી ગામમાં આવેલા ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવ ધર્મની સાથે ઉજ્વળ રાજકીય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે. આ શિવલિંગ સ્વયમ ભગવાન શિવ દ્વારા પ્રતિક રૂપે બલિરાજાને આપ્યું હોવાની લોક વાયકા છે. જેની પૂજા આજથી 150 વર્ષ કરતાં પણ વધારે પૂર્વેથી ગાયકવાડ રાજ્યના ભાણેજ ગોપાલ રાવ દ્વારા કરવામાં આવતી હતી અને આજે પણ એ પૂજાની પરંપરા આસ્થાભેર ચાલી રહી છે.
ધર્મ અને રાજકીય ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલું શિવાલય
જુનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાના કોઈલી ગામે આવેલા આ મઠમાં સ્વયંમ મહાદેવ બિરાજમાન છે. આજથી 150 વર્ષ કરતાં પણ વધારે પૂર્વેથી ગાયકવાડ રાજ્યના ભાણેજ ગોપાલ રાવ દ્વારા અહીં કરવામાં આવતા આસપાસના ત્રણ ગામ ગરાસ રૂપે કોઈલી મઠ ને આપવામાં આવ્યા હતા. આવા ધર્મ અને રાજકીય ઇતિહાસ ધરાવતા ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવ અનન્ય અસ્થાનું કેન્દ્ર પણ બની રહ્યું છે.
ભગવાન શિવ દ્વારા ભેટમાં મળેલા શિવલિંગને લઈને બલિરાજા વંથલી તાલુકાના કોયલી નજીક ઉબેણ નદીના કાંઠે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ભગવાન શિવની ટેક અનુસાર આ શિવલિંગને જમીન ઉપર ન મુકવાની શરત હતી, પરંતુ બલિરાજા એ કોઈ કારણોસર શિવલિંગ નીચે મુકતા અહીં સ્વયંભુ પ્રસ્થાપિત થયા ત્યારથી ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવ તરીકે પૂજાય રહ્યા છે.
ગાયકવાડ શાસન સાથે જોડાયેલું મંદિર
આજથી 150 વર્ષ પૂર્વે જ્યારે ગાયકવાડ શાસકના ભાણેજ ગોપાલ રાવ પરિભ્રમણ કરવા માટે નીકળ્યા હતા, ત્યારે તેઓ અહીં સ્વયંભૂ સ્થાપિત શિવલિંગની આભાથી પ્રભાવિત થયા અને અહીં જ તેઓ જીવનનો તમામ સમય પસાર કરશે, તેવા નિશ્ચય સાથે કોઈલી ગામમાં બેસી ગયા. આ ઘટનાની જાણ મહારાજા ખંડેરાવજીને થતા તેમણે જે જગ્યા પર શિવલિંગ સ્થાપિત થયું છે, ત્યાં મંદિર અને મંદિરની ફરતે કિલ્લો બનાવી આપ્યો જેથી તે આજે પણ કોઈલી મઠ તરીકે ઓળખાય છે.
ગાયકવાડ વંશના ભાણેજ ગોપાલ રાવ દ્વારા જે ગામમાં રહેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો તે ગામ મહારાજા ખંડેરાવજી એ જુનાગઢના નવાબ પાસેથી વેચાણથી લીધો હતો ત્યારબાદ રંગપુર બોડકા ડુંગરી અને કોયલી ગામ ગરાસ રૂપે મળતા આ મંદિરનું સંચાલન ચાર ગામમાંથી આવતી ભેટ પૂજાથી થવા લાગ્યું હતું.
શ્રાવણ મહિનામાં ધાર્મિક કાર્યક્રમ
શ્રાવણ મહિનામાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન થતું હોય છે, ચૈત્ર મહિનાની સાતમના દિવસે મંદિર પરિસરમાં ભરાતો મેળો આસપાસના ગામ લોકો માટે પણ મનોરંજનની સાથે ધાર્મિક સંસ્કૃતિનો ભાગ બની રહે છે. શ્રાવણ મહિનાના દર સોમવારે મહાદેવને અર્પણ થતો થાળ અને ત્યારબાદ દર્શને આવતા પ્રત્યેક ભાવિકોને મહાદેવની પ્રસાદી રૂપે આપવામાં આવે છે.
કેવી રીતે પહોંચવું
કોઈલી મઠમાં બિરાજમાન ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવનું આ મંદિર જુનાગઢ થી સોમનાથ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર શાપુર-વંથલી વચ્ચે કોયલી ગામ પાસે આવેલું છે. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ થી માત્ર એક કિલોમીટરના અંતરે આ ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવનું મંદિર અને કોઈલી મઠ પર આવેલું છે તેથી સરળતાથી અહીં કોઈ પણ વ્યક્તિ પહોંચી શકે છે.
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