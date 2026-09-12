ગીરસોમનાથના ગુપ્ત પ્રયાગમાં છલકાયો આસ્થાનો મહાકુંભ, પિતૃ મોક્ષાર્થ સાથે મેળાની મોજ માણવા ઉમટી પડ્યા લોકો
આ મેળો માત્ર ધાર્મિક વિધિ પૂરતો સીમિત રહેતો નથી, પરંતુ અહીં ભક્તિ સાથે લોકમેળામાં મનોરંજનની રોનક પણ જોવા મળે છે.
Published : September 12, 2026 at 12:08 PM IST
ગીર સોમનાથ: શ્રાવણ માસ એટલે ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ, ધાર્મિક વિધિ અને વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરાઓને નિભાવવાનો સમય. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના ખાતે આવેલું ગુપ્ત પ્રયાગ પણ શ્રાવણ દરમિયાન વિશેષ ધાર્મિક આસ્થાનું કેન્દ્ર બને છે.
અહીં શ્રાવણ માસની તેરસ, ચૌદસ અને અમાસ દરમિયાન ત્રણ દિવસનો પરંપરાગત મેળો યોજાય છે. આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન ઉના ઉપરાંત ગીર ગઢડા, દીવ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે પહોંચ્યા હતા.
ત્રણ દિવસીય ભરાતો મેળો પણ લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે યોજાતો આ મેળો માત્ર ધાર્મિક વિધિ પૂરતો સીમિત રહેતો નથી, પરંતુ અહીં ભક્તિ સાથે લોકમેળાની રોનક પણ જોવા મળે છે. એક તરફ પિતૃઓના મોક્ષાર્થે કુંડમાં જળ અર્પણ અને દીપ પ્રાગટ્ય માટે શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ જોવા મળી હતી, તો બીજી તરફ વિવિધ રાઇડ્સ, ખાણીપીણીના સ્ટોલ અને રમકડાંની દુકાનોને કારણે મેળામાં ઉત્સવ જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
પિતૃઓના મોક્ષાર્થે કુંડમાં જળ અર્પણ
ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે આવનાર શ્રદ્ધાળુઓ માટે પિતૃસ્મરણ સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક વિધિનું વિશેષ મહત્વ જોવા મળે છે. શ્રાવણની તેરસ, ચૌદસ અને અમાસ દરમિયાન લોકો પોતાના પિતૃઓના મોક્ષાર્થે પવિત્ર કુંડમાં જળ અર્પણ કરે છે. શ્રદ્ધાળુઓ પરિવારના દિવંગત સ્વજનોને યાદ કરી ધાર્મિક વિધિ કરે છે અને દીવો પ્રગટાવી પિતૃઓની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરે છે.
આ પરંપરા સાથે જોડાયેલી આસ્થાના કારણે ત્રણેય દિવસ દરમિયાન ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા મળ્યા હતા. વહેલી સવારથી જ લોકો પરિવાર સાથે ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતાં, મોટી સંખ્યામાં લોકોએ કુંડ પાસે ધાર્મિક વિધિ, સહિત દીપ પ્રગટાવીને પૂજા-અર્ચના કરી હતી.
મહાપ્રભુજીની 67મી બેઠકનું વિશેષ મહત્વ
ગુપ્ત પ્રયાગની ધાર્મિક ઓળખમાં અહીં આવેલી મહાપ્રભુજીની 67મી બેઠક પણ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. મેળા દરમિયાન આ બેઠક ખાતે દર્શન માટે પણ શ્રદ્ધાળુઓ પહોંચ્યા હતા. એક તરફ પવિત્ર કુંડમાં જળ અર્પણ કરી પિતૃમોક્ષની પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી હતી, તો બીજી તરફ મહાપ્રભુજીની 67મી બેઠક પણ શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની હતી. ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે ધાર્મિક પરંપરા અને લોકઆસ્થાના આ વિવિધ પાસાં એક જ સ્થળે જોવા મળતા હોવાથી શ્રાવણના દિવસોમાં અહીંનું મહત્વ વધુ વધી જાય છે.
આ મેળામાં માત્ર ઉના શહેર કે આસપાસના ગામોના લોકો જ નહીં, પરંતુ ગીર ગઢડા અને દીવ સહિતના વિસ્તારોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી પહોંચ્યા હતાં. ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ પરિવાર સાથે પિતૃઓની ધાર્મિક વિધિ માટે આવ્યા હતા. કેટલાક લોકો ગુપ્ત પ્રયાગના ધાર્મિક સ્થળોના દર્શન માટે પહોંચ્યા હતા. ત્રણ દિવસ દરમિયાન અલગ-અલગ સમયે લોકોની અવરજવર ચાલુ રહેતાં સમગ્ર વિસ્તાર ધમધમતો જોવા મળ્યો હતો તેમજ ગઇ કાલ રાત્રે લોક સાહિત્ય કલાકાર રાજભા ગઢવીનો ડાયરો પણ યોજાયો હતો જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા.
ધાર્મિક આસ્થા સાથે મેળાની મોજ
ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે ધાર્મિક માહોલની સાથે મેળાની રોનક પણ જોવા મળી હતી. નાની મોટી બાળકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. ળા પરિસરમાં વિવિધ ખાણીપીણીના સ્ટોલ પણ જોવા મળ્યા હતા. પરિવાર સાથે મેળામાં આવેલા લોકોએ મનભરીને ખાણીપીણીના સ્ટોલમાંથી ભાવતી વાનગીઓની જીયાફત માણી હતી, આ ઉપરાંત રમકડાંની દુકાનો પણ બાળકો માટે ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. રમકડાં ખરીદવા માટે બાળકો સાથે પરિવારજનોની પણ ભીડ જોવા મળી હતી. આમ, ગુપ્ત પ્રયાગનો મેળો ધાર્મિક વિધિની સાથે પરિવાર માટે મનોરંજન અને ખરીદીનું પણ સ્થળ બન્યો હતો.
મોટી ભીડ વચ્ચે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત
ત્રણ દિવસીય મેળામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતા હોવાથી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે ઉના પોલીસ દ્વારા ખાસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. મેળામાં 1 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, 3 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, 58 પોલીસ કર્મીઓ, 100 GRD જવાનો, 22 હોમગાર્ડ જવાનો અને આશરે 15 TRB જવાનો સહિતનો બંદોબસ્ત તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સહિતના સુરક્ષા જવાનો સતત ત્રણ દિવસથી મેળામાં ફરજ બજાવી રહ્યા હતા.
મેળામાં મોટી સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર વચ્ચે ભીડનું સંચાલન, કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તેમજ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. મેળાના વિવિધ સ્થળો પર પોલીસ અને સુરક્ષા કર્મીઓની હાજરી જોવા મળી હતી. લોકોની અવરજવર સરળતાથી થાય અને ધાર્મિક સ્થળો તથા મેળાના વિસ્તારોમાં વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.
સેવા અને શ્રદ્ધાનો પણ સંગમ
મેળામાં મોટી સંખ્યામાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે સેવાભાવી લોકો પણ પોતાની સેવા આપી રહ્યા હતા. ત્રણ દિવસ દરમિયાન આવતા લોકોની સુવિધા અને જરૂરી સહયોગ માટે સ્થાનિક સ્તરે સેવા આપતા લોકો જોડાયા હતા. આમ આ સેવાના કારણે ધાર્મિક આસ્થા સાથે માનવસેવાનો સંદેશ પણ જોવા મળ્યો હતો. ગુપ્ત પ્રયાગના આ મેળાની ખાસિયત એ રહી કે અહીં અલગ-અલગ ઉંમરના લોકો માટે અલગ પ્રકારનો અનુભવ જોવા મળ્યો હતો. વડીલો અને શ્રદ્ધાળુઓ માટે પિતૃમોક્ષ અને ધાર્મિક વિધિ મહત્વપૂર્ણ રહી હતી, જ્યારે બાળકો માટે રાઇડ્સ અને રમકડાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. પરિવારો માટે ધાર્મિક દર્શન સાથે મેળાની મોજ માણવાની તક મળી હતી. જેના કારણે ત્રણ દિવસ દરમિયાન ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે ભક્તિ અને ઉત્સવનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.