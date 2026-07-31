છૂટા પૈસાની તંગી: વિસનગર APMC પાસે બેંકે યોજ્યો સિક્કા મેળો, એક જ દિવસમાં 7 લાખ રૂપિયાનો ઉપાડ
બજારમાં છૂટા નાણાંની તીવ્ર તંગીના કારણે નાના વેપારીઓ અને સામાન્ય નાગરિકો માટે રોજિંદા વ્યવહાર કરવા મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે.
Published : July 31, 2026 at 12:31 PM IST
મહેસાણા: ડિજિટલ ઈન્ડિયાના આધુનિક યુગમાં જ્યાં લાખો રૂપિયાના વ્યવહારો માત્ર એક સ્માર્ટફોન અને આંગળીના સ્પર્શથી સેકન્ડોમાં થઈ રહ્યા છે, ત્યાં મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર શહેરમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. માત્ર 10 રૂપિયાની નોટો અને થોડા સિક્કા મેળવવા માટે લોકોએ પોતાના કામકાજ પડતા મૂકીને કલાકો સુધી લાંબી કતારોમાં ઊભા રહેવું પડ્યું. આ કોઈ કાલ્પનિક વાત નથી, પરંતુ વિસનગરની સાવ વાસ્તવિકતા છે.
બજારમાં છૂટા નાણાંની તીવ્ર તંગીના કારણે નાના વેપારીઓ અને સામાન્ય નાગરિકો માટે રોજિંદા વ્યવહાર કરવા મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે. આ મજબૂરી ત્યારે સામે આવી જ્યારે વિસનગરના APMC (માર્કેટ યાર્ડ) ગેટ પાસે મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક દ્વારા ‘નોટ અને સિક્કા એક્સચેન્જ મેળો’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
સવારે 11 વાગ્યે ઉદ્ઘાટન થતાની સાથે જ લોકોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું. છૂટા પૈસાની તંગી એટલી વધી ગઈ હતી કે લોકોએ લાંબી-લચક કતારોમાં ગોઠવાઈ જવું પડ્યું. આ દૃશ્ય કોઈ મફત રાશન અથવા સહાયની વહેંચણી જેવું લાગતું હતું.
સૌથી વધુ આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે બેંક દ્વારા એક વ્યક્તિને માત્ર 1000 રૂપિયા સુધી જ છૂટા પૈસા આપવામાં આવતા હતા. છતાં પણ નવી કડકડતી 10 રૂપિયાની નોટો અને ચમકતા સિક્કા મેળવવા માટે લોકોમાં અજબ ઉન્માદ જોવા મળ્યો. જોતજોતામાં APMC ગેટ પાસે લોકમેળાનો માહોલ સર્જાઈ ગયો. નાના શાકભાજી વિક્રેતાઓ, લારી-ગલ્લાવાળા, પાનના ગલ્લાવાળા અને સામાન્ય નાગરિકો પણ આ કતારમાં જોડાયા.
આર્થિક નિષ્ણાતો કહે છે કે નાના ચલણની અછતની સીધી અસર નાના વેપાર અને છૂટક વ્યવસાય પર પડે છે. 500 રૂપિયાની નોટ આપીને ગ્રાહક 50 રૂપિયાનો સામાન લે ત્યારે વેપારી પાસે 450 રૂપિયાના છૂટા પૈસા ન હોય તો વેપાર રદ કરવો પડે છે. વિસનગરમાં આ સમસ્યા એટલી વકરી ગઈ હતી કે સ્થાનિક અર્થવ્યવસ્થા પર તેની નકારાત્મક અસર જોવા મળી રહી હતી.
ચોંકાવનારો આંકડો:
દિવસના અંતે જ્યારે હિસાબ કરવામાં આવ્યો ત્યારે બધાની આંખો પહોળી થઈ ગઈ. માત્ર એક જ દિવસમાં અને માત્ર 1000 રૂપિયાની મર્યાદા હોવા છતાં, કુલ 7 લાખ રૂપિયાની 10 રૂપિયાની નોટો અને સિક્કાઓનો ઉપાડ થયો હતો. આ આંકડો સ્પષ્ટ કરે છે કે બજારમાં છૂટા નાણાંની કેટલી તીવ્ર અછત છે.
બેંકના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું કે નાના વેપારીઓ અને નાગરિકોને છૂટા નાણાં મેળવવામાં થતી મુશ્કેલીને ધ્યાનમાં રાખીને આ ખાસ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર પ્રક્રિયા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ની માર્ગદર્શિકા મુજબ પારદર્શક રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.
આ ઘટના માત્ર એક સમાચાર નથી, પરંતુ ડિજિટલ યુગમાં પણ સામાન્ય માણસની પાયાની જરૂરિયાતો કેટલી મુશ્કેલીથી પૂરી થાય છે તેનું જીવંત ઉદાહરણ છે. સ્થાનિક પ્રશાસન અને બેન્કિંગ વ્યવસ્થાએ આ તંગીને ગંભીરતાથી લઈને લાંબા ગાળાના ઉકેલ માટે પગલાં લેવાની જરૂર છે.