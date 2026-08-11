ભરૂચ: જંબુસરમાં ખાતર માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો, વારો નક્કી કરવા ચપ્પલની લાઈન
ખેડૂતોની સંખ્યા સામે વિતરણ કેન્દ્ર પર સ્ટૉક ઓછો, ખેડૂતોની વધતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો
Published : August 11, 2026 at 12:12 PM IST
ભરૂચ: જંબુસર તાલુકામાં ખાતરની અછતના આક્ષેપો વચ્ચે ખેડૂતોની હાલાકી સામે આવી છે. ખાતર મેળવવા માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો લાગી હતી. કેટલાક ખેડૂતો પોતાનો વારો વહેલો આવે તે માટે રાતથી જ વિતરણ કેન્દ્ર પર પહોંચી ગયા હતા. સવાર થતાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉમટી પડતા કેન્દ્ર પર ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.
ખાતર લેવા માટે ખેડૂતોને લાંબો સમય રાહ જોવી પડી હતી. વારો નક્કી કરવા માટે ખેડૂતોએ અનોખી રીત અપનાવી હતી. વિતરણ કેન્દ્ર બહાર ચપ્પલોની લાઈન લગાવીને નંબર જાળવી રાખવામાં આવ્યો હતો. આ દૃશ્યો સામે આવતા ખાતર વિતરણ વ્યવસ્થા અંગે પણ સવાલો ઉઠ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, વિતરણ કેન્દ્ર પર આશરે 2,000 ગુણાનો ખાતરનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હતો. તેની સામે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ખાતર લેવા માટે પહોંચ્યા હતા. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે ખેતીની જરૂરિયાત પ્રમાણે પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ ન હોવાથી તેમને લાંબા સમય સુધી રાહ જોવી પડી રહી છે.
ખેડૂતોની વધતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને વિતરણ કેન્દ્ર પર પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને ખાતરનું વિતરણ વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકે તે માટે પોલીસની હાજરીમાં વ્યવસ્થા જાળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
બીજી તરફ ખાતર વિતરક દ્વારા ખેડૂતોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. ખેડૂતો દ્વારા સરકાર પાસે જંબુસર તાલુકાની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ પ્રમાણમાં ખાતરનો જથ્થો ફાળવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, ખેતીની સિઝનમાં સમયસર ખાતર મળવું ખૂબ જરૂરી છે. જો ખાતર માટે ખેડૂતોને કલાકો સુધી કતારમાં ઊભા રહેવું પડે અથવા રાતથી રાહ જોવી પડે તો ખેતીની કામગીરી પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
હાલ જંબુસરમાં ખાતરની ઉપલબ્ધતા અને ખેડૂતોની માંગ વચ્ચે સ્થિતિ પર સૌની નજર છે. ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર મળી રહે અને વિતરણ વ્યવસ્થા સરળ બને તે માટે તંત્ર દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
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