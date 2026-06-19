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ભરૂચ : આમોદમાં ખાતરની અછત, ખરીદ-વેચાણ સંઘ ખાતે ખેડૂતોની ભારે ભીડ; અનેક ખેડૂતો નિરાશ થઈ પરત ફર્યા

ખેડૂતોએ ચોમાસું પાકની વાવણી શરૂ દીધી પણ ખાતર વિના શું કરવું તેને લઈને ચિંતા

ખેડૂતોએ ચોમાસું પાકની વાવણી શરૂ દીધી પણ ખાતર વિના શું કરવું તેને લઈને ચિંતા
ખેડૂતોએ ચોમાસું પાકની વાવણી શરૂ દીધી પણ ખાતર વિના શું કરવું તેને લઈને ચિંતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 7:39 PM IST

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ભરૂચ: આમોદ તાલુકામાં ચોમાસાની ખેતીની મોસમ શરૂ થતાં ખાતરની માંગમાં ભારે વધારો થયો છે. જોકે પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ઉપલબ્ધ ન થતાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આમોદ તાલુકા ખરીદ-વેચાણ સંઘ ખાતે ખાતર મેળવવા માટે ખેડૂતો વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. મર્યાદિત જથ્થો ફાળવાતા અનેક ખેડૂતોને ખાતર વગર જ નિરાશ થઈ ઘરે પરત ફરવાનો વારો આવ્યો હતો.

માત્ર 300 થેલી ખાતર આવ્યું, અનેક ખેડૂતો ખાલી હાથે પાછા ફર્યા

મળતી માહિતી અનુસાર સરકાર દ્વારા આમોદ તાલુકા ખરીદ-વેચાણ સંઘને માત્ર 300 ગુણ ખાતર ફાળવવામાં આવ્યું હતું. બીજી તરફ તાલુકાના વિવિધ ગામોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ખાતર લેવા માટે પહોંચ્યા હતા. વહેલી સવારે 4 વાગ્યાથી જ ખેડૂતો સંઘની બહાર લાઈનોમાં ઉભા રહી ગયા હતા. ખાતરનો જથ્થો મર્યાદિત હોવાથી ખેડૂતોમાં ચિંતા અને રોષ જોવા મળ્યો હતો.

ખેડૂતોએ ચોમાસું પાકની વાવણી શરૂ દીધી પણ ખાતર વિના શું કરવું તેને લઈને ચિંતા (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂત દીઠ 5 થેલી ખાતર ફાળવવાનો નિર્ણય

ખરીદ-વેચાણ સંઘના મેનેજર દ્વારા એક ખેડૂત દીઠ વધુમાં વધુ 5 ગુણ ખાતર આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણયના આધારે આશરે 60 જેટલા ખેડૂતોને કૂપન ફાળવવામાં આવ્યા હતા. જોકે તેનાથી વધુ સંખ્યામાં આવેલા ખેડૂતોને ખાતર મળી શક્યું નહોતું. જેના કારણે કેટલાક ખેડૂતોમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો.

ખેડૂત જીતુભાઈ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ વહેલી સવારે જ ખાતર મેળવવા માટે સંઘ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા, પરંતુ મર્યાદિત જથ્થાને કારણે ઘણા ખેડૂતોને ખાતર મળ્યું નથી. હાલમાં વાવણી અને પાકની સંભાળ માટે ખાતરની તાત્કાલિક જરૂરિયાત છે. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ઉપલબ્ધ કરાવવું જરૂરી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

આગામી દિવસોમાં વધુ ખાતર આવશે

બીજી તરફ આમોદ ખરીદ-વેચાણ સંઘના મેનેજર ચંદુભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સરકારના માર્ગદર્શન મુજબ ખાતરનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખાતરની સંગ્રહખોરી અને કાળાબજાર અટકાવવા માટે મર્યાદિત માત્રામાં ખાતર આપવામાં આવે છે. દરેક ખેડૂતને યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાતર મળી રહે તે માટે એક ખેડૂત દીઠ 5 ગુણનો નિયમ બનાવવામાં આવ્યો છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આગામી દિવસોમાં વધુ ખાતરનો જથ્થો ઉપલબ્ધ થાય તેવી શક્યતા છે અને જથ્થો મળતાં જ ખેડૂતોને નિયમ મુજબ વિતરણ કરવામાં આવશે. હાલ ખેડૂતોમાં ગભરાટ ફેલાવાની જરૂર નથી, પરંતુ ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.

જોકે ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ખેતીની મહત્વપૂર્ણ સિઝનમાં ખાતરની અછત તેમના માટે મોટી સમસ્યા બની શકે છે. જો સમયસર ખાતર નહીં મળે તો વાવેતર અને પાકના ઉત્પાદન પર તેની સીધી અસર પડી શકે છે. તેથી સરકાર અને સંબંધિત વિભાગોએ આમોદ તાલુકા સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે તાત્કાલિક પગલાં ભરવા જોઈએ તેવી ખેડૂતો દ્વારા ઉગ્ર માંગ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે.

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