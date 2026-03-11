ETV Bharat / state

પશુઓની સારવાર સામે ડોક્ટરોની ઘટ; વિધાનસભામાં મુદ્દો ગાજ્યો, 421 વેટરનરી જગ્યા ખાલી

રાજ્યમાં પશુચિકિત્સા અધિકારીઓની કુલ 855 મંજૂર જગ્યાઓ છે, જેમાંથી 421 જગ્યાઓ હાલ ખાલી છે.

વિમલ ચુડાસમા - ધારાસભ્ય, કોંગ્રેસ
વિમલ ચુડાસમા - ધારાસભ્ય, કોંગ્રેસ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 4:05 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં પશુચિકિત્સા સેવાઓમાં સ્ટાફની ગંભીર અછત સામે આવી છે. રાજ્યના પશુ દવાખાનાઓ અને પશુ સારવાર કેન્દ્રોમાં વેટરનરી ડોક્ટરો અને પશુધન નિરીક્ષકોની ઘણી જગ્યાઓ લાંબા સમયથી ખાલી હોવાને કારણે પશુપાલકો અને ખેડૂતો માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ રહી છે.

વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં મળેલી માહિતી મુજબ રાજ્યમાં પશુચિકિત્સા અધિકારીઓની કુલ 855 મંજૂર જગ્યાઓ છે, જેમાંથી 421 જગ્યાઓ હાલ ખાલી છે. એટલે કે લગભગ અડધી જગ્યાઓ ખાલી હોવાને કારણે રાજ્યમાં પશુચિકિત્સા સેવાઓ પર તેની સીધી અસર પડી રહી છે.

જિલ્લાવાર આંકડાઓ જોવામાં આવે તો કેટલાક જિલ્લાઓમાં સ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક છે.જામનગર જિલ્લામાં 45 જગ્યાઓ ખાલી છે. જ્યારે દાહોદ અને બનાસકાંઠામાં 29-29, સાબરકાંઠામાં 23, રાજકોટમાં 21 અને પંચમહાલમાં 21 જગ્યાઓ ખાલી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

માત્ર વેટરનરી ડોક્ટરો જ નહીં પરંતુ પશુધન નિરીક્ષકોની જગ્યાઓમાં પણ ખાધ જોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં પશુધન નિરીક્ષકોની કુલ 437 મંજૂર જગ્યાઓ છે, જેમાંથી 89 જગ્યાઓ ખાલી હોવાનું આંકડાઓ દર્શાવે છે.

આ મુદ્દો વિધાનસભામાં ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. ગીર સોમનાથના કોંગ્રેસ ના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ પોતાના પ્રશ્ન દ્વારા સરકારને પૂછ્યું હતું કે ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં પશુ ડોક્ટરોનું મંજૂર મહેકમ કેટલું છે, કેટલીઘણી જગ્યાઓ ખાલી છે અને આ જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાં આવશે.

જવાબમાં સરકારે જણાવ્યું હતું કે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં 10 જગ્યાઓ ખાલી છે, જ્યારે જૂનાગઢ જિલ્લામાં 21 જગ્યાઓ ખાલી છે.

આ મુદ્દે ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે કેટલાક પશુ દવાખાનાઓમાં એક-એક અને બે-બે વર્ષથી ડોક્ટરની જગ્યાઓ ખાલી છે. જેના કારણે પશુઓને સમયસર સારવાર મળતી નથી.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આજે રસ્તાઓ પર ગાય અને અન્ય પશુઓ રખડી રહ્યા છે, ઘણા પશુઓ પ્લાસ્ટિક ખાઈને બીમાર પડી જાય છે, પરંતુ જ્યારે તેમને સારવારની જરૂર પડે ત્યારે પશુ દવાખાનામાં ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ નથી.

તેમણે સરકાર પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું કે ભરતી અંગે સરકાર દ્વારા “તાત્કાલિક” શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તાત્કાલિકનો અર્થ શું? ત્રણ મહિના, છ મહિના કે એક વર્ષ? જો સરકાર ઇચ્છે તો ત્રણ મહિનામાં પણ ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકાય છે.

વિમલ ચુડાસમાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સરકાર કદાચ કાયમી ભરતી કરતાં કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ તરફ આગળ વધી રહી છે, જેના કારણે કાયમી ભરતી અટકાવીને કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત નિમણૂકો વધારવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો હોઈ શકે છે.

આ સમગ્ર મુદ્દાને લઈને હવે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે રાજ્ય સરકાર આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યારે ભરશે અને પશુપાલન ક્ષેત્રમાં જરૂરી પશુચિકિત્સા સેવાઓને કેવી રીતે મજબૂત બનાવશે. કારણ કે ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદન અને પશુપાલન મોટી આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે અને સમયસર સારવાર ન મળવાથી ખેડૂતો અને પશુપાલકો બંનેને નુકસાન થઈ શકે છે.

