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સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરોની અછત: 14 પોસ્ટમાં માત્ર એક જ ડોક્ટર, રોજ 800થી વધુ દર્દીઓ હાલાકી ભોગવે

સિવિલ હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ઓફિસરના 14 પદો મંજૂર છે, તેની સામે હાલમાં માત્ર ત્રણ ડોક્ટર જ ફરજ બજાવી રહ્યા હતા.

સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલ
સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 5:50 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરની મુખ્ય સિવિલ હોસ્પિટલમાં તીવ્ર ડોક્ટરોની અછતના કારણે દર્દીઓને સારવાર માટે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જિલ્લાભરના દર્દીઓ સારવાર માટે મુખ્યત્વે સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલ પર આધારિત છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા આ હોસ્પિટલ માટે દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે.

સિવિલ હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ઓફિસરના 14 પદો મંજૂર છે, તેની સામે હાલમાં માત્ર ત્રણ ડોક્ટર જ ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. તેમાંથી પણ બે ડોક્ટરો મેડિકલ લીવ પર જતા રહ્યા છે. આથી હાલમાં આખી હોસ્પિટલ એક જ ડોક્ટરના સહારે ચાલી રહી છે. જેના કારણે દર્દીઓને કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે છે અને સારવાર મેળવવામાં મોડું થાય છે.

સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)

તાજેતરમાં જ રાજ્ય સરકારે ગુજરાતમાં 1500 જેટલા ડોક્ટરોની નિમણૂકો કરી છે. તેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વિવિધ સીએચસી અને પીએચસી કેન્દ્રોમાં ડોક્ટરોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, પરંતુ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક પણ મેડિકલ ઓફિસરની નિમણૂક કરવામાં આવી નથી. આથી હોસ્પિટલની સ્થિતિ યથાવત્ રહી છે.

હાલમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજ 800થી વધુ દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે. તેમાં ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, કોલેરા, ઝાડા-ઉલટી, શરદી-ઉધરસ જેવા રોગચાળાના કેસોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. છતાં પણ માત્ર એક જ ડોક્ટરના સહારે હોસ્પિટલ સંચાલન કરવું પડી રહ્યું છે.

આ અંગે સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તાત્કાલિક આટલા મહત્વની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પૂરતા મેડિકલ ઓફિસરોની ફાળવણી કરવા માગ કરવામાં આવી છે. હાલમાં લખતર ખાતેથી ડેપ્યુટેશન પર એક મેડિકલ ઓફિસરને આજથી મોકલવામાં આવ્યા છે, જેથી હાલમાં કુલ બે ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ છે. તેમ છતાં ડોક્ટરોની અછતને કારણે દર્દીઓ હજુ પણ પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે.

સિવિલ હોસ્પિટલના આરએમઓ ડો. આશિત કુમારે જણાવ્યું કે, “હું આરએમઓ હોવા છતાં પણ સામાન્ય દર્દીઓની સારવાર કરી રહ્યો છું. આખી હોસ્પિટલનો ભાર એક ડોક્ટર પર આવી ગયો છે. માનસિક તનાવ વધી રહ્યો છે. હું બીમાર હોવા છતાં પણ નોકરી પર આવીને લોકોનો ઈલાજ કરું છું.”

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ONLY ONE DOCTOR FOR 14 POSTS
SURENDRANAGAR
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SHORTAGE OF DOCTORS

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