ETV Bharat / state

દિવાળીની સાંજે ભાવનગરના બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ: રસ્તાઓ બંધ, પોલીસ વ્યવસ્થા સજ્જ

ભાવનગર શહેરના ઘોઘા ગેટ ચોકથી વોરા બજાર સુધીના માર્ગો પર વાહન ચલાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

દિવાળીની સાંજે ભાવનગરના બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ: રસ્તાઓ બંધ, પોલીસ વ્યવસ્થા સજ્જ
દિવાળીની સાંજે ભાવનગરના બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ: રસ્તાઓ બંધ, પોલીસ વ્યવસ્થા સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 8:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગરની મુખ્ય બજારોમાં દિવાળીની સાંજે લોકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો. દિવાળીના દિવસે ઘરની સજાવટ, નવાં કપડાં, શૂઝ અને અન્ય વસ્તુઓની ખરીદી માટે લોકોની ભીડ જોવા મળી હતી. ગુજરાતમાં દિવાળીના પર્વ દરમિયાન બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે, અને ભાવનગર શહેરમાં પણ આ વખતે બજારો લોકોથી ઉભરાઈ ગયા હતા. નાની-મોટી ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરતાં લોકો દરેક જગ્યાએ નજરે પડ્યા હતા. આ ઉપરાંત, શહેરના કેટલાક રસ્તાઓ પર વાહન પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો, જેથી લોકો શાંતિપૂર્ણ રીતે ખરીદી કરી શકે. આ માટે પોલીસ વ્યવસ્થા પણ ચુસ્ત ગોઠવવામાં આવી હતી.

દિવાળી નિમિત્તે મુખ્ય રસ્તાઓ બંધ

ભાવનગર શહેરના ઘોઘા ગેટ ચોકથી વોરા બજાર સુધીના માર્ગો પર વાહન ચલાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટ રોડ પર હલુરિયા ચોકથી પ્રવેશ બંધ કરાયો હતો. વોરા બજાર, પીરછલ્લા, હેવમોર ચોક, ગંગાજળિયા તળાવ જેવા વિસ્તારોમાં પણ વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ હતો. દિવાળીના દિવસે નાની-મોટી ચીજવસ્તુઓની ખરીદી માટે ભાવનગરની બજારોમાં લોકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો.

દિવાળીની સાંજે ભાવનગરના બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ: રસ્તાઓ બંધ, પોલીસ વ્યવસ્થા સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)
દિવાળીની સાંજે ભાવનગરના બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ: રસ્તાઓ બંધ, પોલીસ વ્યવસ્થા સજ્જ
દિવાળીની સાંજે ભાવનગરના બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ: રસ્તાઓ બંધ, પોલીસ વ્યવસ્થા સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય બજારમાં ખરીદીનો માહોલ

ઘોઘા ગેટ ચોક વિસ્તારમાં પાથરણાવાળાઓ અને લારીવાળાઓ દ્વારા ઘરની નાની-મોટી ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ થઈ રહ્યું હતું. ફોટો ફ્રેમ, નકલી ફૂલોના ગુલદસ્તા, દીવડા, કપડાં, શૂઝ જેવી અનેક વસ્તુઓ લારીઓ અને પાથરણાઓ પર વેચાતી જોવા મળી. મુખ્ય બજારની દુકાનોમાં પણ લોકોની ભીડ જામી હતી. ખાસ કરીને, જાહેરમાં લારીઓ અને પાથરણાવાળાઓ પાસેથી ઘરની સજાવટ અને ઉપયોગી વસ્તુઓની ખરીદી કરતા લોકો મોટી સંખ્યામાં નજરે પડ્યા.

દિવાળીની સાંજે ભાવનગરના બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ: રસ્તાઓ બંધ, પોલીસ વ્યવસ્થા સજ્જ
દિવાળીની સાંજે ભાવનગરના બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ: રસ્તાઓ બંધ, પોલીસ વ્યવસ્થા સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)

દુકાનોમાં લોકોની ભીડ

ઘોઘા ગેટ ચોકની મુખ્ય બજારમાં આવેલી કપડાં અને બૂટ-ચપ્પલની દુકાનોમાં લોકોની ભીડ સૌથી વધુ જોવા મળી. નવા વર્ષ માટે સારાં કપડાં અને ફૂટવેરની ખરીદી માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા હતા. દિવાળીના દિવસે બજારમાં લોકોની ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે પોલીસ વ્યવસ્થા પણ ચુસ્ત રીતે ગોઠવવામાં આવી હતી. આ વર્ષે પણ દિવાળી નિમિત્તે ભાવનગરની બજારોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ અને લોકોની ભીડ જોવા મળી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BHAVNAGAR MARKETS
DIWALI EVENING
ROADS CLOSED
POLICE ON STANDBY
SHOPPING FERVOR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.