સુરેન્દ્રનગરની બજારોમાં નવરાત્રીના પર્વને લઈ ખરીદી માટે શહેરીજનોનો ઘસારો, મોડી રાત સુધી બજારો ખુલ્લી રાખવા વેપારી એસોસિએશનનો નિર્ણય
ભાવમાં 20%નો વધારો છતાં તેની કોઈ અસર નથી દેખાઈ રહી
Published : October 10, 2026 at 5:08 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: નવરાત્રિના પર્વને હવે ગણતરીની કલાકો બાકી રહી છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર શહેરની ઉત્સવ પ્રેમી જનતા દ્વારા સુરેન્દ્રનગરની બજારો માંથી ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. નવરાત્રિના પર્વને લઈ અને ઘર સુશોભનની વસ્તુઓ તેમ જ ફૂલો અલગ અલગ પ્રકારના હાર તેમજ માતાજીના શણગાર ચુંદડીઓ તેમજ શ્રીફળ કંકુ ગરબાઓ કલરકામ અને લગતી વસ્તુઓ ગરબા સજાવવા માટે ટિક્કી સહિતની વસ્તુઓની ખરીદી સુરેન્દ્રનગર શહેરીજનો દ્વારા માર્કેટમાંથી કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નવરાત્રીના પર્વની ઉજવણીને લઈ અને મહિલાઓ અને યુવતીઓમાં પણ થાનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે. જેને લઇને મહિલાઓ અને યુવતીઓ ટ્રેડિશન અલગ અલગ પ્રકારની કુર્તીઓ ચણિયાચોરી અને ટ્રેડિશનલ ડ્રેસની ખરીદી કરતી નજરે પડી રહી છે.
સુરેન્દ્રનગરની બજારોનો સમયમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી સુરેન્દ્રનગરની તમામ બજારો ખોલી રાખવાનો પણ વેપારી એસોસિયેશન દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે નવરાત્રિના પર્વને લઈને સુરેન્દ્રનગરની બજારોમાં મોડી રાત સુધી લોકોનો ઘસારો રહેતા મોડી રાત સુધી લોકો ખરીદી કરવા માટે બજારમાં આવી રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરની ટાવર ચોકી લઈ અને આંબેડકર ચોક સુધીની ઉભી બજારમાં અલગ અલગ ઘર સુશોભનની વસ્તુઓ સહિતની વસ્તુનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર શહેરના જવાહર ચોકથી લઈ અંબે માતાજીના મંદિર સુધી અલગ અલગ પ્રકારના ટ્રેડિશનલ ચણીયા ચોળી ડ્રેસ અને મટીરીયલ્સની વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. લોકોનો ઘસારો ખરીદી માટે મોડી રાત સુધી નજરે પડી રહ્યો છે ઉત્સાહ સાથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દર વર્ષે નવરાત્રીના પર્વનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. ચાલુ વર્ષે પણ ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને મન મૂકીને ખરીદી પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ શહેરીજનો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
જ્યારે તમામ વસ્તુઓના ભાવમાં 20 ટકા જેટલો ભાવ વધારો હોવાનું પણ વેપારીઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. ઉપરથી કાચો માલમાં ભાવ વધારો થયો હોવાના કારણે હવે 20 ટકા જેટલા ભાવ વધ્યા છે. પરંતુ તે છતાં પણ ખરીદીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક નજર નથી આવી રહ્યો લોકો મન મૂકી અને વસ્તુની ખરીદી કરી રહ્યા છે અને ઉત્સાહ સાથે નવરાત્રીના પર્વ ઉજવવા માટે બજારોમાં ભીડ પણ લોકોની જોવા મળી રહી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાવાસિઓ આમ પણ ઉત્સવપ્રેમી જનતા તરીકે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રસિદ્ધ છે ત્યારે શહેરીજનો દ્વારા પૂજા માટેની અલગ અલગ પ્રકારની સામગ્રીની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે માતાજીની ચુંદડી શ્રીંગાર કાપડ સુંદર કટોરી વાળી ચુંદડીની માંગમાં પણ વધારો છે. પૂજાની કીટમાં કંકુ, હળદર, અક્ષત, અબીલ, ગુલાલ, કપૂર, ધૂપ, દીવા અને હવનની સામગ્રીની ખરીદી થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત ગરબાના પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં બહેનો ખાસ કરીને કચ્છી વર્ક આભલા વર્ક બાંધણી અને ગમતી ડિઝાઇનવાળી રંગબેરંગી ચણીયા ચોળીની ખરીદી કરી રહી છે. ભાઈઓ દ્વારા પણ કેડિયું, ધોતી, કલરફુલ કુર્તાઓ, પાયજામા અને દુપટ્ટાની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે.
બીજી તરફ નવરાત્રીના પર્વમાં જ્વેલરી અને ગરબા વેચાણમાં પણ ખરીદી જોવા મળી રહી છે. જેમાં ગરબા માટે બહેનો દ્વારા ખાસ ચાંદી જેવા લુકવાળા હાર, જુમકા, કમરબંધ, બાજુબંધ, પગના ઝાંઝર જેવી વસ્તુની ખરીદી થઈ રહી છે. જેને લઈને ઝવેરી માર્કેટમાં પણ હાલ તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. દાંડિયા અને નૃત્યની વસ્તુઓની પણ મન મૂકીને જિલ્લા વાસીઓ ફરીથી કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ચામડામાંથી બનતી મોજડી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સુરેન્દ્રનગરની પ્રસિદ્ધ છે ત્યારે અલગ અલગ પ્રકારની એબ્રોડરી કરેલી પરંપરાગત મોજડી અને કપડા સાથે મેચિંગ થતી નાની મોટી પોટલી બેગની પણ ખરીદી ચાલી રહી છે. જેને લઇને ફૂટવેર બજારમાં પણ તેજીનો માહોલ છે.
ભાવમાં 20%નો વધારો છતાં તેની કોઈ અસર નથી દેખાઈ રહી: અજિત ઠાકોર ગ્રાહક
માતાજીનો પર્વ એટલે નવરાત્રિનો પર્વ ત્યારે માતાજીના મઢ માટેની શણગાર કરવાની વસ્તુઓ તેમજ નવરાત્રી માટે ટ્રેડિશનલ અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓમાં 20% થી લઈ અને 40% સુધીનો ભાવ વધારો છે. પરંતુ તે છતાં પણ બજારમાં ખરીદી કરવા નીકળેલા ગ્રાહક સાથે વાત કરવામાં આવતા અજીત ઠાકોર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે નવરાત્રીનો પર્વ સુરેન્દ્રનગર માટે સૌથી મોટો ઉત્સવ ગણાય છે. માતાજીની આરાધના કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ગરબે રમવામાં આવે છે. તેમાં કોઈપણ પ્રકારની મોંઘવારીનો કોઈ સવાલ ઉત્પન્ન થતો નથી. મન મૂકીને ખરીદે ચાલી રહી છે બજારમાં ભાવમાં વધારો છે પણ ઘર શણગારની વસ્તુઓ માતાજીની ચુંદડી સહિતની વસ્તુઓના ભાવ વધારો જોવા મળે છે. પરંતુ હાલમાં મન મૂકીને ખરીદી ચાલી રહી છે.
કાચા માલના ભાવમાં વધારાના કારણે તમામ વસ્તુના ભાવ વધ્યા છે: લાલજીભાઈ મકવાણા ફુલના વેપારી
સુરેન્દ્રનગરના અજરામાં ટાવર ચોક વિસ્તારમાં ફુલ વેચતા અને અલગ અલગ ઘર સુશોભનની વસ્તુ વેચતા લાલજીભાઈ મકવાણા સાથે પણ વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે કાચા માલના ભાવમાં વધારો છે. એટલે તમામ વસ્તુના ભાવ 20 ટકા વધ્યા છે. પરંતુ હાલના તબક્કામાં તે છતાં પણ ગરાગીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લાવાસીઓ મન મૂકીને ખરીદી કરી રહ્યા છે.