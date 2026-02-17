ETV Bharat / state

ગુજરાત વિધાનસભામાં દુકાન-સંસ્થા સુધારા વિધેયક પસાર, સરકાર-વિપક્ષ આમને સામને

મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ ગૃહમાં વિધેયક રજૂ કરતાં જણાવ્યું કે, આધુનિક સમયની માંગ, વ્યવસાયને સરળતા અને બદલાતી સામાજિક-આર્થિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ સુધારા લાવવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત વિધાનસભા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં ગુજરાત દુકાન અને સંસ્થા (રોજગાર નિયમન અને સેવાની શરતો) (સુધારા) વિધેયક, 2026 વિધાનસભામાં સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યું.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ ગૃહમાં વિધેયક રજૂ કરતાં જણાવ્યું કે, આધુનિક સમયની માંગ, વ્યવસાયને સરળતા અને બદલાતી સામાજિક-આર્થિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ સુધારા લાવવામાં આવ્યા છે.

સરકારના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ 10 કે તેથી વધુ કર્મચારીઓ ધરાવતી દુકાનો અને સંસ્થાઓ પર કાયદો લાગુ પડતો હતો, હવે આ મર્યાદા વધારીને 20 કર્મચારીઓ કરવામાં આવી છે. 20થી ઓછા કર્મચારીઓ ધરાવતી સંસ્થાઓને નોંધણી કરાવવાની જરૂર નહીં રહે, માત્ર ઓનલાઈન જાણ કરવાની રહેશે. સરકારનો દાવો છે કે આથી નાના વેપારીઓ અને સ્ટાર્ટઅપને રાહત મળશે.

સુધારા મુજબ દૈનિક કામના કલાકો 9થી વધારી 10 કરવામાં આવ્યા છે, સળંગ કામની મર્યાદા 5થી વધારી 6 કલાક અને ઓવરટાઇમ મર્યાદા ત્રણ મહિનામાં 125થી વધારી 144 કલાક કરાઈ છે. મહિલાઓ માટે ખાસ જોગવાઈઓ હેઠળ સંમતિ અને સુરક્ષા સુવિધાઓ સાથે રાત્રિ 9થી સવારે 6 દરમિયાન કામ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે.

મંત્રીએ જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં રાજ્ય વિકાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને આ સુધારા “મિનિમમ ગવર્મેન્ટ, મેક્સિમમ ગવર્નન્સ”ના વિઝનને બળ આપશે.

ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસ ઉપનેતા શૈલેશ પરમારએ સરકાર સામે અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા. તેમણે દાવો કર્યો કે મોલ અને શો રૂમમાં કર્મચારીઓ પાસેથી 12-12 કલાક કામ લેવાય છે, છતાં પૂરતું વળતર આપવામાં આવતું નથી. તેમણે પૂછ્યું કે, કાયદો હોવા છતાં મોલ અને શોપિંગ સેન્ટરોમાં કેન્ટિન, આરામગૃહ કે ઘોડિયાઘર જેવી સુવિધાઓ છે કે નહીં? “જો મહિલા 12 કલાક કામ કરે તો બાળકોની સંભાળ કોણ રાખશે?” એવો સવાલ પણ તેમણે ઉઠાવ્યો.

કોંગ્રેસ ઉપનેતા શૈલેશ પરમારે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં 21.94 લાખ રજિસ્ટર્ડ એકમો અને 31 હજાર કારખાનાઓ છે. 20થી વધુ કર્મચારીઓ ધરાવતા કારખાનાઓમાં સરકારના ધોરણ મુજબની સવલતો ઉપલબ્ધ છે કે નહીં તેની ચકાસણી થવી જોઈએ. તેમણે વલસાડની એક ફેક્ટરીમાં બનેલી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરી સરકારને પૂછ્યું કે, કંપની સામે શું કાર્યવાહી થઈ? બાંધકામ શ્રમિક ફંડમાંથી સહાય કેમ નથી અપાતી? તેમજ લઘુત્તમ વેતનનો અમલ ખરેખર થાય છે કે નહીં તે પણ સવાલ ઉઠાવ્યો.

કોંગ્રેસે તુલનાત્મક ઉદાહરણ આપતાં કહ્યું કે, વિધાનસભા સામાન્ય રીતે 12 થી 5 વાગ્યા સુધી ચાલે છે અને સરકારી કર્મચારી 11થી 6 કામ કરે છે, જ્યારે ખાનગી ક્ષેત્રમાં 10-12 કલાક કામ કરાવવામાં આવે છે. “કાયદા બનાવવાના બદલે તેનો કડક અમલ કરવો વધુ જરૂરી છે.”

એક તરફ સરકાર સુધારાને વેપારમિત્ર અને વિકાસમુખી ગણાવી રહી છે, તો બીજી તરફ વિપક્ષ શ્રમિકોના હિત અને કામના કલાકોના અમલ પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યો છે.

સુધારા પસાર થયા છે પરંતુ હવે રાજ્યમાં કામના કલાકો, લઘુત્તમ વેતન અને સુવિધાઓના નિયમોનું પાલન કેટલું થાય છે એ મુદ્દો ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહેશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BILL PASSED IN GUJARAT ASSEMBLY
GUJARAT ASSEMBLY
GOVERNMENT AND OPPOSITION
GUJARAT
SHOP ESTABLISHMENT AMENDMENT BILL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.