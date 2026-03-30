સાબરકાંઠાના આગીયોલ ગામે રક્તરંજિત ઘટના, એક વર્ષ જૂની અદાવતમાં 70 વર્ષીય વૃદ્ધની નિર્દયતાથી કરી હત્યા
બાળકોની રમતમાં થયેલી બોલાચાલી વર્ષો બાદ બની હત્યાનું કારણ, 40 વર્ષીય કાનાભાઈ પરમારે 70 વર્ષીય મોહનભાઈ રાવળની કરી હત્યા.
Published : March 30, 2026 at 5:48 PM IST
સાબરકાંઠા: હિંમતનગર તાલુકાના આગીયોલ ગામમાં એક વર્ષ જૂની અદાવત ભયાનક અને રક્તરંજિત ઘટનામાં પરિવર્તિત થઈ હતી. જૂના ઝઘડાની ચીંગારીએ વિકરાળ રૂપ ધારણ કરતા 70 વર્ષીય મોહનભાઈ રાવળની તિક્ષ્ણ હથિયારથી ઘટના સ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. જો કે, આ ઘટના વધુ રહસ્યમય બની જ્યારે હત્યારો ગણાતા 40 વર્ષીય કાનાભાઈ પરમારનો મૃતદેહ ગણતરીના કલાકોમાં જ બીજા સ્થળેથી મળી આવ્યો હતો.
અદાવતનું મૂળ: બાળકોની રમતમાંથી ઉપજ્યું વેર
પોલીસ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, એક વર્ષ અગાઉ ગામમાં બાળકો વચ્ચે રમતમાં થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી ધીમે ધીમે વેરઝેરમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ હતી. સમયની સાથે ઘટના ભુલાઈ ગઈ હોય તેમ લાગતું હતું, પરંતુ અંદરખાને સળગતો ક્રોધ વાવાઝોડા સમો ઉછળી પડ્યો. આ જ અદાવતના અગ્નિમાં કાનાભાઈ પરમારે મોહનભાઈ રાવળ પર ઘાતકી હથિયારથી અચાનક હુમલો કર્યો, જેમાં વૃદ્ધનું ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ થયું.
હત્યા બાદ આરોપીનું પણ મોત: કુદરતી ન્યાય કે સંજોગ?
હત્યાના કલાકોમાં જ કાનાભાઈ પરમારનો મૃતદેહ હિંમતનગર તાલુકાના ગામડી વિસ્તાર પાસેની એક અવાવરુ અને સુનસાન જગ્યાએથી મળી આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. ડીવાયએસપી સ્મિત ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "હત્યારૂપ ઘટનાને અંજામ આપનાર કાનાભાઈ પરમારનું અચાનક થયેલું મૃત્યુ કુદરતી હોવાનું પ્રાથમિક રીતે માનવામાં આવી રહ્યું છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે પોલીસ તમામ દિશામાં ગંભીરતાપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે અને ઘટનાના દરેક પાસાં ઉપરથી પડદો ઉકેલવા પ્રયત્નશીલ છે.
પરિવારની ન્યાય માટે માંગણી
મૃતક મોહનભાઈના પુત્ર ભરત રાવળે શોક વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે, "કુદરતના દરબારમાં દેર હોઈ શકે, પરંતુ અંધેર નથી." પરિવાર નિર્દોષ હત્યા માટે ન્યાયની તીવ્ર માંગ ઉઠાવી રહ્યો છે. એક તરફ પરિવાર પોતાના સ્વજનના ગુમાવવાના અશ્રુઓમાં ડૂબેલો છે, તો બીજી તરફ હત્યારો ગણાતો વ્યક્તિ પણ રહસ્યમય પરિસ્થિતિમાં મૃત્યુ પામ્યો છે.
પોલીસ તપાસ ચાલુ
સમગ્ર ઘટનાએ રહસ્ય, ભય અને કુદરતી ન્યાય વચ્ચેની રેખાને ઝાંખી બનાવી દીધી છે. સ્થાનિકોમાં ચર્ચા છે કે જાણે કુદરતે પોતે જ તાત્કાલિક ન્યાય આપ્યો હોય. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સત્ય શું છે અને આખી ઘટના પાછળનું રહસ્ય શું છે – તે હવે પોલીસ તપાસમાં જ સામે આવશે. સમગ્ર પંથકની નજર હવે પોલીસ તપાસ પર ટકી છે.
