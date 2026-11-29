ગુજરાત ATSની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા: આતંકી શાહરૂલને પાકિસ્તાન જઈ જૈશમાં જોડાવવાની ઈચ્છા, જૂના ફોનમાંથી મળશે કડી
ATSની તપાસ દરમિયાન આરોપીના આસામ સ્થિત ઘરેથી જૂનો મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો છે. આ ફોનના માધ્યમથી પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે સંપર્કમાં હોવાની આશંકા છે.
Published : November 29, 2026 at 1:00 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATS દ્વારા પકડાયેલા શંકાસ્પદ આતંકી મોહમ્મદ શાહરૂલ ઈસ્લામની પૂછપરછમાં વધુ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. હાલોલ-વડોદરા હાઈવે પરથી શુક્રવારે ઝડપાયેલા શાહરૂલને 14 દિવસના રિમાન્ડ પર સોંપવામાં આવ્યો છે. ATSની તપાસ દરમિયાન તેના આસામ સ્થિત ઘરેથી એક ડબ્બામાં રાખેલો જૂનો મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો છે. આ ફોનના માધ્યમથી પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે સંપર્કમાં હોવાની આશંકા છે. બીજી તરફ, વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશનના ફોટો અને વીડિયો પાકિસ્તાન પહોંચાડ્યા હોવાનો પણ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે.
જૂનો ફોન બંધ કરાવી નવો ફોન લેવા પૈસા અપાયા
ATSના DIG સુનિલ જોશી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, ATSની ટીમે શાહરૂલના આસામ સ્થિત ઘરે તપાસ કરતાં ડબ્બામાંથી જૂનો મોબાઇલ ફોન કબજે કર્યો હતો. તપાસ એજન્સીને આશંકા છે કે પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે સંપર્ક કરવા માટે આ ફોનનો ઉપયોગ થયો હોઈ શકે છે. આ જૂનો ફોન બંધ કરીને નવો મોબાઇલ ખરીદવા માટે શાહરૂલને પૈસા આપવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે. હવે ATS જૂના અને નવા ફોનના ડિજિટલ પુરાવાઓની તપાસ કરી રહી છે.
એરફોર્સ સ્ટેશનના ફોટો-વીડિયો પાકિસ્તાન પહોંચાડ્યાનો ઘટસ્ફોટ
તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, શાહરૂલ આસામથી વડોદરા આવ્યો હતો અને અહીં વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશનના ફોટો તથા વીડિયો બનાવ્યા હતા. આ ફોટો-વીડિયો પાકિસ્તાન પહોંચાડ્યા હોવાનો ATSની તપાસમાં ઘટસ્ફોટ થયો છે. આ માહિતી કોના સુધી અને કયા માધ્યમથી પહોંચાડવામાં આવી હતી તે સહિતની વિગતો મેળવવા તપાસ ચાલી રહી છે.
શાહરૂલના આસામ સ્થિત ઘરની તલાશી દરમિયાન આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદનું જેહાદી સાહિત્ય પણ મળી આવ્યું છે. તપાસ એજન્સી તેના સંગઠન સાથેના જોડાણ અને પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર સાથેના સંભવિત સંપર્કોની કડીઓ જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
અન્ય યુવાનોને કટ્ટરવાદી બનાવવાના પ્રયાસની પણ તપાસ
ATSની તપાસમાં શાહરૂલ અનેક કટ્ટરવાદી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. તે અન્ય યુવાનોને પણ કટ્ટરવાદી વિચારધારા તરફ વાળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હોવાના પુરાવા મળ્યા હોવાનો દાવો છે. નવો ફોન લીધા બાદ તેને હથિયાર મેળવવા અને એરફોર્સ સ્ટેશનના વીડિયો બનાવવાના ટાસ્ક મળ્યા હોવાની વિગતો પણ તપાસમાં સામે આવી છે.
પૂછપરછ દરમિયાન શાહરૂલ કટ્ટરવાદી વિચારો ધરાવતા જવાબો આપી રહ્યો હોવાનું તપાસ સાથે સંકળાયેલા સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે. કોઈ ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ પોતાનું મોત થયું હોત તો તેને પોતાનું સદભાગ્ય માન્યું હોત તેવું તેણે કહ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ધરપકડ બાદ પણ તેને અફસોસ ન હોવાનું અને જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ પાકિસ્તાન જઈને જૈશ-એ-મોહમ્મદ સંગઠનમાં જોડાવવાની ઇચ્છા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
વડોદરા, દાહોદ, યુપી અને આસામમાં ATSની તપાસ
આ સમગ્ર કેસમાં ગુજરાત ATSની ટીમ વડોદરા, દાહોદ, ઉત્તર પ્રદેશ અને આસામમાં તપાસ કરી રહી છે. શાહરૂલને ગુજરાતમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિએ મદદ કરી હતી કે કેમ, તેના સ્થાનિક સંપર્કો કોણ હતા અને આ સમગ્ર નેટવર્કમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
હાલ શાહરૂલ 14 દિવસના રિમાન્ડ પર હોવાથી ATS તેના મોબાઇલ ફોન, પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથેના સંભવિત સંપર્કો, એરફોર્સ સ્ટેશનના ફોટો-વીડિયો અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથેના જોડાણ અંગે વધુ માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
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