ભરૂચ : ખુલ્લી ગટરમાં બે વર્ષનું બાળક ખાબક્યું, કલાકો બાદ મળ્યો મૃતદેહ, ઘટના બાદ પંચાયતની આંખો ખુલી
ગટરનું ઢાંકણું ખુલ્લું હોવાના કારણે બાળક તેમાં પડી ગયું હોવાની આશંકા છે. ઘટનાના પગલે ગ્રામજનોમાં તંત્રની કામગીરી સામે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
Published : September 17, 2026 at 3:47 PM IST
ભરૂચ : આમોદ તાલુકાના મછાસરા ગામેથી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. અહીંના એક રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલી ખુલ્લી ગટરમાં પડી જતાં બે વર્ષના માસૂમ બાળકનું મૃત્યું નીપજ્યું છે. બાળક ગટરમાં પડી ગયા બાદ પરિવારજનો અને સ્થાનિકોએ કલાકો સુધી શોધખોળ કરી હતી. અંતે બાળકનો મૃતદેહ ખુલ્લી ગટરમાંથી મળી આવ્યો હતો. ઘટનાને પગલે સમગ્ર ગામમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, રાત્રિના સમયે બે વર્ષીય વિહાન રાઠોડ નામનો બાળક ગટરમાં પડી ગયો હતો. બાળકની જાણ થતાં પરિવારજનો તેમજ સ્થાનિકો દ્વારા તેની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. કલાકો સુધી શોધખોળ બાદ બાળકનો મૃતદેહ ખુલ્લી ગટરમાંથી મળી આવ્યો હતો.
બાળકને બચાવવાના પ્રયાસરૂપે તેને તાત્કાલિક રિક્ષા મારફતે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ રસ્તામાં 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદથી તેને આમોદ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તબીબી સારવાર દરમિયાન વિહાનનું મોત થયું હતું.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલી ગટરનું ઢાંકણું ખુલ્લું હોવાના કારણે બાળક તેમાં પડી ગયું હોવાની આશંકા છે. જોકે, ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. ઘટનાના પગલે ગ્રામજનોમાં તંત્રની કામગીરી સામે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
તો બીજી તરફ આ કરૂણ ઘટના બાદ મછાસરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગટર પર ઢાંકણું બેસાડવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે ગ્રામજનોમાં સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે, જો અગાઉથી ગટર પર ઢાંકણું મૂકવામાં આવ્યું હોત તો કદાચ આવી દુઃખદ ઘટના અટકાવી શકાય તેમ હતી. બીજી તરફ મછાસરા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ અને સભ્યોએ ગામના વિકાસકામો માટે ગ્રાન્ટ નહીં મળતી હોવાની રજૂઆત કરી છે. સરપંચના જણાવ્યા મુજબ ધારાસભ્ય તેમજ સંબંધિત અધિકારીઓ સમક્ષ ગ્રાન્ટ માટે રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતાં પૂરતી ગ્રાન્ટ ન મળ્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
માસૂમ વિહાનના મોતની જાણ થતાં જંબુસરના ધારાસભ્ય દેવકિશોર સ્વામી મૃતકના પરિવારને મળવા પહોંચ્યા હતા. તેમણે પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને સરકાર તરફથી શક્ય સહાય અપાવવાની ખાતરી આપી હતી. સાથે જ સમગ્ર મામલે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની બાહેધરી પણ આપી હતી. આ સમગ્ર મામલે આમોદ તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સરપંચ દ્વારા ગ્રાન્ટ નહીં મળતી હોવાના આક્ષેપ અંગે TDOએ સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પંચાયતને તબક્કાવાર ગ્રાન્ટ મળતી રહે છે અને સરપંચના આરોપને નકાર્યા હતાં.
હવે આ દુઃખદ ઘટના માટે જવાબદારી કોની છે તે અંગે સવાલ કરવામાં આવતા અધિકારીએ રેકોર્ડિંગ બંધ કરવાનું કહી આ મુદ્દે સીધો જવાબ આપ્યો નહોતો. મછાસરાની ઘટના બાદ જાહેર સ્થળો અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં ખુલ્લી ગટર તથા પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થાની સુરક્ષા અંગે ફરી સવાલો ઊભા થયા છે. હવે તપાસ બાદ ગટર ખુલ્લી રહેવા પાછળનું કારણ અને જવાબદારી અંગે શું કાર્યવાહી થાય છે તે જોવું મહત્વનું રહેશે.
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