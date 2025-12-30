ETV Bharat / state

કેશોદમાં ડમ્પિંગ સાઇટ પર ગૌવંશના સાત મૃતદેહ મળતા ચકચાર, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

કેશોદના ફાગળીમાં ડમ્પિંગ સાઇટ પર ગૌવંશના મૃતદેહ મળતા ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો

Published : December 30, 2025 at 8:02 AM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢના કેશોદ તાલુકાના ફાગળી ગામમાં ગૌવંશના સાત મૃતદેહ સીમ વિસ્તારમાં આવેલી ડમ્પિંગ સાઇટ પરથી મળતા ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. ગામના સરપંચે આ મામલે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં ગૌવંશના ગેરકાયદેસર કતલ અને તેના મૃતદેહ મળતા મામલો ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે. જૂનાગઢ પોલીસે ગઇકાલે જ 12 કસાઇઓને 31 પશુઓ સાથે પકડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી. જોકે, ફરી જૂનાગઢ જિલ્લામાં ગૌવંશના મૃતદેહ મળતા ચકચાર મચી ગઇ છે. કેશોદના ફાળગી ગામમાં સીમ વિસ્તારમાં આવેલી ડમ્પિંગ સાઇટ પરથી ગૌવંશના સાત મૃતદેહ મળતા રોષ જોવા મળ્યો છે. એક સાથે સાત મૃતદેહ મળી આવતા ગામના સરપંચ ભગાભાઇ દેવધરીયાએ કેશોદ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

"કેશોદના વેરાવળ રોડ પર આ જ રીતે રામધણના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા તેમાં પણ કોઇ નિરાકરણ હજુ સુધી આવ્યું નથી ત્યારે બીજી વખત એક સાથે સાત ગૌવંશના મૃતદેહો મળી આવ્યા છે જેની પૂરતી તપાસ થાય અને જવાબદાર આરોપીને પકડી પાડવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે." ભગાભાઇ દેવધરીયા, ફાગળી સરપંચ

કેશોદ પોલીસે સરપંચની ફરિયાદના આધારે ઘટનાસ્થળે જઇને તપાસ કરતા ગૌવંશના મૃતદેહનો કબ્જો લીધો હતો અને તેને ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા.

"ગામના સરપંચ ભગાભાઇ દેવધરીયાની ફરિયાદના આધારે ગૌવંશના તમામ મૃતદેહોનો કબ્જો લઇને ફોરેન્સિક લેબોરેટરી થાય તે દિશામાં કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. હાલ તો સમગ્ર મામલામાં અજાણ્યા ઇશમો સામે સરપંચે ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે જેના પર કેશોદ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે." બી.સી.ઠક્કર, એસપી, કેશોદ વિભાગ

CATTLE FOUND BODIES
JUNAGADH COW DEATH
KESHOD CATTLE DIES
DUMPING SITE CATTLE BODIES

