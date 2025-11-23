અંકલેશ્વરમાં CISF કેમ્પ પાછળના તળાવમાં મહાકાય મગર દેખાતા હડકંપ, Video જુઓ
Published : November 23, 2025 at 7:18 PM IST
ભરૂચ : જિલ્લામાં આવેલા અંકલેશ્વરમાં આજે સવારે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. CISF કેમ્પની પાછળ આવેલી તળાવમાં મહાકાય મગર દેખાતા સ્થાનિકોમાં ભય અને હડકંપ મચી ગયો છે. સવારે ફરવા નીકળેલા કેટલાક લોકોએ તળાવના કિનારે અચાનક પાણીની અંદર હરકત જોવા મળતા મોબાઇલ કેમેરા દ્વારા વિડિયો ઉતાર્યો. વિડિયોમાં સ્પષ્ટપણે એક મોટો મગર પાણીમાંથી માથું બહાર કાઢીને આસપાસ નિહાળતો જોવા મળે છે. આ ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ થતાં જ વિસ્તારમાં ચર્ચાનો માહોલ ગરમાયો છે.
સ્થાનિકોમાં ભયનું વાતાવરણ
અંકલેશ્વરના આંબોલી–બોરીદ્રા ગામના મુખ્ય માર્ગ પાસે આવેલ આ તળાવમાં આવા જંગલી પ્રાણીનું અચાનક દેખાવ સામાન્ય લોકો માટે ડરાવણી ઘટના છે. ગ્રામજનો અનુસાર, સવારે અને સાંજે મોટા પ્રમાણમાં લોકો આ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે. નજીકમાં રહેણાક વિસ્તારો હોવાને કારણે મગર માનવ વસાહત તરફ આવી શકે તેવો ભય વ્યાપી ગયો છે. કેટલાક લોકોએ તો પોતાના બાળકોને બહાર રમવા ન જવા આપવા સૂચના આપી છે.
વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
ઘટના બાદ સ્થાનિક યુવાનો દ્વારા બનાવેલો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવામાં આવ્યો. થોડાં જ મિનિટોમાં વિડિયો વાઈરલ થવાથી સમગ્ર અંકલેશ્વરમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો. લોકોમાં એક જ પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે મગર આ તળાવ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો? ઘણા લોકોએ વનવિભાગને ટૅગ કરીને તાકીદની કાર્યવાહી કરવાની માગણી પણ કરી.
વન વિભાગને તાત્કાલિક જાણ કરાઈ
સ્થાનિકોએ ઘટના બાદ વનવિભાગને જાણ કરી છે. વન અધિકારીઓએ પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી હોવાનું જણાવાયું છે. મગરના કદને ધ્યાનમાં રાખીને પાંજરું મૂકી તેને સુરક્ષિત રીતે પકડી નદી અથવા અન્ય યોગ્ય રિસ્ક્યુ સ્થળે ખસેડવાની તૈયારી શરૂ કરવામાં આવી છે. વનવિભાગના સત્તાવાર સૂત્રો અનુસાર, મગર માનવ પર હુમલો ન કરે તે માટે વિસ્તારને અસ્થાયી રીતે સીલ કરવામાં આવશે અને લોકોને તળાવની આસપાસ ન જવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
ગ્રામજનો ખાસ કરીને વરિષ્ઠ નાગરિકો અને મહિલાઓએ વનવિભાગ પાસે માંગણી કરી છે કે મગરને તાત્કાલિક પકડીને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવે. તાજેતરમાં ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં મગર દેખાવાની ઘટનાઓ વધતી જણાતા લોકોમાં કુદરતી પ્રાણીઓ પ્રત્યે એક પ્રકારની ચિંતા વધવા લાગી છે.
તંત્ર સતર્ક થયુ અને તપાસ ચાલુ
CISF કેમ્પથી તળાવ નજીક હોવાથી સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ સતર્ક બની છે. કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પેઠ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે. વન વિભાગ મગરના મૂવમેન્ટ પર નજર રાખી રહ્યો છે અને તળાવના આસપાસ ટ્રેપ લગાવવા માટે ટીમ તૈનાત કરી છે.
અંકલેશ્વરમાં મહાકાય મગર દેખાવાની આ ઘટના માત્ર સ્થાનિકો નહીં પરંતુ સમગ્ર જિલ્લામાં ચિંતા વધારનાર છે. વનવિભાગે જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને મગરને પકડીને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ત્યાં સુધી લોકો તળાવની આસપાસ ન જવાનું અને સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
