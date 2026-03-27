અમદાવાદમાં મર્સિડીઝ કારમાંથી સળેલી લાશ મળતા ચકચાર, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
LJ કોલેજ પાસે પાર્ક કરેલી મર્સિડીઝ કારમાંથી સળેલી હાલતમાં એક અજાણી વ્યક્તિની લાશ મળી આવતા હડકંપ મચી ગયો છે
Published : March 27, 2026 at 5:31 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. LJ કોલેજ પાસે પાર્ક કરેલી મર્સિડીઝ કારમાંથી સળેલી હાલતમાં એક અજાણી વ્યક્તિની લાશ મળી આવતા હડકંપ મચી ગયો છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
સરખેજમાં કારમાંથી લાશ મળતા ચકચાર
અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં LJ કોલેજ નજીક એક લક્ઝરી મર્સિડીઝ કાર શંકાસ્પદ હાલતમાં જોવા મળી હતી.સ્થાનિક લોકોએ બનાવની જાણ પોલીસને કરી હતી.ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસે તપાસ કરતા કારની અંદર સળેલી હાલતમાં એક લાશ મળી આવી હતી. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ DCP શિવમ વર્મા સહિતના અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ફોરેન્સિક ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી છે જેથી ઘટનાની વિગતવાર તપાસ કરી શકાય.
પોલીસના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ મૃતક આશરે 40 વર્ષીય હોવાનું અનુમાન છે. જોકે, લાશની હાલત એટલી ખરાબ છે કે ઓળખ કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. વધુમાં, લાશ જોતા મૃતક કારનો માલિક લાગતો નથી, જેના કારણે કેસ વધુ રહસ્યમય બન્યો છે.
આ મામલે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના PI એલ એલ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક રીતે આ બનાવ શંકાસ્પદ લાગે છે અને લાશની ઓળખ માટે પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ આ કાર કોની છે અને આ ઘટના પાછળનું સાચું કારણ શું છે તે જાણવા માટે તમામ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે.પોલીસ દ્વારા આસપાસના CCTV ફૂટેજ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ઘટનાની હકીકત સામે આવી શકે.
આ પણ વાંચો: