વેરાવળમાં દરિયાકાંઠે વૃદ્ધનો મૃતદેહ મળતા ચકચાર, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
Published : May 8, 2026 at 9:37 AM IST
વેરાવળ: ગીર સોમનાથના વેરાવળ તાલુકાના આદ્રી ગામ નજીક દરિયાકાંઠે એક વૃદ્ધનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઇ છે. દુર્ગમ અને જોખમી દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં મૃતદેહ મળી આવતા ફાયર બ્રિગેડે ખાસ રેસક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. બનાવની જાણ થતા જ સોમનાથ મરીન પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
વેરાવળના આંદ્રી દરિયાકાંઠે વૃદ્ધનો મૃતદેહ મળી આવ્યો
મળતી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આદ્રી ગામના મહાકાળી મંદિર નજીક ફોરેસ્ટ વિસ્તારમાં દરિયાકાંઠેથી અંદાજે બે કિલોમીટર દૂર એક અજાણ્યા વૃદ્ધનો મૃતદેહ પડ્યો હોવાનું સ્થાનિકોએ જોયું હતું. બનાવની જાણ થતાં જ વેરાવળ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
ફાયરમેન જીતેન્દ્રસિંહ ગોહિલ, જીતેશભાઈ સહિત તાલીમાર્થી સ્ટાફે કાંઠાળા અને જોખમી વિસ્તારમાં પહોંચી ભારે જહેમત બાદ મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો. દરિયાની લહેરો અને જંગલ વિસ્તાર વચ્ચે આવેલા સ્થળ સુધી પહોંચવામાં ફાયરની ટીમને ભારે મુશ્કેલી ઉભી થઈ હતી, છતાં ટીમે સાવચેતીપૂર્વક કામગીરી પૂર્ણ કરી હતી. બાદમાં મૃતદેહને સોમનાથ મરીન પોલીસ અને વન વિભાગને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતકની ઓળખ વાવડી ગામના અરજણભાઈ રાજાભાઈ જામોલ (ઉ.વ. આશરે 65) તરીકે થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે તેઓ દરિયાકાંઠે કેવી રીતે પહોંચ્યા અને મૃત્યુ કઈ પરિસ્થિતિમાં થયું તે અંગે હજી સ્પષ્ટતા થઈ નથી.
ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘટનાસ્થળે ઉમટી પડ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં અકસ્માત, પાણીમાં ડૂબી જવાના બનાવો અને અજાણી પરિસ્થિતિમાં મૃતદેહ મળવાની ઘટનાઓમાં વધારો નોંધાતા લોકોમાં ચિંતા વ્યાપી છે. સોમનાથ મરીન પોલીસ દ્વારા મૃતદેહને પોસ્ટ મોર્ટમ માટે ખસેડી પરિવારજનોના નિવેદનોના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
