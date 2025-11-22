નવસારીના ઉંડાચ ગામે થઈ શિવલિંગની ચોરી: ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ, જુઓ...
નવસારી જિલ્લાના ઉંડાચ ગામે આવેલા નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર નજીક પીપળા પાસેથી શિવલિંગની ચોરી થતાં ચકચાર મચી છે.
Published : November 22, 2025 at 12:22 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 12:35 PM IST
નવસારી : ગણદેવી તાલુકાના ઉંડાચ ગામમાં આજે શનિવારે વહેલી સવારે એક ચોંકાવનારી અને ચકચારભરી ચોરીની ઘટના સામે આવી છે. ગામના રાઘવ ફળિયા વિસ્તારમાં આવેલા 800 વર્ષ જુના પ્રાચીન નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર નજીક સ્થિત પીપળાના ઝાડ નીચે પ્રસ્થાપિત શિવલિંગની રાત્રે અજાણ્યા શખ્સોએ ચોરી કરી લીધી હોવાની માહિતી મળી રહી છે.
ઉંડાચ ગામે શિવલિંગની ચોરી : મળતી માહિતી મુજબ, મોડી રાત્રે 10:30 વાગ્યાથી 11 વાગ્યાની વચ્ચે એક ગાડીમાં આવેલા અજાણ્યા ઈસમો શિવલિંગને ઊખાડી ગાડીમાં લઈ ગયા હતા. આ આખી ઘટના મંદિરમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં સ્પષ્ટ રીતે કેદ થઈ છે. આ શખ્સોએ વૃક્ષના પડછાયા અને રાત્રીના અંધારાનો લાભ લઈ બહુ જ ચતુરાઈપૂર્વક આ કૃત્ય અંજામ આપ્યું હોવાનું પ્રાથમિક દૃશ્યથી જણાઈ રહ્યું છે.
ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ : વહેલી સવારે મંદિર પરિસરમાં પહોંચેલા ગ્રામજનોને જ્યારે શિવલિંગ અદૃશ્ય દેખાયું, ત્યારે હલચલ મચી ગઈ. ઘટના અંગે જાણ થતા ગ્રામજનોએ તરત જ પોલીસ તંત્રનો સંપર્ક કર્યો હતો. માહિતી મળતાની સાથે જ ગણદેવી પોલીસ સ્ટાફ સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ શરૂ કરી દીધી હતી.
"મંદિરમાં શિવલિંગની ચોરી મુદ્દે CCTV ફૂટેજના આધારે અમે તપાસ શરૂ કરી છે." -- જયદીપ ચાવડા (PI, બીલીમોરા પોલીસ)
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : પોલીસે મંદિર પરિસરમાં લાગેલા CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીઓની ઓળખ મેળવવા માટે તાત્કાલિક પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. ફૂટેજમાં ગાડીનો ચહેરો અને શખ્સોની હિલચાલ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. આ ચોરીની ઘટનાથી ઉંડાચ ગામ સહિત આખા વિસ્તારમાં ભારે રોષ અને આશ્ચર્યનું માહોલ સર્જાઈ ગયો છે. ગ્રામજનોએ આ બનાવને અધાર્મિક ગણાવી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ : ઉંડાચ ગામના સ્થાનિક સેજલ પટેલ જણાવે છે કે, રાત્રિના 10:30 થી 11:00 વાગ્યાના સમયે અજાણ્યા કારચાલકો આવી અમારા ગામના પ્રાચીન નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરની બહારના પરિસરમાં આવેલા પીપળાના ઝાડ નીચેના શિવલિંગને ઉખાડીને ચોરી કરી ગયા હતા. જે ગ્રામજનોને ધ્યાને આવતા આ ઘટનાની જાણ પોલીસને કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...