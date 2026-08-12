સોમનાથમાં શ્રાવણનો શિવમય માહોલ, સુરક્ષાનો અભેદ્ય કિલ્લો: 1000થી વધુ જવાનો ખડેપગે
2 DySP, 16 PI, 25 PSI સહિત 450 પોલીસકર્મીઓ અને કુલ 1000થી વધુ સુરક્ષાકર્મીઓ તૈનાત રહેશે.
Published : August 12, 2026 at 8:09 PM IST
ગીર સોમનાથ: 13 ઓગસ્ટથી શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થનાર છે. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે દેશભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં શિવભક્તો સોમનાથ પહોંચે તેવી શક્યતા છે. શ્રદ્ધાળુઓની સંભવિત ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને ગીર સોમનાથ પોલીસ તંત્ર દ્વારા સોમનાથમાં જડબેસલાક સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. 2 DySP, 16 PI, 25 PSI સહિત 450 પોલીસકર્મીઓ અને કુલ 1000થી વધુ સુરક્ષાકર્મીઓ તૈનાત રહેશે. ડ્રોન, ક્યુઆરટી અને માઉન્ટેડ પોલીસથી ભીડ પર બાજ નજર રાખવામાં આવશે.
સોમનાથ મંદિર ઝેડ+ સુરક્ષા ધરાવતું હોવાથી શ્રાવણ માસ દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. સુરક્ષા બંદોબસ્તમાં 2 ડીવાયએસપી, 16 પીઆઈ અને 25 પીએસઆઈ સહિત આશરે 450 પોલીસકર્મીઓ ફરજ બજાવશે. ઉપરાંત એસઆરપીની એક કંપની, જીઆરડી-એસઆરડીના આશરે 350 જવાનો તથા હોમગાર્ડ સહિત 1000થી વધુ સુરક્ષાકર્મીઓ સોમનાથમાં વિવિધ સ્થળોએ તૈનાત રહેશે.
ભક્તોની ભીડનું સુચારુ સંચાલન થાય અને યાત્રિકોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે પોલીસ દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મંદિર પરિસર ઉપરાંત પ્રવેશદ્વાર, દર્શન કતાર, પાર્કિંગ વિસ્તાર અને મુખ્ય માર્ગો પર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવશે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ટેક્નોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. બીડીડી, એલસીબી, એસઓજી, ડ્રોન ટીમ, ક્યુઆરટી તથા માઉન્ટેડ પોલીસને બંદોબસ્તમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. ડ્રોન મારફતે ભીડની સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવશે, જ્યારે વિશેષ ટીમો કોઈપણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સ્ટેન્ડબાય રહેશે.
શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભક્તોને સવારે 4 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી દર્શનનો લાભ મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. ભીડ વધે ત્યારે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના માર્ગો તેમજ કતારોનું વ્યવસ્થિત સંચાલન કરવામાં આવશે.
પોલીસ તંત્ર દ્વારા સોમનાથ આવતા શ્રદ્ધાળુઓને સુરક્ષા તપાસમાં સહકાર આપવા, ધીરજ જાળવવા અને પોલીસની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ રીતે શ્રાવણ માસ દરમિયાન ‘સુરક્ષા સાથે સુવ્યવસ્થિત દર્શન’ના ધ્યેય સાથે સોમનાથ પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણપણે સજ્જ બન્યું છે.
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