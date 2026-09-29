જૂનાગઢ: સાસણ નજીકનો વિવાદિત શિવ રિસોર્ટ સીલ, હજુ ચારથી પાંચ રિસોર્ટ પર પડી શકે છે ગાજ
ભાલછેલ નજીક રહેણાંક હેતુ માટેની જમીન પર રિસોર્ટ અને રેસ્ટોરન્ટ શરૂ કરાયાં હોવાનો આક્ષેપ, જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ શિવ રિસોર્ટના 60થી વધુ રૂમ કર્યા સીલ.
Published : September 29, 2026 at 5:55 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લાના મેંદરડા નજીક ભાલછેલ વિસ્તારમાં આવેલા જાણીતા શિવ રિસોર્ટ સામે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તંત્ર દ્વારા આ રિસોર્ટને સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. રહેણાંક હેતુ માટે ફાળવવામાં આવેલી જમીન પર ગેરકાયદે રીતે રિસોર્ટ, રેસ્ટોરન્ટ અને હોટેલ જેવી પ્રવાસન સુવિધાઓ ઊભી કરી દેવાઈ હોવાનો આક્ષેપ છે.
વન વિભાગના નિયમનો ભંગ
વન વિભાગના નિયમો અનુસાર, ગીર અભયારણ્યની હદથી દોઢ કિલોમીટરના વિસ્તારમાં કોઈપણ પ્રકારની પ્રવાસન પ્રવૃત્તિ કે પાકું બાંધકામ કરી શકાતું નથી. આ નિયમ છતાં શિવ રિસોર્ટમાં પ્રવાસીઓ માટે રૂમ અને અન્ય સુવિધાઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી. તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે રિસોર્ટનું બાંધકામ લોખંડના એંગલ પર કરવામાં આવ્યું હતું અને તેની પાસે જરૂરી મંજૂરીઓ પણ નહોતી.
હાઈકોર્ટે અમાન્ય ઠરાવતા કાર્યવાહી
આ મામલે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ અગાઉ રિસોર્ટના સંચાલકોને નોટિસ પાઠવી હતી. જેની સામે સંચાલકોએ હાઈકોર્ટમાં દાદ માગી હતી. અહેવાલ મુજબ હાઈકોર્ટે આ રિસોર્ટને અમાન્ય ઠરાવ્યા બાદ તંત્રએ સીલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. શિવ રિસોર્ટના 60થી વધુ રૂમને સીલ કરવામાં આવ્યા છે.
વધુ રિસોર્ટ પર તવાઈ આવશે
મેંદરડા મામલતદારે માધ્યમોને જણાવ્યું હતું કે ખેતીલાયક જમીન પર બનેલા અન્ય ત્રણ અને વધુ પાંચ રિસોર્ટની માન્યતા સામે પણ શંકા છે. આવા નિયમો વિરુદ્ધ ઊભા કરાયેલા અને મંજૂરી વિનાના તમામ રિસોર્ટ સામે આગામી દિવસોમાં આવી જ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને સંચાલકો પાસેથી વહીવટી ચાર્જ પણ વસૂલવામાં આવશે.
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