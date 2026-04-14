પાલનપુર કોર્ટ સંકુલને 8 કિમી દૂર જગાણા ખસેડવાનો વિરોધ, વકીલોએ કાળી પટ્ટી બાંધી કર્યું પ્રદર્શન
પાલનપુરમાં જિલ્લા કોર્ટ સહિત પાલનપુરની તમામ અદાલતો શહેરથી 8 કિલોમીટર દૂર જગાણા ખસેડવાની હિલચાલ સામે વકીલોએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો
Published : April 14, 2026 at 8:18 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 8:24 AM IST
પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક પાલનપુરમાં જિલ્લા કોર્ટ સહિત પાલનપુરની તમામ અદાલતો શહેરથી 8 કિલોમીટર દૂર જગાણા ખસેડવાની હિલચાલ સામે વકીલોએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. વકીલોએ કહ્યું કે, જો જગાણા ખાતે કોર્ટ ખસેડવામાં આવશે તો આગામી દિવસોમાં વકીલોએ ના છૂટકે તેના વિરોધમાં આંદોલનના માર્ગે ઉતરવુ પડશે.
વર્ષોથી પાલનપુરના મધ્યમાં જિલ્લા કોર્ટ સહિત અન્ય નાની અદાલતો આવેલી છે. તેમજ કોર્ટેની આસપાસ જ જિલ્લાની મુખ્ય વહીવટી કચેરીઓ પણ આવેલી છે જેના કારણે અરજદારોને તમામ કામકાજ માટે સરળતા રહે છે. કારણ કે કચેરીઓના મધ્યમાં જ કોર્ટ આવેલી છે જેથી ભાડાના આર્થિક ખર્ચ વિના જ વકીલો અને અરજદારોના ઝડપી કામો થઇ રહ્યા છે.
વકીલોએ કહ્યું કે જો પાલનપુરની જિલ્લા કોર્ટ કે તમામ અદાલતો પાલનપુર શહેરથી આશરે 8 કિલોમીટર દૂર લઈ જવામાં આવશે તો અહીંયાથી વકીલો અને અરજદારોને અને અસિલોને આવવા જવામાં ભાડાનો આર્થિક ખર્ચ ભોગવવો પડશે તેમજ આવવા જવામાં સમયનો વ્યય થવા સહિત મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. જો નવી જ કોર્ટ બનાવવી હોય તો હાલમાં જ્યાં કોર્ટ આવેલી છે તેના નજીક સરકારી જગ્યાઓ પડી છે જ્યાં આખુ કોર્ટ સંકુલ બની શકે છે પરંતુ શહેરનાં મધ્યમથી કોર્ટ દૂર ખસેડવાથી પારાવાર મુશ્કેલીઓ ઉભી થશે.
વકીલ પ્રકાશ ધારવાએ જણાવ્યું કે, પાલનપુર વકીલ બાર એસોસિએશન દ્વારા શાંતિપૂર્ણ રીતે હાથમાં કાળીપટ્ટી બાંધીને કોર્ટ સંકુલ છેલ્લા બે અઢી વર્ષથી જગાણા ખાતે ખેડવાની હિલચાલ ચાલી રહી છે, અમે લોકોએ તમામ જગ્યાએ રજૂઆત કરી છે. ફરી અમે હાથમાં કાળી પટ્ટી બાંધીને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ.
કોર્ટ સંકુલ જગાણા ખાતે જાય તો બનાસકાંઠાની જાહેર જનતાને મોટુ નુકસાન આવે તેમ છે. જાહેર જનતા અહીં સરકારી કચેરી હોવાથી આવતી હોય છે. કલેક્ટર કચેરી છે, એસપી ઓફિસ છે, જિલ્લા અદાલત છે, જીલ્લા પોસ્ટ ઓફિસ છે.
વકીલોએ વિરોધ નોંધાવતા જણાવ્યું કે, અહીં કલેક્ટર કચેરી, એસપી ઓફિસ, જીલ્લા પોસ્ટ ઓફિસ સહિતની કચેરીઓ આવેલી છે તેમ છતા કોર્ટને જગાણા ખાતે કેમ ખસેડવામાં આવે છે તે વાત સમજાતી નથી.
મહત્વનું છે કે, વર્ષોથી પાલનપુરની જિલ્લા કોર્ટ પાલનપુર શહેરના મધ્યમાં આવેલી છે અને તેની આસપાસમાં જ તમામ વહીવટી કચેરીઓ જિલ્લાની આવેલી છે જેથી અરજદારોને તમામ પ્રકારના કામકાજ માટે ખૂબ જ સરળતા રહે છે. જો આ કોર્ટ જગાણા ખાતે ખસેડાય તો અરજદારોને અસિલોને સાથે જ વકીલોને પણ આઠ કિલોમીટર જવા આવવા માટે સહારે 16 કિલોમીટરનુ અંતર કાપવું પડશે જેથી ભાડાના આર્થિક ખર્ચ સમયનો વ્યય અને એની કચેરીના કામકાજ માટે દોડાદોડ વધવા સાથે હેરાનગતિ ખુબજ વધી જશે.
પહેલા જિલ્લા જગાણા ખાતે ખસેડવાની હિલચાલ શરૂ થઈ હતી પરંતુ નગરજનોના ભારે વિરુદ્ધ વચ્ચે હવે આ કલેક્ટર કચેરી પાલનપુરમાં જ બનાવવા માટેનું નિર્ણય કરાયો છે જેનું ખાતમુહૂર્ત પણ થઈ ગયું છે. જો કે હવે પાલનપુર જિલ્લા કોર્ટ સંકુલ જગાણા ખાતે ખસેડવા માટેની પ્રક્રિયાઓ શરૂ થતા વકીલો લાલઘૂમ જોવા મળી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: