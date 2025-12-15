અમૂલના ચેરમેન પદે શાભેસિંહ પરમાર અને વાઈસ ચેરમેન પદે વિજયભાઈ પટેલની વરણી
અમૂલ નિયામક મંડળના કુલ 13 પૈકી 11 બ્લોકમાં ભવ્ય વિજય સાથે ભાજપે અમૂલમાં કબ્જો જમાવ્યો હતો.
Published : December 15, 2025 at 6:20 PM IST
ખેડા: આણંદ સ્થિત અમૂલ ડેરીના ચેરમેન-વાઈસ ચેરમેન માટે આજરોજ ચૂંટણી યોજાઈ હતી જેમાં ચેરમેન તરીકે વિરપુરના શાભેસિંહ પરમારની જ્યારે વાઈસ ચેરમેન તરીકે ડાકોરના વિજયભાઈ પટેલની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી છે. અમૂલ નિયામક મંડળના કુલ 13 પૈકી 11 બ્લોકમાં ભવ્ય વિજય સાથે ભાજપે અમૂલમાં કબ્જો જમાવ્યો હતો.
આણંદની અમુલ ડેરીના નિયામક મંડળના કુલ 12 બ્લોક પૈકી ચાર બ્લોકમાં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ થયાં હતાં. બાકીના 8 બ્લોક તેમજ વ્યક્તિ સભાસદની એક બેઠક માટે ગત તારીખ 10 સપ્ટેમ્બર ને બુધવારના રોજ ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં 97.48% જેટલું ઉંચુ મતદાન નોંધાયું હતું. જે બાદ તારીખ 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમૂલ ડેરીમાં આવેલ સરદાર પટેલ સભાગૃહ ખાતે આ ચૂંટણીની મત ગણતરી યોજાઈ હતી. જેમાં કુલ 9 બ્લોક પૈકી 7 બ્લોકમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય થયો હતો. આમ અમૂલ નિયામક મંડળના કુલ 13 પૈકી 11 બ્લોકમાં ભવ્ય વિજય સાથે ભાજપે અમૂલમાં કબ્જો જમાવ્યો હતો.
પરિણામ આવ્યાના ત્રણ મહિના બાદ એટલે કે 94માં દિવસે આજરોજ અમૂલના ચેરમેન-વાઈસ ચેરમેનની ચૂંટણી યોજાઈ હતી.
ભાજપના ચાર ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા થયાં હતાં:
મહેમદાવાદ બ્લોકમાં ભાજપના ઉમેદવાર ગૌતમભાઈ રાવજીભાઈ ચૌહાણ, બાલાસિનોર બ્લોકમાં ભાજપના રાજેશભાઈ ગજાનંદ પાઠક, વિરપુર બ્લોકમાં શાભેસિંહ મોંઘાભાઈ પરમાર તેમજ ઠાસરા બ્લોકમાં પ્રિયાબેન કૃણાલસિંહ પરમાર બિનહરીફ વિજેતા થયાં હતાં.
ભાજપના વિજેતા ઉમેદવાર અને તેમને મળેલ મત
• આણંદ - કાંતિભાઈ સોઢાપરમાર - 79 મત મળ્યાં (51 મતથી વિજય)
• ખંભાત - રાજેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પરમાર - 84 મત મળ્યાં (65 મતથી વિજય)
• પેટલાદ - બીનાબેન તજસકુમાર પટેલ - 83 મત મળ્યાં (78 મતથી વિજય)
• નડિયાદ - વિપુલભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ - 83 મત મળ્યાં (60 મતથી વિજય)
• કઠલાલ - ઘેલાભાઈ માનસિંહ ઝાલા- 79 મત મળ્યાં (54 મતથી વિજય)
• માતર - ભગવતસિંહ કાળીદાસ પરમાર - 53 મત મળ્યાં (35 મતથી વિજય)
• વ્યક્ત સભાસદ - વિજયભાઈ ફુલાભાઈ પટેલ - 4 મત મળ્યાં (1 મતથી વિજય)
• ઠાસરા - પ્રિયાબેન કૃણાલસિંહ પરમાર - બિનહરીફ
• બાલાસિનોર - રાજેશભાઈ પાઠક - બિનહરીફ
• મહેમદાવાદ - ગૌતમભાઈ ચૌહાણ - બિનહરીફ
• વિરપુર - શાભેસિંહ પરમાર - બિનહરીફ
કોંગ્રેસના વિજેતા ઉમેદવાર અને તેમને મળેલ મત
• બોરસદ - રાજેન્દ્રસિંહ ધીરસિંહજી પરમાર - 52 મત મળ્યાં (12 મતથી વિજય)
• કપડવંજ - ભુરાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સોલંકી - 61 મત મળ્યાં (11 મતથી વિજય)
વ્યક્તિગત સભાસદમાં ભાજપના વિજયભાઈનો એક મતથી વિજય થયો હતો:
આણંદ અમુલ નિયામક મંડળની ચૂંટણીમાં વ્યક્તિ સભાસદની એક બેઠક માટે બે ઉમેદવારો મેદાનમાં હતાં. આ વિભાગમાં કુલ સાત મત પડ્યાં હતાં. જે પૈકી ચાર મત ભાજપના વિજયભાઈ ફુલાભાઈ પટેલને મળતાં,તેઓને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતાં.
આ પણ વાંચો: