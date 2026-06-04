શૌર્ય ચક્ર વિજેતા શહીદ ગોરધન રાઠવાને 22મી પુણ્યતિથિએ યાદ કરવામાં આવ્યા, જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકીઓ સામે લડતા થયા હતા શહીદ
શહીદ ગોરધન રાઠવાની 22મી પુણ્યતિથિ પર વિદ્યાર્થીઓના સન્માન સાથે વીર જવાનને યાદ કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : June 4, 2026 at 10:05 PM IST
છોટા ઉદેપુર: માતૃભૂમિની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપનાર છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના મોરાંગણા ગામના વીર શહીદ ગોરધનભાઈ રાઠવાને તેમની 22મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સમગ્ર પંથકે યાદ કરી ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. જમ્મુ-કાશ્મીરની ધરતી પર આતંકવાદીઓ સામે લડતા શહાદત વહોરનાર આ બહાદુર સૈનિકના બલિદાનને યાદ કરી ગામમાં વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જેમાં શહીદની વીરતાને નમન કરવાની સાથે પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરી તેમને દેશસેવા અને શિક્ષણના માર્ગે આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા.
માતૃભૂમિના રક્ષકને સલામ
દેશની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપનારા છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના ક્વાંટ તાલુકાના મોરાંગણા ગામના વીર શહીદ ગોરધનભાઇ રાઠવાને 22મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે યાદ કરવામાં આવ્યા હતા.
મોરાંગણા ગામના વીર જવાન ગોરધનભાઈ રાઠવા વર્ષ 1987માં ભારતીય સેનામાં જોડાયા હતા. દેશસેવાની ભાવનાથી પ્રેરાઈને તેમણે અનેક વર્ષો સુધી નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ બજાવી હતી. 4 જૂન, 2004ના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂંછ-રાજૌરી વિસ્તારમાં રાત્રિ દરમિયાન ફરજ બજાવતા સમયે તેઓ આતંકવાદીઓ સામે બહાદુરીપૂર્વક લડતા લડતા શહીદ થયા હતા.
શૌર્યચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા
દેશની સુરક્ષા માટે આપેલા તેમના સર્વોચ્ચ બલિદાન બદલ ભારત સરકાર દ્વારા તેમને મરણોત્તર શૌર્ય ચક્ર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. 31 માર્ચ, 2006ના રોજ ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એ.પી.જે.અબ્દુલકલામના હસ્તે ગોરધનભાઈ રાઠવાને મરણોત્તર શૌર્ય ચક્ર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
શહીદ ગોરધનભાઈ રાઠવાની વીરતા અને દેશભક્તિની ભાવનાને યાદ રાખવા માટે મોરાંગણા ગામમાં બે મિનિટનું મૌન પાળી શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં ગામજનો, આગેવાનો, યુવાનો તેમજ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે નિવૃત્ત Dysp નગીનભાઈ રાઠવાના પરિવાર દ્વારા ગામના પ્રતિભાશાળી અને તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક કીટ અર્પણ કરીને શિક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ પ્રગતિ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા.
શહીદ ગોરધનભાઈ રાઠવાના પુત્ર કિરણ રાઠવાએ ETV ભારત સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, અમે નાના હતા ત્યારે જ ત્રણ ભાઈ-બહેનોએ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી હતી, અમે બે ભાઈ અને એક બહેન આમ ત્રણ સંતાનોની જવાબદારી અમારી માતા પર આવી, અમારી માતાએ અમો ત્રણ ભાઈ બહેનને ભણાવ્યા, પરંતુ અમારા પિતાએ દેશ માટે બલિદાન આપી શહાદત વહોરી, અમર બની ગયા એનું ગૌરવ પણ છે, અને પિતાનું બલિદાન સમગ્ર વિસ્તાર માટે ગૌરવની વાત છે અને નવી પેઢીએ તેમના જીવનમાંથી દેશપ્રેમ, ફરજનિષ્ઠા અને સમર્પણની પ્રેરણા લેવી જોઈએ.
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