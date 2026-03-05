સુરતમાં 100થી વધુ ઘરફોડ ચોરી કરનાર 'શાતિર ચોર' ઝડપાયો, 24 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો

ETV Bharat / state

બારડોલી,માંડવી અને ઓલપાડ સહિતના 24 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે અને પોલીસે 18 લાખ 82 હજારનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 6:29 PM IST

સુરત: સુરત ગ્રામ્ય LCB પોલીસે 100થી વધુ ઘરફોડ ચોરી કરનાર આંતરરાજ્ય સુપરચોરને ઝડપી લીધો છે. પલ્સર બાઇક પર રેકી કરી ગુજરાત, રાજસ્થાન સહિતના રાજ્યમાં આતંક મચાવ્યો હતો. બારડોલી,માંડવી અને ઓલપાડ સહિતના 24 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે અને પોલીસે 18 લાખ 82 હજારનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો, સુરત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી દિવસના સમયે બંધ મકાનોના તાળા તૂટી રહ્યા હતા. બારડોલી, માંડવી, ઓલપાડ અને કોસંબામાં તસ્કરોએ જાણે પોલીસને પડકાર ફેંક્યો હતો. લાખોના દાગીના અને રોકડની ચોરીના વધતા કિસ્સાઓને પગલે રેન્જ IG પ્રેમવીર સિંહ અને સુરત ગ્રામ્ય એસ.પી. રાજેશ ગઢિયાએ એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડની 6 અલગ-અલગ ટીમોને કામે લગાડી હતી. તપાસ દરમિયાન CCTV ફૂટેજમાં એક જ એમો સામે આવી. એક શખ્સ પલ્સર મોટરસાયકલ પર સવાર થઈ, હેલ્મેટ પહેરીને સોસાયટીઓમાં રેકી કરતો અને ગણતરીની મિનિટોમાં બંધ મકાનો સાફ કરી નાખતો. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી આ શખ્સની ઓળખ મહારાષ્ટ્રના નંદુરબારના કુખ્યાત આરોપી જીમી ઉર્ફે દીપક શર્મા તરીકે થઈ હતી.

સુરતમાં 100થી વધુ ઘરફોડ ચોરી કરનાર 'શાતિર ચોર' ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલો આરોપી એટલો રીઢો હતો કે તે સતત લોકેશન બદલતો હતો પરંતુ સુરત LCBને ચોક્કસ બાતમી મળી કે જીમી પોતાની પલ્સર લઈ કામરેજના જોખા-વાવ રોડ પરથી પસાર થવાનો છે. પોલીસે ફિલ્મી ઢબે નાકાબંધી કરી જીમીને દબોચી લીધો હતો અને તેની પાસેથી ઘરફોડ ચોરીના સાધનો અને રોકડ મળી આવ્યા હતા. પૂછપરછમાં જે વિગતો બહાર આવી તે ચોંકાવનારી હતી.

જીમીની ચોરી કરવાની રીત કોઈ પ્રોફેશનલ જેવી હતી. તે સારા કપડાં અને હેલ્મેટ પહેરતો જેથી કોઈને શંકા ન જાય. ચોરી કરવા જતી વખતે પલ્સરની નંબર પ્લેટ કાઢી નાખતો અને કામ પૂરું થયા પછી ફરી લગાવી દેતો. ચોરીના પૈસાથી તે ગોવાના કેસિનોમાં જુગાર રમતો અને મોજશોખ પાછળ ઉડાવી દેતો હતો. સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે આરોપીના રિમાન્ડ મેળવી દિલ્હી સુધી તપાસ લંબાવી મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે.

પોલીસે શાતિર ચોર પાસેથી 18 લાખ 82 હજારનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે.
પોલીસે શાતિર ચોર પાસેથી 18 લાખ 82 હજારનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે. (ETV Bharat Gujarat)

કેવી રીતે ખુલ્યો ચોરીનો ભેદ

જીમી ઉર્ફ દીપક શર્માની બારડોલીના ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેની સઘન પૂછપરછ કરતા બારડોલી, માંડવી અને ઓલપાડમાં જે દાગીના ચોરી થયા હતા તે દિલ્હી ખાતે તેને વેચ્યાની માહિતી આપી હતી. તે બાદ દિલ્હી ખાતે પોલીસની એક ટીમ મોકલી દિલ્હી ખાતેથી 104 ગ્રામ સોનાની લગડી, એક લાખ 15 હજાર રોકડા, બે બાઇક, બે મોબાઇલ ફોન અને ઘરફોડ ચોરીના 18 લાખ 82 હજાર 630 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે.

જીમીની વધુ પૂછપરછ કરતા બારડોલી, માંડવી, કોસંબા, ઓલપાડ, કામરેજ, ભરૂચ તેમજ રાજસ્થાનમાં કરેલા 15 નોંધાયેલા ગુના ડિટેક્ટ થયા છે અને તેને 8 જગ્યાએ ચોરી કરી હોવાની કબુલાત કરી છે. જીમી અગાઉ 75 ગુનામાં સંડોવાયેલ હતો.

જીમી ઉર્ફ દીપક શર્મા દિવસ દરમિયાન રેકી કરી બપોરના સમયે જ્યારે પલ્બિક ઓછી હોય ત્યારે બિલ્ડિંગ કે એપાર્ટમેન્ટમાં ઘુસતો હતો અને બંધ ઘરને ટાર્ગેટ કરતો હતો. તે બાદ ઘરમાંથી રોકડ રકમ અને દાગીના ચોરી લેતો હતો. રોકડ રકમ ગોવા અને શિમલા જઇને કેસિનોમાં મોજશોખમાં વાપરતો હતો અને દાગીના અલગ અલગ રાજ્યમાં જઇને વેચી મારતો હતો. સુરત LCBની ટીમે શાતિર ચોરને ઝડપી લીધો છે અને બારડોલી ટાઉન પોલીસને તપાસ અર્થે સોપવામાં આવ્યો છે.

