દશેરાએ ગુજરાતભરમાં શસ્ત્રપૂજન: અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં પોલીસે શસ્ત્રપૂજન કરી સુખ-શાંતિ અને સુરક્ષા માટે પ્રાર્થના કરી
વિજયાદશમી એટલે કે દશેરાના પાવન પર્વ નિમિત્તે ગુજરાતભરમાં શસ્ત્રપૂજનના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા.
Published : October 20, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 3:58 PM IST
અમદાવાદ: વિજયાદશમી એટલે કે દશેરાના પાવન પર્વ નિમિત્તે ગુજરાતભરમાં શસ્ત્રપૂજનના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં પોલીસ દ્વારા પરંપરાગત વિધિથી શસ્ત્રો, વાહનો અને સુરક્ષા સાધનોનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે પાટણ જિલ્લામાં રાજપૂત સમાજ દ્વારા પણ શસ્ત્રપૂજન કરી શૌર્ય અને પરંપરાનું જતન કરવામાં આવ્યું હતું.
દશેરાએ અમદાવાદ પોલીસનો ડ્રગ્સરૂપી રાવણ અને સાયબર ગુનાઓના અધર્મનો અંત લાવવાનો સંકલ્પ
દશેરાના પર્વ નિમિત્તે અમદાવાદ પોલીસ પરિવાર દ્વારા શસ્ત્રપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રજાની સુરક્ષા અને શહેર તેમજ રાજ્યની સલામતી માટે પોલીસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતાં શસ્ત્રો, આધુનિક હથિયારો, બોડી પ્રોટેક્ટર, પોલીસનાં વાહનો અને અશ્વ દળ,શ્વાન દળનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે શહેરીજનોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને શહેરમાં સુખ, શાંતિ તથા સલામતી જળવાઈ રહે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, માતાજી પાસે એવા આશીર્વાદ માગીએ છીએ કે પોલીસ પ્રજાનું રક્ષણ કરી શકે અને સરકાર દ્વારા સોંપવામાં આવેલી જવાબદારીઓ નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવી શકે. શહેરના નાગરિકો શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં રહે, દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત અનુભવે અને સમાજમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ પોલીસ પરિવાર તરફથી તમામ શહેરીજનોને તહેવારની શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પ્રજાની સુરક્ષા માટે પોલીસ જે શસ્ત્રો અને સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, તેનું પૂજન કરવામાં આવ્યું છે. આધુનિક શસ્ત્રો, બોડી પ્રોટેક્ટર, પોલીસનાં વાહનો સહિત સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ઉપયોગી સાધનો અને શ્વાન દળનું પણ પૂજન કરાયું હતું. આ પૂજન માત્ર ધાર્મિક પરંપરા પૂરતું નથી, પરંતુ પ્રજાની રક્ષા કરવાની જવાબદારી અને ફરજ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું પણ પ્રતીક છે.
આ સંદર્ભે પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, સમાજમાં રહેલાં દૂષણો સામે પણ પોલીસ સતત કામગીરી કરી રહી છે. રાવણરૂપી ડ્રગ્સના દૂષણને ડામવા માટે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. યુવાનોને નશાના દૂષણથી બચાવવા અને ડ્રગ્સના નેટવર્ક સામે અસરકારક કામગીરી કરવી પોલીસની પ્રાથમિકતાઓમાં સામેલ છે.
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા પોલીસને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, તે જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવામાં આવશે. શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે, નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થાય અને લોકો શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં રહી શકે તે માટે અમદાવાદ પોલીસ સતત કાર્યરત રહેશે. દશેરાના પર્વે કરવામાં આવેલા શસ્ત્રપૂજન સાથે પ્રજાની સુરક્ષા, ડ્રગ્સના દૂષણ સામેની લડાઈ અને સાયબર ગુનાઓને ડામવાનો સંકલ્પ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગરમાં વિજયાદશમી નિમિત્તે પોલીસ પરિવાર દ્વારા શસ્ત્ર પૂજન
સુરેન્દ્રનગરમાં વિજયાદશમીના પાવન પર્વ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પરંપરાગત શસ્ત્ર પૂજનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર હેડ ક્વાર્ટર ખાતે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલું સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં પોલીસ જવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગર પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે 3200થી વધુ શસ્ત્રોનું એક સાથે પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ઇન્સાસ રાઇફલ, અમોઘ રાઇફલ, AK-47, પિસ્તોલ, રિવોલ્વર, મશીનગન સહિતના આધુનિક હથિયારોનો સમાવેશ થતો હતો. આ તમામ શસ્ત્રોને એક હરોળમાં ગોઠવીને તેનું વિધિવત રીતે ધાર્મિક મંત્રોચાર સાથે પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સુરેન્દ્રનગરમાં વિજયાદશમી નિમિત્તે પોલીસ પરિવાર દ્વારા શસ્ત્ર પૂજન #Surendranagar #ShastraPoojan #dashera https://t.co/Pw4CFZjBeE— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 20, 2026
પૂજન વિધિ દરમિયાન બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ અધિકારીઓ અને જવાનોએ શસ્ત્રોને તિલક કરી ફૂલહાર પહેરાવીને તેમની પૂજા કરી હતી. શસ્ત્રએ જ પોલીસનો સાચો સાથી છે અને તેની જાળવણી અને સન્માન કરવું એ દરેક જવાનની ફરજ છે, તેવો સંદેશ આ પૂજન દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.
શસ્ત્રોની સાથે સાથે પોલીસના વાહનો, અશ્વ (ઘોડા) અને શ્વાન (ડોગ સ્ક્વોડ)નું પણ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ કામગીરીમાં વાહનો, ઘોડા અને ડોગ સ્ક્વોડ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેમના સન્માન માટે પણ દર વર્ષે તેમનું પૂજન કરવામાં આવે છે.
જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુંએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, વિજયાદશમી એ શક્તિની ઉપાસનાનો દિવસ છે. પોલીસ માટે શસ્ત્ર એ શક્તિનું પ્રતીક છે. તેની પૂજા કરવાથી અમને ફરજ નિષ્ઠા સાથે કામ કરવાની પ્રેરણા મળે છે. તેમણે તમામ પોલીસ પરિવારને વિજયાદશમીની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલું દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, જિલ્લાના પોલીસ પરીવારના 3200થી વધુ શસ્ત્રોનું શાસ્ત્ર પૂજન સાથે વિધિવત રીતે પૂજા કરવામાં આવી છે. જિલ્લામાં સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ રહે તે માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે અને જિલ્લા વાસીઓને શાંતિપૂર્ણ રીતે રહેવાની ઉજવણી માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી સમયમાં તહેવારની સિઝન ચાલી રહી છે ત્યારે સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ માટે માતાજીને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે અને દશેરાના પર્વની જિલ્લા વાસીઓને જિલ્લા પોલીસવડાએ શુભેચ્છા પાઠવી છે.
રાજકોટમાં પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે શસ્ત્ર પૂજન
દશેરા નિમિત્તે રાજકોટ પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ શસ્ત્ર પૂજનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શસ્ત્ર પૂજન કાર્યક્રમમાં રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનર બ્રિજેશ કુમાર ઝા, જોઇન્ટ પોલીસ કમિશનર ચૈતન્ય માંડલીક, DCP ઝોન-1 અને ઝોન-2, તમામ ACP,PI, PSI સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પોલીસ કર્મચારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
પૂજારી દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ શસ્ત્રોનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા હથિયારો, જેવા કે રિવોલ્વર, રાઈફલ, તેમજ પોલીસના વાહનો અને સુરક્ષા માટે અતિ મહત્વની એવી ડોગ સ્ક્વોડનું પણ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ અધિકારીઓએ શસ્ત્રોને તિલક કરી ફૂલહાર પહેરાવીને શહેરની સુખ, શાંતિ અને સલામતી માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
રાજકોટમાં પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે શસ્ત્ર પૂજન #Rajkot https://t.co/QdVsgh59ML— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 20, 2026
રાજકોટના પોલીસ કમિશનર બ્રિજેશ ઝાએ જણાવ્યું હતું કે, દશેરા નિમિત્તે શસ્ત્ર પૂજન કરવું એ અમારી પરંપરા છે. શસ્ત્રો અમારા માટે શક્તિનું પ્રતીક છે. આજના દિવસે અમે શસ્ત્રોનું પૂજન કરી શહેરમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઇ રહે તે માટે સંકલ્પ લઇએ છીએ.
પાટણ જિલ્લામાં રાજપૂત સમાજ દ્વારા સહસ્ત્ર પૂજનનું આયોજન
પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુર નજીક આવેલા એક ફાર્મ ખાતે સમસ્ત સિદ્ધપુર પંથકના રાજપૂત સમાજ દ્વારા શસ્ત્રપૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે રાજપૂત સમાજના આગેવાનો અને સમાજના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિધિવત્ પૂજન-અર્ચના સાથે શસ્ત્રપૂજન કરી પરંપરાનું જતન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સિદ્ધપુરના ધારાસભ્ય બળવંતસિંહ રાજપૂતે પણ શસ્ત્રપૂજન કર્યું હતું. તો બીજી તરફ, પાટણ પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે પણ દશેરાના પર્વ નિમિત્તે શસ્ત્રપૂજનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આમ, પાટણ શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં દશેરાના પર્વની પરંપરાગત રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
પાટણ જિલ્લામાં રાજપૂત સમાજ દ્વારા સહસ્ત્ર પૂજનનું આયોજન #Patan #Dashara https://t.co/0aLhsiR74i— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 20, 2026
અમરેલીમાં ગીરાસદાર રાજપૂત સમાજ દ્વારા શસ્ત્ર પૂજન
અમરેલી જિલ્લા ગીરાસદાર રાજપૂત સમાજ દ્વારા વિજયાદશમી પર્વ નિમિત્તે શસ્ત્ર પૂજન, વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ અને સ્નેહમિલન સહિતના ત્રિવિધ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંપરા, સંસ્કૃતિ અને શૌર્યના પ્રતીક સમાન વિજયાદશમીના પર્વે રાજપૂત સમાજના આગેવાનો, અધિકારીઓ, યુવાનો, વડીલો અને બહોળી સંખ્યામાં સમાજબંધુઓ એકત્રિત થયા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં સમાજની એકતા, સંગઠનશક્તિ અને પરંપરાગત સંસ્કારોની ઝલક જોવા મળી હતી.
અમરેલીમાં ગીરાસદાર રાજપૂત સમાજ દ્વારા શસ્ત્ર પૂજન #Amreli #Shastrapujan https://t.co/ISumIhh2DG— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 20, 2026
અમરેલી જિલ્લા ગીરાસદાર ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ દીપ પ્રાગટ્ય સાથે કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઇનામ વિતરણ અને વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો. શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધી રહેલા વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરી તેમને ભવિષ્યમાં વધુ પ્રગતિ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. સમાજમાં શિક્ષણનું મહત્ત્વ વધે અને યુવા પેઢી ઉચ્ચ અભ્યાસ સાથે સમાજનું નામ રોશન કરે તેવા ઉમદા હેતુ સાથે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
વીર હમીરસિંહજી ગોહિલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરાઈ
વિજયાદશમી પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે ગીરાસદાર ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ, અમરેલી દ્વારા વીર હમીરસિંહજી ગોહિલ સર્કલ ખાતે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે વીર હમીરસિંહજી ગોહિલ દાદાને પુષ્પહાર અર્પણ કરી શ્રદ્ધાપૂર્વક વંદન કરવામાં આવ્યું હતું. સમાજના શૌર્ય, વીરતા અને ઐતિહાસિક ગૌરવને યાદ કરી ઉપસ્થિત સમાજબંધુઓએ પરંપરાઓને જાળવી રાખવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો હતો.
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