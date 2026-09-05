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શશીકાંત પંડ્યાને બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદેથી હટાવાયા, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કમિટીને જવાબદારી સોંપાઇ

ડીસાના પૂર્વ ધારાસભ્ય શશીકાંત પંડ્યાને બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદેથી હટાવવામાં આવ્યા હતા.

શશીકાંત પંડ્યાને બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદેથી હટાવાયા
શશીકાંત પંડ્યાને બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદેથી હટાવાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 10:29 AM IST

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બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશનની રજૂઆત બાદ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન (GCA)એ ડીસાના પૂર્વ ધારાસભ્ય શશીકાંત પંડ્યાને ચેરમેન પદેથી હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના જૂના અને સક્રિય ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા GCAને એક વર્ષથી રજૂઆત કરવામાં આવતી હતી અને આ રજૂઆતો આખરે મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનનો સમગ્ર વહીવટ ચાર લોકોની કમિટી બનાવીને સોપવામાં આવ્યો છે.

શું છે સમગ્ર વિવાદ?

બનાસકાંઠા જિલ્લાનું જૂનું એટલે કે 1979થી ચાલતા ક્રિકેટ એસોસિએશન અને સિનિયર ક્રિકેટરો દ્વારા સર્વ સંમતિથી પૂર્વ ધારાસભ્ય શશીકાંત પંડ્યાને ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તે બાદ સભ્યોને વિશ્વાસમાં લીધા વિના અને પોતાની મન મરજીથી કામ કરી ભળતું અન્ય એસોસિએશન બનાવી ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હોવાના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. એસોસિએશનના માજી સભ્યો અને સિનિયર ક્રિકેટરોએ આ અંગે લડત આપી ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનને રજૂઆત કરાઈ હતી તેમજ મહેસાણા ખાતે ચેરિટી કમિશનરમાં કાયદાકીય લડત શરૂ કરવામાં આવી હતી.

શશીકાંત પંડ્યાને બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદેથી હટાવાયા (ETV Bharat Gujarat)

એક વર્ષ બાદ સમગ્ર મામલે ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા તપાસ કરી અંતે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કમીટીની રચના કરવામાં આવી છે જેમાં ચાર લોકોને હવે મહત્વની જવાબદારી આપી ડીસાના પૂર્વ ધારાસભ્ય શશીકાંત પંડ્યાને જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદેથી બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે. કમિટીમાં અનિલ પટેલ, ધીરજ જોગાણી, રાજન દેસાઈ અને ડો. નૈમેષ દેસાઈનો સમાવેશ થયો છે.

બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કમિટીને જવાબદારી સોંપાઇ
બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કમિટીને જવાબદારી સોંપાઇ (ETV Bharat Gujarat)

માજી સભ્યો અને સિનિયર ક્રિકેટરોએ પૂર્વ ધારાસભ્ય શશીકાંત પંડ્યા સામે અન્ય એક એસોસિએશન બનાવી ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યાનો પણ આક્ષેપ કર્યો છે. ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને જૂના બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના સભ્યોએ વધાવ્યો હતો. બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના વર્તમાન અને માજી સભ્યો તેમજ સિનિયર ક્રિકેટરોએ કહ્યું કે અમારી એક વર્ષની લડતની આખરે જીત થઈ છે. જોકે રજુઆતોનો અંત આવ્યો છે પરંતુ હજુ કાયદાકીય લડત ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

શશીકાંત પંડ્યાને બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદેથી હટાવાયા
શશીકાંત પંડ્યાને બનાસકાંઠા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદેથી હટાવાયા (ETV Bharat Gujarat)

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