લીંબુએ દાંત ખાટાં કર્યા; સામાન્ય માણસના ગજા બહાર પહોંચ્યા ભાવ, હજુ પણ વધારાની શક્યતા
ડુંગળી બાદ હવે લીંબુના ભાવ આસમાને, જુનાગઢમાં જથ્થાબંધ માર્કેટમાં 200 રૂપિયા અને છૂટકમાં 250 રૂપિયા ભાવ
Published : September 26, 2026 at 9:28 PM IST
જુનાગઢ: ડુંગળી બાદ દરેક રસોડાની જરૂરિયાત એવા લીંબુંના ભાવમાં મોટો ભડકો થયો છે. લીંબુની ખરીદી માટે આવતા સ્થાનિક ગ્રાહકોના દાંત ખાટાં થઈ રહ્યા છે. એક સમયે સામાન્ય ગણાતું લીંબુ આજે VVIP કેટેગરીમાં પહોંચી ગયું છે. લીંબુના ભાવવધારાની પાછળના મુખ્ય કારણોમાં તેનું ઓછું ઉત્પાદન અને ગુણવત્તાસભર લીંબુની અછત હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જુનાગઢમાં લીંબુના ભાવ 200 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયા છે અને APMC તથા સ્થાનિક વેપારીઓ આગામી દિવસોમાં લીંબુના બજાર ભાવ સ્થિર થઈને નીચા ઉતરે તેવી શક્યતા દર્શાવતા નથી.
લીંબુના બજાર ભાવે ગ્રાહકોના દાંત કર્યા ખાટા
ડુંગળી પછી લીંબુ જીવન જરૂરી શાકભાજીનું સૌથી મોટું પ્રમાણ પરંતુ આજે લીંબુના વધેલા બજાર ભાવ ગ્રાહકોના દાંત ખાટા કરી રહ્યા છે. થોડા સમય પહેલા 50 થી 100 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છૂટક બજારમાં મળતું લીંબુ આજે બેવડી સદી ફટકારીને પણ બજારમાં અણનમ જોવા મળે છે. ચોમાસામાં વરસાદ ખેંચાયો અને હવે ચોમાસાની વિદાય થઈ ચૂકી છે. આવી સ્થિતિમાં લીંબુના ઉત્પાદન પર પણ માઠી અસર જોવા મળે છે જેથી આવક ન થવાને કારણે બજાર ભાવો દરરોજ વધી રહ્યા છે.
બે મહિના પહેલા 30થી 50 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતા લીંબુ
આજથી બે મહિના પૂર્વેની વાત કરીએ તો લીંબુના બજાર ભાવો છૂટક બજારમાં 30 થી લઈને 50 રૂપિયા સુધી જોવા મળતા હતા પરંતુ આજે અચાનક વધારો થતા લીંબુ ખરીદવા માટે આવતા ગ્રાહકો ભાવ સાંભળીને પરસેવે રેબઝેબ થતા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. જે ગ્રાહકો પ્રતિ દિવસે લીંબુનો ઉપયોગ કરતા હતા તે ગ્રાહકો આજે લીંબુ ખરીદવાને લઈને પણ પોતાની અનિચ્છા દર્શાવી રહ્યા છે, જેને કારણે લીંબુના ઉપયોગથી જે ભોજન ખટાશવાળું બનતું હતું તેમાં હવે ફરજિયાત ખાંડ નાખીને મીઠું બનાવવું પડે તેવી સ્થિતિ ગ્રાહકોની બની રહી છે.
વેપારી અને ગ્રાહકોએ આપ્યો પ્રતિભાવ
જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં જથ્થાબંધ અને છૂટક લીંબુનું વેચાણ કરતા વેપારીઓ અને ખરીદી કરવા માટે આવતા ગ્રાહકોએ પણ તેમનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. એપીએમસીના વેપારીઓ જણાવે છે તે હજુ પણ લીંબુની બજાર દરરોજ વધતી જોવા મળશે તેની પાછળનું કારણ લીંબુની ખેતી ખૂબ મર્યાદિત બની છે. સાથે સાથે ઉત્પાદન નથી તો બીજી તરફ લીંબુ ખરીદવા માટે આવતા ગ્રાહકોએ લીંબુની જરૂરિયાત વધતા જતા બજાર ભાવોને કારણે મર્યાદિત કરી છે. આજે જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં જથ્થાબંધ બજારમાં પ્રતિ એક કિલો લીંબુ 160 રૂપિયા થી લઈને 220 પ્રતિ કિલોના બજાર ભાવે વેચાયા છે. ત્યાર બાદ છૂટક બજાર માં નાના વેપારીઓના અન્ય ખર્ચ બાદ 30 થી 40 રૂપિયાના વધારા સાથે લીંબુ 250 થી 260 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાઈ રહ્યા છે.
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