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શંખલપુર-બહુચરાજી પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવાની માંગ સાથે પગપાળા પદયાત્રા: પૂર્વ ધારાસભ્ય અને સ્થાનિકોએ સરકાર સામે ઉઠાવ્યા સવાલ

વર્ષોથી બંધ પડેલી પેસેન્જર ટ્રેન પુનઃ શરૂ કરવાની ઉગ્ર માંગ સાથે સ્થાનિકો, વેપારીઓ અને કોંગ્રેસ દ્વારા શંખલપુરથી બહુચરાજી સુધી પગપાળા પદયાત્રા યોજાઈ.

કંપની માટે માલગાડી, પ્રજા માટે કેમ નહીં?: મારુતિ માટે માલગાડી દોડે છે અને રેલવે ટ્રેકનું ચેકિંગ સફળ રહ્યું હોવા છતાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ ન થતાં સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો.
કંપની માટે માલગાડી, પ્રજા માટે કેમ નહીં?: મારુતિ માટે માલગાડી દોડે છે અને રેલવે ટ્રેકનું ચેકિંગ સફળ રહ્યું હોવા છતાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ ન થતાં સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો. (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 8:19 PM IST

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શંખલપુર: પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરતજી ઠાકોર અને સ્થાનિકોએ ભાજપ શાસન સામે ઉઠાવ્યા સવાલશંખલપુરથી યાત્રાધામ બહુચરાજી વચ્ચે છેલ્લા 9 વર્ષથી બંધ પડેલી પેસેન્જર ટ્રેનને પુનઃ દોડાવવાની માંગ સાથે શંખલપુરથી બહુચરાજી સુધી વિશાળ પગપાળા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પદયાત્રામાં સ્થાનિક વેપારીઓ, સામાન્ય નાગરિકો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.

કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરતજી ઠાકોરે આ મુદ્દે ભાજપ સરકાર અને સ્થાનિક નેતૃત્વ સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપના ધારાસભ્ય કે સાંસદનું નેતૃત્વ એટલું નબળું છે કે તેઓ પ્રજા માટે એક ટ્રેન પણ શરૂ કરાવી શક્યા નથી. ભાજપને પ્રજાના પ્રશ્નો ઉકેલવામાં કોઈ રસ નથી, માત્ર ચૂંટણીઓ જીતવામાં જ રસ છે. તેમણે દેશવ્યાપી ઈવીએમ વિરોધી આંદોલનોનો ઉલ્લેખ કરી આક્ષેપ કર્યો હતો કે પ્રજા સમર્થન ન આપતી હોવા છતાં સત્તાપક્ષ માત્ર મશીનરીના સહારે ચૂંટણીઓ જીતી રહ્યો છે.

ભાજપના સાંસદો અને ધારાસભ્યોનું નેતૃત્વ નબળું હોવાથી તેઓ એક ટ્રેન પણ ચાલુ કરાવી શક્યા નથી: પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરતજી ઠાકોર (ETV Bharat Gujarat)

પદયાત્રાના આયોજન અંગે ભાવેશભાઈ ભરવાડે જણાવ્યું હતું કે, મારુતિ કંપની માટે માલગાડી શરૂ કરવા માટે રેલવેની નવી પટરી નાખવામાં આવી અને તેનું સફળ ટેસ્ટિંગ પણ થઈ ચૂક્યું છે. રેલવે તંત્ર દ્વારા પેસેન્જર ટ્રેન ચલાવી શકાય તેવો સત્તાવાર પત્ર અપાયો હોવા છતાં આજદિન સુધી સામાન્ય જનતા માટે ટ્રેન શરૂ કરાઈ નથી. જેથી રેલવે તંત્ર અને ભાજપ સરકારને સદ્બુદ્ધિ મળે તે હેતુથી મા બહુચરના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવા શંખલપુરથી બહુચરાજી સુધી પદયાત્રા યોજવામાં આવી છે, જેથી શ્રદ્ધાળુઓ, વેપારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને સુવિધા મળી રહે.

સ્થાનિક વેપારી હર્ષદભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ ટ્રેન વર્ષોથી દોડતી હતી પરંતુ છેલ્લા 9 વર્ષથી બંધ છે. પ્રજાના આ વ્યાજબી પ્રશ્ન અંગે વિપક્ષ અવાજ ઉઠાવે છે અને સ્થાનિકો પણ સાંસદો-નેતાઓ સમક્ષ રજૂઆત કરે છે, તેમ છતાં બહેરી સરકાર સાંભળતી નથી. કંપની માટે માલગાડી દોડતી હોય તો સામાન્ય જનતા અને દર્શનાર્થીઓ માટે પેસેન્જર ટ્રેન કેમ શરૂ કરવામાં આવતી નથી? તેમણે બહુચરાજીના વેપારીઓને પણ માત્ર દુકાનોમાં બેસી ન રહેતાં ટ્રેન શરૂ કરાવવા અવાજ ઉઠાવવા આહવાન કર્યું હતું.

યાત્રાધામ બહુચરાજી આવતા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ, રોજિંદા મુસાફરો અને સ્થાનિક વેપાર-રોજગાર માટે આ પેસેન્જર ટ્રેન ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તંત્ર દ્વારા લોકોની આ માંગણી સત્વરે સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં આ લોકઆંદોલન વધુ ઉગ્ર બને તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.

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