શંકર ચૌધરી ત્રીજી વાર બન્યા બનાસ ડેરીના ચેરમેન, ભાવાભાઈ રબારી ફરી એકવાર વા.ચેરમેન

બનાસ ડેરી ખાતે યોજાયેલી આ બેઠકમાં ફરી એકવાર બનાસ ડેરીના ચેરમેન પદે શંકરભાઈ ચૌધરીની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી છે.

શંકર ચૌધરી ત્રીજી વાર બન્યા બનાસ ડેરીના ચેરમેન
શંકર ચૌધરી ત્રીજી વાર બન્યા બનાસ ડેરીના ચેરમેન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 3:44 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read
બનાસકાંઠા: બનાસ ડેરીના ચેરમેન પદે ત્રીજી વખત શંકર ચૌધરીની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી છે. બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની આજે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજવામાં આવી હતી. બનાસ ડેરી ખાતે યોજાયેલી આ બેઠકમાં ફરી એકવાર બનાસ ડેરીના ચેરમેન પદે શંકરભાઈ ચૌધરીની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી છે.

બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની 16 બેઠકો ઉપર ચૂંટાઈ આવેલા ડિરેક્ટરોએ ત્રીજી વખત પણ બનાસ ડેરીના ચેરમેન પદની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી શંકરભાઈ ચૌધરીના શિરે આપી છે, એટલે કે ત્રીજી વખત બનાસ ડેરીના ચેરમેન પદે શંકરભાઈ ચૌધરી બિરાજમાન થયા છે. જોકે ડિરેક્ટરોની યોજાયેલી મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણયમાં ચેરમેન પદે શંકરભાઈ ચૌધરી તેમજ વાઈસ ચેરમેન પદે ભાવાભાઈ રબારીની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી છે.

બનાસડેરી, બનાસકાંઠા
બનાસડેરી, બનાસકાંઠા (Etv Bharat Gujarat)

બનાસ ડેરી ચેરમેન પદે શંકરભાઈ ચૌધરી વર્ષ 2015માં ત્યારબાદ વર્ષ 2020 અને હવે વર્ષ 2025માં ત્રીજી ટર્મમાં પણ તેઓ બનાસ ડેરીના ચેરમેન બન્યા છે. સતત ત્રણ વખત તેઓ બનાસ ડેરીના ચેરમેન તરીકે તેમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત વાઈસ ચેરમેન તરીકે ફરી એકવાર ભાવાભાઈ રબારીની પણ સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી છે.

શંકરભાઈ ચૌધરીને બિનહરીફ ચેરમેન બનાવાતા સમર્થકોએ શંકર ચૌધરીને વધાવી લીધા હતા, મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો બનાસ ડેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને બનાસડેરીના ચેરમેન બનવા બદલ શંકર ચૌધરીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની 16 બેઠકો છે અને આ 16 બેઠકોમાંથી 15 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ હતી, જોકે માત્ર એક દાંતાની એક બેઠક ઉપર ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં ભાજપે જેને મેન્ડેટ આપ્યું હતું તેવા અમરતજી ઠાકોરની આ બેઠક ઉપરથી જીત થઈ હતી એટલે કે 16માંથી 16 બેઠકો ઉપર શંકરભાઈ ચૌધરીની પેનલની જીત થઈ છે.

બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણી યોજાયા બાદ ડેરીના ચેરમેન કોણ બનશે તેની અટકળો ચાલતી હતી, ત્યારે આખરે આજે લેવાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં બનાસડેરીના ચેરમેન પદે ત્રીજીવાર શંકરભાઈ ચૌધરી પર પસંદગીનો કળશ ઢોળવામાં આવ્યો છે. હાલમાં ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકેની વિશેષ જવાબદારી નિભાવી રહેલા શંકરભાઈ ચૌધરીને ફરી એકવાર બનાસ ડેરીના ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા છે.

Last Updated : October 26, 2025 at 4:04 PM IST

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

