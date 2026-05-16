શનિદેવ જયંતિ: અરવલ્લીના લીંભોઈ ગામમાં પૌરાણિક શનિદેવ મંદિરમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર
મંદિર પરિસરમાં દિવસભર “જય શનિદેવ”ના જયઘોષ સાથે ધાર્મિક માહોલ છવાયેલો રહ્યો હતો.
Published : May 16, 2026 at 4:07 PM IST
અરવલ્લી : જિલ્લામાં આજે શનિદેવ જયંતિ નિમિત્તે ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મોડાસા તાલુકાના લીંભોઈ ગામે આવેલ પૌરાણિક શનિદેવ મંદિરે વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. શનિદેવને ન્યાયના દેવતા તરીકે માનવામાં આવે છે. શનિવાર અને અમાસના અનોખા સંયોગ સાથે આવેલી શનિ જયંતિને લઈ ભક્તોમાં વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
લીંભોઈના પ્રખ્યાત શનિદેવ મંદિરે ગુજરાત ઉપરાંત મુંબઈ, પુના અને રાજસ્થાન સહિતના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે પહોંચ્યા હતા. આકરી ગરમી હોવા છતાં ભક્તોમાં ભારે શ્રદ્ધા અને આસ્થા જોવા મળી હતી. મંદિર પરિસરમાં દિવસભર “જય શનિદેવ”ના જયઘોષ સાથે ધાર્મિક માહોલ છવાયેલો રહ્યો હતો.
"આજે વૈશાખ સુદ અમાસ અને શનિદેવ જયંતિ અને જોગાનુજોગ શનિ અમાવસ પણ આજે છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે છે અને દર્શન અને અભિષેક કરી રહ્યા છે. મુંબઈથી આવીને ભક્તોનું શ્રી શનિશ્વેર ગ્રુપ જે વર્ષોથી અહીંયા આવીને સેવા આપી રહ્યા છે. લીંભોઈ ગામના અ મંદીરમાં ભક્તો અભિષેક માટે આવે છે. સાંજે મહાઆરતીનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે." - કલ્પેશભાઈ, ભક્ત
ભક્તો દ્વારા શનિદેવને તલનું તેલ અર્પણ કરી વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી હતી. સાથે નાળિયેર પાણી અને શેરડીના રસથી અભિષેક પણ કરાયો હતો. શનિદેવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય અને જીવનમાં સુખ-શાંતિ તથા ન્યાય મળે તેવી કામનાઓ સાથે ભક્તોએ પ્રાર્થના કરી હતી. મંદિર ખાતે અલગ અલગ મનોરથના દર્શન યોજાયા હતા જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા હતા.
સ્થાનીક સેવાભાવી યુવાનો દ્વારા ભક્તો માટે પાણી, છાંયો અને દર્શનની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હતી. ભીડને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો હતો. જેથી દર્શનાર્થીઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. દિવસ દરમિયાન મંદિર પરિસરમાં મેળા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
આ પણ વાંચો...