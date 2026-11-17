અરવલ્લીના ઐતિહાસિક શામળાજી મંદિરની વધુ એક વૈશ્વિક સિદ્ધિ, 'વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ એક્સેલન્સ'માં નામ નોંધાયું
અંદાજે 1500 વર્ષ પ્રાચીન શામળાજી મંદિરની ભવ્યતા, ઐતિહાસિક વારસો અને ધાર્મિક મહત્તાને હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ મળી
Published : November 17, 2026 at 3:20 PM IST
અરવલ્લી: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ અને ઐતિહાસિક યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરના નામે વધુ એક ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ નોંધાઈ છે. અંદાજે 1500 વર્ષ પ્રાચીન શામળાજી મંદિરની ભવ્યતા, ઐતિહાસિક વારસો અને ધાર્મિક મહત્તાને હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ મળી છે. મંદિરનું નામ પ્રતિષ્ઠિત 'વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ એક્સેલન્સ'માં રજિસ્ટર કરવામાં આવ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, જ્યુરી ટીમ દ્વારા મંદિરના ઐતિહાસિક મહત્વ, વિશેષતા અને ઉપલબ્ધ વિગતોનું સંપૂર્ણ વેરિફિકેશન કર્યા બાદ મંદિરને ઓફિશિયલ સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવ્યું છે. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ એક્સેલન્સના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સંજય પંજવાણી દ્વારા શામળાજી મંદિરના પવિત્ર પ્રાંગણમાં આ સન્માન અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે મંદિર ટ્રસ્ટના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રણવીરસિંહજીએ આ સર્ટિફિકેટ સ્વીકારી મંદિર માટે ગૌરવની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.
શામળાજી મંદિરને મળેલી આ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખથી માત્ર અરવલ્લી જિલ્લો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતનું ગૌરવ વધ્યું છે. આ સિદ્ધિથી શામળાજી યાત્રાધામની ઐતિહાસિક ઓળખને વૈશ્વિક ફલક પર નવી ઓળખ મળશે.
અંદાજે 1500 વર્ષ પ્રાચીન શામળાજી મંદિરનું નામ 'વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ એક્સેલન્સ'માં નોંધાયું. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સંજય પંજવાણીએ મંદિર ટ્રસ્ટના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રણવીરસિંહજીને સત્તાવાર સર્ટિફિકેટ અર્પણ કર્યું. આગામી જાન્યુઆરીમાં દિલ્હી ખાતે ભારત મંડપમમાં ફાઇનલ સર્ટિફિકેટ એનાયત કરાશે. આ સિદ્ધિથી અરવલ્લી સહિત ગુજરાતનું ગૌરવ વધ્યું છે.
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરને પ્રતિષ્ઠિત ‘વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ એક્સેલન્સ’માં સ્થાન મળ્યું છે. આ પ્રસંગે સંસ્થાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સંજય પંજવાણી અને જસપાલ સિંહ સોલંકી દ્વારા મંદિર ટ્રસ્ટને સન્માનપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રસ્ટ વતી ટ્રસ્ટી બચુભાઈ કટારા, મેનેજર પ્રવીણભાઈ ચૌધરી સહિત અગ્રણીઓએ પ્રમાણપત્ર સ્વીકાર્યું હતું. આ વૈશ્વિક સિદ્ધિથી મંદિર ટ્રસ્ટના વાઇસ ચેરમેન રણવીરસિંહ ડાભી સહિત ટ્રસ્ટ પરિવાર અને ભક્તોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ છે.
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