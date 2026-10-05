શામળાજીઃ મેશ્વો નદીના કિનારે અને અરવલ્લીની ગોદમાં વસેલું અલૌકિક ધામ, પથ્થરોમાં કંડારાયેલી છે મહાભારત-રામાયણની કહાની
શામળાજીનું આ મંદિર બે માળનું છે અને તેના સ્તંભો તથા બહારની દીવાલોના શિલ્પોમાં રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોની કથાઓને પથ્થરમાં જીવંત કરવામાં આવી છે.
Published : October 5, 2026 at 7:59 PM IST
શામળાજી, અરવલ્લીઃ અમદાવાદથી આશરે 125 કિલોમીટર દૂર અરવલ્લીની પર્વતમાળાની વચ્ચે અને મેશ્વો નદીના કિનારે વસેલું શામળાજી માત્ર ધાર્મિક સ્થળ જ નહીં પરંતુ ગુજરાતની પ્રાચીન કલા, સંસ્કૃતિ અને સ્થાપત્યની જીવંત વારસો છે. ભગવાન વિષ્ણુના શામળાજી સ્વરૂપને સમર્પિત આ પવિત્ર ધામમાં ગુજરાત સહિત રાજસ્થાન અને દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીં દર્શનાર્થે આવે છે. મેશ્વો નદીના કિનારે આવેલું શામળાજી મંદિર સફેદ પથ્થર અને ઈંટોથી બનેલું છે. આ મંદિર બે માળનું છે અને તેના સ્તંભો તથા બહારની દીવાલો પર બારીક કોતરણી કરવામાં આવી છે. મંદિરની બહાર કોતરાયેલા શિલ્પોમાં રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોની કથાઓને પથ્થરમાં જીવંત કરવામાં આવી છે.
બેનમૂન શિલ્પ કલાકૃતિ અને ઐતિહાસિક પ્રસંગો
શામળાજી મંદિરની બહારની શિલ્પ કલાકૃતિમાં હાથીઓનું વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. મંદિરના પાયા અને બહારના ભાગમાં સતત હાથીઓની સુંદર શિલ્પકળા જોવા મળે છે, જેને જોતા એવું લાગે કે, જાણે વિશાળ હાથીઓએ જ આખા મંદિરનો ભાર પોતાના પર ઉઠાવ્યો છે. મંદિરના પ્રાંગણમાં હાથીનું વિશાળ શિલ્પ પણ આ સ્થાપત્યની ભવ્યતામાં વધારો કરે છે. મંદિરની દીવાલો માત્ર કોતરણી માટે નહીં પરંતુ ધાર્મિક કથાઓના પથ્થરમાં કંડારાયેલા દસ્તાવેજ સમાન છે. બહારની દીવાલો અને સ્તંભો પર મહાભારત તથા રામાયણના વિવિધ પ્રસંગો, દેવ-દેવીઓ, ગંધર્વો, સંગીતકારો અને અન્ય ધાર્મિક-પૌરાણિક આકૃતિઓની કોતરણી જોવા મળે છે. જેના કારણે મંદિરના દર્શન સાથે શ્રદ્ધાળુઓને પ્રાચીન શિલ્પકલાનો પણ અનુભવ થાય છે.
ભગવાન શામળાજીના અનેક નામ
મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુના સાક્ષી ગોપાલ અથવા ગદાધર સ્વરૂપની પૂજા કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક લોકો અને આદિવાસી સમાજમાં ભગવાનને પ્રેમથી કાળિયો દેવ અથવા કાળિયો ઠાકર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભગવાન કૃષ્ણના ગોપાલ સ્વરૂપની યાદ અપાવતા ગાયના શિલ્પો પણ મંદિરની વિશેષતાઓમાં સામેલ છે.
મંદિરની સ્થાપના અને લોકવાયકાઓ
શામળાજી મંદિરની સ્થાપના અંગે અનેક લોકવાયકાઓ પ્રચલિત છે. એક માન્યતા અનુસાર બ્રહ્માજીએ પૃથ્વી પર શ્રેષ્ઠ તીર્થની શોધ દરમિયાન શામળાજીની ભૂમિ પસંદ કરી અને અહીં તપસ્યા કરી હતી. બીજી લોકવાયકા મુજબ દેવશિલ્પી વિશ્વકર્માએ એક જ રાતમાં મંદિરનું નિર્માણ કર્યું હતું, જ્યારે અન્ય એક કથા અનુસાર એક આદિવાસીને ખેતરમાં હળ ચલાવતી વખતે ભગવાનની મૂર્તિ મળી હતી અને ત્યારબાદ તેની ભક્તિથી પ્રભાવિત થઈ વૈષ્ણવ વેપારીએ મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. આ તમામ કથાઓ લોકપરંપરા અને ધાર્મિક માન્યતાઓ તરીકે પ્રચલિત છે.
વર્ષભર ધાર્મિક ઉત્સવોની ધામધૂમથી ઉજવણી
શામળાજી ધામમાં વર્ષ દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક પર્વો અને ઉત્સવોની ઉજવણી થાય છે. જન્માષ્ટમી, રામનવમી, હોળી-ધુળેટી, દિવાળી તેમજ શ્રાવણ અને અન્ય ધાર્મિક પ્રસંગોએ ભગવાન શામળાજીના વિશેષ શણગાર, પૂજા-અર્ચના, અભિષેક અને આરતી સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાય છે. જન્માષ્ટમીના પર્વે ભગવાન શામળાજીને વિશેષ કૃષ્ણ શણગાર કરવામાં આવે છે અને ભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે જન્મોત્સવની ઉજવણી થાય છે. શામળાજીનું સૌથી મોટું ધાર્મિક આકર્ષણ કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો મેળો છે. આ પ્રસંગે ગુજરાત તેમજ રાજસ્થાનમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ શામળાજી પહોંચે છે. મેશ્વો નદીમાં સ્નાન કરી ભગવાનના દર્શન અને પૂજા-અર્ચના કરી ભક્તો ધન્યતા અનુભવે છે. કાર્તિકી પૂર્ણિમા દરમિયાન શામળાજીનો સમગ્ર વિસ્તાર ભક્તોના જયઘોષ અને ધાર્મિક માહોલથી ગુંજી ઉઠે છે.
પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અવશેષોનું પણ કેન્દ્ર
શામળાજી આસપાસનો વિસ્તાર પ્રાચીન સમયથી ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર રહ્યો હોવાનું વિવિધ પુરાતત્ત્વીય અવશેષો દર્શાવે છે. મંદિરની આસપાસ પ્રાચીન ઈંટકામ, ખંડિત મંદિરો અને વિવિધ શિલ્પો જોવા મળે છે. શામળાજીથી આશરે બે કિલોમીટર દૂર દેવની મોરી ખાતે ઈ.સ.ની ત્રીજી-ચોથી સદીના બૌદ્ધ મઠ અને સ્તૂપના અવશેષો પણ મળી આવ્યા છે.
અરવલ્લીની ગોદમાં આસ્થા અને પ્રકૃતિનો સંગમ
એક તરફ મેશ્વો નદી, બીજી તરફ અરવલ્લીની હરિયાળી પર્વતમાળા અને વચ્ચે ભવ્ય શામળાજી મંદિર — આ સમગ્ર વિસ્તાર શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. મંદિરની દીવાલો પર કંડારાયેલા મહાભારત-રામાયણના પ્રસંગો, હાથીઓની શિલ્પમાળા અને પ્રાચીન અવશેષો આજે પણ શામળાજીની ભવ્ય ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક ઓળખને જીવંત રાખે છે. આ રીતે શામળાજી માત્ર ભગવાનના દર્શનનું સ્થળ નથી, પરંતુ ધર્મ, લોકકથા, પુરાતત્ત્વ, શિલ્પકલા અને પ્રકૃતિનો અનોખો સંગમ છે. અરવલ્લીની ગોદમાં વસેલું આ પવિત્ર ધામ આજે લાખો શ્રદ્ધાળુઓને આકર્ષી રહ્યું છે અને ગુજરાતની પ્રાચીન ધાર્મિક તથા સાંસ્કૃતિક વિરાસતની આગવી ઓળખ જાળવી રહ્યું છે.
અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ વચ્ચે આવેલું પ્રસિદ્ધ શામળાજી વિષ્ણુ મંદિર ગુજરાતભરના ભક્તો માટે આસ્થાનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે. લેખક અને કેળવણીકાર ડૉ. સંતોષ દેવકરે જણાવ્યું હતું કે, શામળાજી મંદિર માત્ર ધાર્મિક સ્થળ જ નહીં પરંતુ પ્રાચીન કલા, સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક વારસાની સમૃદ્ધ ધરોહર છે. મંદિરના પથ્થરો પર રામાયણ-મહાભારતના પ્રસંગો તથા સુંદર શિલ્પો કંડારાયેલા છે. મંદિર નજીકનું મ્યુઝિયમ અને મેશ્વો ડેમ પણ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણરૂપ છે. દર પૂનમે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડે છે, જ્યારે સાંજે યોજાતો લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો મંદિરના ઈતિહાસ અને વારસાની સુંદર ઝાંખી કરાવે છે. શામળાજીના ઐતિહાસિક વારસાને ગુજરાતના પાઠ્યપુસ્તકોમાં પણ સ્થાન મળ્યું છે. - ડૉ.સંતોષ દેવકર, લેખક
અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓમાં આવેલું શામળાજી વિષ્ણુ મંદિર પૌરાણિક અને ધાર્મિક આસ્થાનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે. મંદિરના પરેશરાણા પુજારીના જણાવ્યા મુજબ, અહીં ભગવાન નારાયણ શ્યામ સ્વરૂપે વિરાજમાન છે અને આ પવિત્ર સ્થળને ગયાગદાધર તીર્થ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.પિતૃ શ્રાદ્ધ માટે આ તીર્થનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ હોવાનું માનવામાં આવે છે. રાજા હરિશ્ચંદ્ર સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક કથા પણ આ તીર્થની મહત્તા દર્શાવે છે. શામળાજી ખાતે જન્માષ્ટમી, દિવાળી, અનકૂટ સહિતના ઉત્સવો ઉજવાય છે, જ્યારે કાર્તિકી પૂનમનો મેળો વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. વર્ષ દરમિયાન લાખો શ્રદ્ધાળુઓ શામળાજી ધામે દર્શનાર્થે આવે છે. -પરેશભાઈ રાણા, પુજારી
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