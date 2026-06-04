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રાજકોટ: કુખ્યાત 'શામજી મકા' ગેંગ પર પોલીસનો સપાટો, ગુજસીટોકના વધુ બે ફરાર આરોપી ઝડપાયા

રાજકોટના થોરાળા વિસ્તારમાં આતંક મચાવનારી કુખ્યાત 'શામજી મકા' ગેંગ વિરુદ્ધ પોલીસે તાજેતરમાં જ 'ગુજસીટોક' (GUJCTOC) હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.

કુખ્યાત 'શામજી મકા' ગેંગ પર પોલીસનો સપાટો
કુખ્યાત 'શામજી મકા' ગેંગ પર પોલીસનો સપાટો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 11:03 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટના થોરાળા વિસ્તારમાં આતંક મચાવનારી કુખ્યાત 'શામજી મકા' ગેંગ વિરુદ્ધ પોલીસે તાજેતરમાં જ 'ગુજસીટોક' (GUJCTOC) હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો હતો. આ કાયદાકીય કાર્યવાહી બાદ ફરાર થયેલા ગેંગના વધુ બે સક્રિય સાગરીતોને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે બાતમીના આધારે ઝડપી લીધા છે. પકડાયેલા બંને આરોપીઓ સામે અગાઉ પણ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેમના પર કાયદાનો ગાળિયો કસીને પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

શામજી મકા ગેંગના ફરાર વધુ બે સાગરીત ઝડપાયા

શામજી મકાની ગેંગ સાથે ધી ગુજરાત કન્ટ્રોલ ટેરરીઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ (GUJCTOC) હેઠળ ગુનો દાખલ કરાયો ત્યારે આ ગેંગના બે સાગરીત હરેશ મોહનભાઇ ખીમસુરીયા (ઉ.વ.28-રહે. નવા થોરાળા વણકરવાસ-૪) અને રોહિત ઉર્ફે બાઠી મનુભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.27-રહે. નવા થોરાળા વણકરવાસ-૪) ફરાર હતાં. આ બંને રાજકોટમાં આવ્યાની બાતમી પરથી ક્રાઇમ બ્રાંચના PSI પીએસઆઇ એસ. વી. ચુડાસમા અને ટીમે પકડી લીધા છે.

કુખ્યાત 'શામજી મકા' ગેંગ પર પોલીસનો સપાટો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર હરેશ વિરૂધ્ધ અગાઉ થોરાળામાં રાયોટીંગ-મારામારીના ચાર ગુના અને રોહિત ઉર્ફે બાઠી વિરૂધ્ધ એ-ડિવીઝન, થોરાળામાં રાયોટીંગ, મારામારી સહિતના પાંચ ગુના નોંધાયા હતાં.

શામજી મકા ગેંગ સામે ગાળિયો કસાયો

21-4-2026ના રોજ રાજકોટ સીટી ક્રાઇમ બ્રાન્ચના થોરાળા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની કુખ્યાત શામજી મકા ગેંગના 12 આરોપી સામે ગુજસીટોકનો ગુનો નોંધાયો હતો. આ ગુનામાં 9 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરતા કોર્ટે તેમને રાજ્યની અલગ અલગ જેલમાં મોકલી દીધા હતા. આ ગેંગના 3 આરોપી ત્યારથી ફરાર હતા. મુખ્ય સૂત્રધાર શામજી મકવાણાની 29-5-2026ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બીજા બે આરોપી નાસતા ફરતા હતા. આ આરોપીઓને પકડવા માટે ઉચ્ચ અધિકારીઓ તરફથી સૂચના આપવામાં આવી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી બે આરોપીને રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી લીધા છે. બે આરોપીઓ સામે રાજકોટના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 9 જેટલા ગુના દાખલ છે.

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TAGGED:

SHAMJI MAKA GANG
RAJKOT POLICE
GUJSITOK ACCUSED ARRESTED IN RAJKOT
SHAMJI MAKA GANG TWO MORE ARREST

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