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રાજ્યમાં 23થી 25 જૂન સુધી રાજ્યવ્યાપી શાળા પ્રવેશોત્સવ, વડનગરની બી.એન.હાઈસ્કુલથી CM કરાવશે પ્રારંભ

શાળા પ્રવેશોત્સવના પ્રણેતા અને PM મોદીએ શાળા શિક્ષણ મેળવેલી વડનગરની બી.એન. હાઈસ્કુલથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજ્યવ્યાપી શાળા પ્રવેશોત્સવનું નેતૃત્વ કરશે.

રાજ્યમાં 23થી 25 જૂન સુધી રાજ્યવ્યાપી શાળા પ્રવેશોત્સવ
રાજ્યમાં 23થી 25 જૂન સુધી રાજ્યવ્યાપી શાળા પ્રવેશોત્સવ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 5:12 PM IST

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ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી કાર્યકાળ દરમિયાન શરૂ કરાવેલા કન્યા કેળવણી-શાળા પ્રવેશોત્સવની 24મું સંસ્કરણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન માં તા. ૨૩ જૂન, મંગળવારથી ૨૫ જૂન, ગુરૂવાર સુધી યોજાશે.

શાળા પ્રવેશોત્સવના પ્રણેતા અને દેશના વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના વતન વડનગરની જે શાળામાંથી શિક્ષણ મેળવેલું તે બી.એન. હાઈસ્કૂલથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આ 24માં રાજ્યવ્યાપી શાળા પ્રવેશોત્સવનું નેતૃત્વ કરશે. વડનગરમાં આંગણવાડીમાં બે ભૂલકાંઓ સહિત બાલવાટિકાથી ધોરણ-૧૧ સુધીના ૩૮૯ વિદ્યાર્થીઓનો શાળા પ્રવેશ મુખ્યમંત્રીશ્રી કરાવવાના છે.

2003ના વર્ષથી શરૂ થયેલા શિક્ષણ સેવા યજ્ઞની અવિરત યાત્રાના આ ૨૪માં વર્ષના ત્રિદિવસીય શાળા પ્રવેશોત્સમાં રાજ્ય ભરની 38,400 શાળાઓમાં કુલ મળીને 28 લાખ 58 હજાર જેટલા બાળકોને શાળા પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

તદઅનુસાર, જે બાળકોની ઉંમર 1જૂનના રોજ પાંચ વર્ષથી વધુ અને 6વર્ષ કરતા ઓછી હશે તેને બાલવાટિકામાં અને જે બાળકની ઉંમર 1જૂનના રોજ 6 ષથી વધુ અને 7 વર્ષ કરતા ઓછી હશે તેને ધોરણ-1માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ધોરણ-8 પાસ કરનાર બાળકોને ધોરણ-9 માં અને ધોરણ-10 પાસ કરનાર બાળકોને ધોરણ-11 માં પ્રવેશ અપાશે.

મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિત મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ, IAS, IPS, IFS કક્ષાના અધિકારીઓ, સચિવાલયના અધિકારીઓ સહિત ૪૬૫ જેટલા મહાનુભાવો પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્ર્મમાં સહભાગી થઈને શાળાએ શાળાએ જઇ બાળકોને પ્રવેશ અપાવવાના આ સેવાયજ્ઞમાં જોડાશે.

આ શાળાપ્રવેશોત્સવ દરમિયાન મહાનુભાવો શાળાઓની શૈક્ષણિક સિધ્ધિઓ, ભૌતીક સુવિધાઓ અને અન્ય ઉપલબ્ધીઓની સમિક્ષા શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ SMC સાથે બેસીને કરશે. સમગ્ર રાજ્યમાં આ શાળા પ્રવેશોત્સવમાં શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતી SMC, વાલીઓ અને ગ્રામજનોની જન ભાગીદારીથી બાળકોનું શાળા નામાંકન ઉત્સવમય અને પ્રેરક બનશે.

  1. ગુજરાતની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત સરકારી એસી પ્રાથમિક શાળા, શિક્ષણ અને સુવિધા એવી કે ખાનગી શાળાઓને આપે છે માત
  2. ગીરસોમનાથ જિલ્લાના ડમાસા ગામની ગૌરવશાળી સરકારી શાળા, ખાનગી શાળાઓને આપે છે ટક્કર

TAGGED:

KANYA KELAVANI RATH YATRA
GOVERNMENT OF GUJARAT
CM BHUPENDRA PATEL
શાળા પ્રવેશોત્સવ
SHALA PRAVESHOTSAV 2026

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