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વલસાડની GIDCના ભ્રષ્ટાચાર અંગે શક્તિસિંહ ગોહિલે ઉઠાવ્યો મોટો પ્રશ્ન, CBI, ED દ્વારા તપાસ કરાવવા માગ

કોંગ્રેસના પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ, શક્તિસિંહ ગોહિલે આજે વલસાડ જીલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ GIDC સંબંધિત ભ્રષ્ટાચાર અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા હતા

કોંગ્રેસના પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ, શક્તિસિંહ ગોહિલે આજે વલસાડ જીલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ GIDC સંબંધિત ભ્રષ્ટાચાર અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા હતા
કોંગ્રેસના પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ, શક્તિસિંહ ગોહિલે આજે વલસાડ જીલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ GIDC સંબંધિત ભ્રષ્ટાચાર અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 8:56 PM IST

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અમદાવાદ: કોંગ્રેસના પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ, શક્તિસિંહ ગોહિલે આજે વલસાડ જીલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ GIDC અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા હતા. જીઆઈડીસીમાં કેવો ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે. આ અંગે ઇન્કમટેક્ષ, CBI, અને EDની તપાસ કેમ થતી નથી એ મોટો સવાલ છે?

પૂર્વ સાંસદ રાજ્યસભા,શક્તિસિંહ ગોહિલના કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરમાં નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (GIDC)ના અધિકારીના બદ્ઈરાદા (માલાફાઈડ) એટલે કે, ભ્રષ્ટ, સત્તાના દુરપયોગ અને જેમાંથી ભ્રષ્ટાચારની ગંધ આવે તે પ્રકારના નિર્ણય કર્યા. બાબતને હાઈકોર્ટના નિર્ણયને માન્ય રાખીને ફરી વખત સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે અધિકારીનો નિર્ણય મેલાફાઈડ હતો. વલસાડ જીલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં કરોડો રૂપિયાના 20 પ્લોટને ખેતીની જમીનની સાથે અદલા બદલ કરવાના નિર્ણયને અગાઉ નામદાર હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની બનેલી ડિવિઝન બેન્ચે રદ કરવાની સાથે નિરીક્ષણ કર્યું હતું કે, GIDCના દ્વારા સામેવાળા સાથે મિલીભગત કરીને કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરેલો છે.

કોંગ્રેસના પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ, શક્તિસિંહ ગોહિલે આજે વલસાડ જીલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ GIDC સંબંધિત ભ્રષ્ટાચાર અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)

આ સાથે એક જાગૃત નાગરિકે કરેલી PIL ને ગ્રાહ્ય રાખીને ભ્રષ્ટાચારથી ભરેલા પ્લોટ ફાળવણીના હુકમને નામદાર હાઈકોર્ટે રદ કર્યો હતો અને GIDCના અધિકારી સામે ખુબ જ ગંભીર ઓબ્ઝર્વેશન કરેલા હતા જેને સુપ્રીમ કોર્ટે ફરી વખત પોતાના જજમેન્ટમાં નોંધીને એ સાબિત કરી આપ્યું છે કે જીઆઈડીસીમાં કેવો ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે. આ અંગે ઇન્કમટેક્ષ, CBI અને EDની તપાસ કેમ થતી નથી એ મોટો સવાલ છે?

હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમકોર્ટના કડક વલણ પછી પણ ગુજરાતના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓએ 20 પ્લોટની સામે ખેતીની નજીવી કિંમતની જમીન આપી દેનાર વ્યક્તિને વળતરની રકમ આપવામાં પણ ખોટા અને મોટા ગલા કરેલા હતા. સુપ્રીમકોર્ટે વળતર માટે ગુજરાત સરકારે જુના કાયદા મુજબ 5.85 કરોડો અને નવા કાયદા મુજબ 24.72 કરોડ અને વ્યાજ એમ મળીને વળતરના કરોડો રૂપિયા આપવાનો જે નિર્ણય કર્યો હતો તેને સુપ્રીમકોર્ટે રદ કરીને માત્ર 1 કરોડ 17 લાખ જેવી નજીવી રકમ વળતર માટે આપવા પાત્ર થાય છે તેમ નિર્ણયમાં જણાવેલા છે.
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, આપણા રાજ્યમાં નાના-નાના ઉદ્યોગકારોને પ્રોત્સાહન મળે, સ્થાનિકોને રોજી મળે તથા ઉદ્યોગોનો સંતુલિત વિકાસ થાય તે માટે જીઆઈડીસીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ભૂતકાળની કોંગ્રેસની સરકારોમાં અનેક અવિકસિત વિસ્તારોમાં નાની મોટી જીઆઈડીસી પૂરતા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે બનાવવામાં આવી હતી. આવા પ્રકારની જીઆઈડીસીઓ બનવાના કારણે અનેક નાના ઉદ્યોગકારો તથા વિશ્વકર્મા સમાજના ભાઈઓને ઉદ્યોગ કરવા માટેની તકો મળી અને સ્થાનિકોને રોજી પણ મળી હતી. ભાજપ સરકારે આ જીઆઈડીસીનો લાભ આપવા કે સંતુલિત વિકાસ કે નાના માણસોને ફાયદા કરવાના બદલે હેતુફેર કરી કરીને માનીતાઓને મિલ્કતો પધરાવીને કરોડો રૂપિયા પેદા કરીને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે તેનો એક ખૂબ મોટો કિસ્સો આજે બહાર આવ્યો છે.

ગુજરાત સરકારમાં ભયમુક્ત ભષ્ટાચાર ચાલે છે તેનું આ સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. સારું થયું કે એક જાગૃત નાગરિક દ્વારા હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી (PIL) દાખલ કરવામાં આવી હતી અને ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનેલી બેંચ દ્વારા ખુબ વિસ્તૃત રીતે મેટરની છણાવટ બાદ GIDCના અધિકારીના ભ્રષ્ટ વલણને ઉજાગર કરીને કરોડો રૂપિયાની કિંમતના પ્લોટો નજીવી કિંમતની એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ સામે ટ્રાંસફર કરવાનો નિર્ણય અને GIDCની નીતિની વિરુધ્ધનો નિર્ણય હતો તેને રદ કર્યો હતો. અધિકારી સામે સ્ટ્રીક્ચર પાસ કર્યા હતા. હાઈકોર્ટના આ પ્રસંશનીય ન્યાથી વલણ બાદ સુપ્રીમકોર્ટે પણ હાઈકોર્ટના નિરીક્ષણને અને GIDCમાં ચાલતા ભ્રષ્ટાચાર વિષે કરેલા સ્ટ્રીક્ચરને રીઈટ્રેટ કરીને (પુનઃ નોંધીને) GIDCના ભ્રષ્ટાચારને ખુલ્લો કરેલ છે. આટલું બધું થયા હોવા છતાં પણ જયારે GIDC સાથે મિલાપણાથી ગેર વહીવટ કરનાર અરજદારને વળતરનો પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે સંપૂર્ણપણે ખોટી રીતે ગણતરી કરીને 30 કરોડ કરતા વધારે રૂપિયાનું વળતર અને વ્યાજ આપવાનો પ્રયત્ન થયો. પરંતુ તાજેતરના સુપ્રીમકોર્ટના જજમેન્ટએ આ કોશિશ નાકામયાબ કરીને સ્પષ્ટ કરી આપ્યું છે કે માત્ર 1,17,16,090 રૂપિયા જ મળવા પાત્ર થાય છે. આ બધા પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગુજરાતમાં કેવા પ્રકારનો ભ્રષ્ટ વહીવટ ચાલી રહ્યો છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પક્ષની માંગણી છે કે,

(1) હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમકોર્ટે જયારે સ્પષ્ટ રીતે GIDCના અધિકારીઓના ભ્રષ્ટ વહીવટ (મેલાફાઈડ) ઇન્ટેશન માટે સ્ટ્રીક્ચર પાસ કર્યા છે ત્યારે સરકાર આવા અધિકારીઓ સામે કેમ કાર્યવાહી કરતી નથી.

(2) GIDCના અંદર સતત ચાલતા ભ્રષ્ટાચાર અને માત્ર ને માત્ર ભ્રષ્ટાચાર માટે અને મોટા માનીતાને મદદ કરવા માટે GIDCને જે નીતિઓ વારંવાર જે બદલાતી રહી છે તેના માટે જ્યુડિશિયલ કમીશનની તપાસ સોપવામાં આવે તપાસનો રિપોર્ટ જાહેર જનતામાં ખુલ્લો મુકવામાં આવે.

(3) સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા સ્પેક્ટ્રમ અલોટમેન્ટ કેસમાં સ્પષ્ટ આદેશ અપાયો છે કે સરકારોએ કોઈપણ જમીન કે મિલકત હરાજી વગર કોઈને પણ આપવી નહીં છતાં જીઆઈડીસીએ અરજીઓ વગર હરાજીએ શા માટે પ્લોટ આપ્યા?

(4) અને બેઠા દરે જમીનો ફાળવી દેવાનું ગુજરાતમાં હજી પણ ષડયંત્ર કેમ ચાલે છે?

(5) ઈડીને જીઆઈડીસીમાં મોકલવામાં આવે અને મની લોન્ડરિંગ અંગેનો કેસ દાખલ કરવામાં આવે. જીઆઈડીસીના નિયામક મંડળના સભ્યોની મિલકતની તપાસ ઈડી, ઈન્કમટેક્સ અને સીબીઆઈ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે અને આ તપાસને પારદર્શક રાખીને ગુજરાતના લોકોને હકીકતોથી વાકેફ કરવામાં આવે.

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SHAKTISING GOHIL
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