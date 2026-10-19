મનરેગાના શ્રમિકોના કરોડો રૂપિયા બાકી, ચાર મહિના બાદ પણ ચુકવણી નહીં: શક્તિસિંહ ગોહિલના આક્ષેપ
ભાવનગર જિલ્લામાં મજૂરોના 2.66 કરોડ અને મેટના 1 કરોડથી વધુનું પેમેન્ટ બાકી હોવાનો દાવો
Published : October 19, 2026 at 8:02 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં મનરેગા યોજના હેઠળ મહેનત કરીને રોજગારી મેળવતા શ્રમિકોને સમયસર મજૂરી ન મળવાનો મુદ્દો કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યો છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે આક્ષેપ કર્યો છે કે ગુજરાતમાં 20 જૂન, 2026થી શ્રમિકોએ કરેલી મહેનતના નાણાં ચૂકવવામાં આવ્યા નથી. મનરેગા કાયદા મુજબ શ્રમિકોને 15 દિવસમાં મજૂરી ચૂકવવાની જોગવાઈ હોવા છતાં મહિનાઓ સુધી ચુકવણી ન થતાં ગરીબ શ્રમિકો આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ રાષ્ટ્રના વિકાસનો પાયો શ્રમિકોના પરસેવા અને અથાક મહેનત પર ટકેલો હોય છે. રોજની મજૂરી કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા ગ્રામીણ વિસ્તારના શ્રમિકોને રોજગારીની સુરક્ષા મળે તે હેતુથી તત્કાલીન વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહ અને UPAના ચેરપર્સન સોનિયા ગાંધીના કાર્યકાળમાં મનરેગા કાયદો લાવવામાં આવ્યો હતો. આ યોજના ગ્રામીણ શ્રમિકો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો.
ભાવનગર જિલ્લામાં કરોડો રૂપિયાનું પેમેન્ટ બાકી હોવાનો દાવો
શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાવનગર જિલ્લાનો દાખલો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, મનરેગા હેઠળ કામ કરનારા શ્રમિકોની કુલ રૂ. 2 કરોડ 66 લાખ 1 હજાર 850ની મજૂરી બાકી છે. આ ઉપરાંત કામની દેખરેખ રાખતા અને 'મેટ' તરીકે ઓળખાતા સુપરવાઇઝરોના રૂ. 1 કરોડ 44 હજાર 313 પણ ચૂકવવાના બાકી હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો.
આ મુદ્દે તેમણે 17 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, ભાવનગરના નિયામક દ્વારા ગ્રામ વિકાસ કમિશનરને લખવામાં આવેલા પત્રનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. શક્તિસિંહ ગોહિલે પત્રની નકલ મીડિયા સમક્ષ રજૂ કરીને તેમાં દર્શાવેલી વિગતો વાંચી સંભળાવી હતી.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, પત્રમાં મનરેગા હેઠળ કામ કરનારા શ્રમિકોને કાયદા મુજબ 15 દિવસમાં ચુકવણી થવી જોઈએ તેમ છતાં ભાવનગર જિલ્લામાં પેમેન્ટ બાકી હોવાની ગંભીર બાબત રજૂ કરવામાં આવી હતી. તાલુકાવાર બાકી રકમનો ઉલ્લેખ કરીને શ્રમિકો દ્વારા આંદોલન કરવાની અને આત્મહત્યા કરવાની ચીમકી આપવામાં આવતી હોવાની પણ નોંધ કરવામાં આવી હતી.
તહેવારો વીતી ગયા, શ્રમિકોને નાણાં ન મળ્યાનો આક્ષેપ
શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે શ્રમિકો પોતાના પરસેવાની કમાણીથી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. આવા સંજોગોમાં મહિનાઓ સુધી મજૂરી ન મળવાથી તેમની આર્થિક સ્થિતિ વધુ કથળી શકે છે. નવરાત્રી અને દશેરા જેવા તહેવારો વીતી ગયા હોવા છતાં શ્રમિકોને તેમના હકનાં નાણાં મળ્યાં નથી, તે ગંભીર બાબત છે.
તેમણે ભાજપ સરકાર પર શ્રમિકોની અવગણના કરવાનો આક્ષેપ કરતાં કહ્યું હતું કે મનરેગા યોજનામાં ભૂતપૂર્વ મંત્રી સહિતના આગેવાનો સામે ભ્રષ્ટાચારના અનેક કિસ્સાઓ બહાર આવ્યા હોવાનો કોંગ્રેસનો દાવો છે. એક તરફ ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે અને બીજી તરફ મહેનત કરનારા શ્રમિકોને તેમની મજૂરી માટે રાહ જોવી પડી રહી છે, તે યોગ્ય નથી.
કોંગ્રેસની ચાર મુખ્ય માગણીઓ
શક્તિસિંહ ગોહિલે ગુજરાત સરકાર સમક્ષ માગણી કરી હતી કે રાજ્યભરમાં મનરેગા હેઠળ બાકી રહેલી શ્રમિકોની મજૂરી તાત્કાલિક ચૂકવવામાં આવે. કાયદા મુજબ 15 દિવસમાં ચુકવણી થવી જોઈએ છતાં ચાર-ચાર મહિના સુધી નાણાં ન ચૂકવનારા જવાબદારોની જવાબદારી નક્કી કરીને તેમની સામે ક્રિમિનલ કેસ દાખલ કરવામાં આવે.
તેમણે વધુમાં માગણી કરી હતી કે મજૂરીની ચુકવણીમાં થયેલા વિલંબ બદલ શ્રમિકોને વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે અને તેમના હકનાં નાણાં સમયસર ન ચૂકવવા બદલ ગુજરાત સરકાર શ્રમિકોની માફી માગે.
અંતમાં શક્તિસિંહ ગોહિલે આત્મહત્યા કરવાની ચીમકી આપનારા શ્રમિકોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં અંતિમ પગલું ન ભરે. તેમણે શ્રમિકોને ધીરજ રાખવા અને તેમના હક માટે કાયદાકીય તથા લોકશાહી માર્ગે લડત ચાલુ રાખવા અનુરોધ કર્યો હતો.
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