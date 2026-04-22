'કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને પૈસા બતાવ્યા તેમ છતાં ડર્યા નથી કે વહેંચાયા નથી', ભાવનગરમાં શક્તિસિંહ ગોહિલના ભાજપ પર પ્રહાર

કોંગ્રેસ સત્તામાં હતી ત્યારે પોલીસના સહારે કોઈને ધમકાવવાનો કે પૈસાથી ફોડવાનો ધંધો નહોતો- શક્તિસિંહ ગોહિલ

ભાવનગરમાં શક્તિસિંહ ગોહિલે જનસભાને સંબોધી હતી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 7:39 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ સભ્ય શક્તિસિંહ ગોહિલને પ્રચારમાં ઉતર્યા છે. શહેરમાં વોર્ડ પ્રમાણે યોજાયેલી સભામાં તેમને હાજરી આપીને ભાજપ સરકાર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.

શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાવનગરમાં જનસભા સંબોધી

ભાવનગર મિલેટ્રી સોસાયટીના નાકા ઉપર બોરતળાવ વોર્ડ માટે પ્રચારમાં આવેલા શક્તિસિંહ ગોહિલે મંચ ઉપરથી જણાવ્યું હતું કે, લોકશાહીમાં જનતા જનાર્દન છે. પંચાયતથી પાર્લામેન્ટરી સુધી હું પહોંચ્યો હોય તે મારી મહાનતા નહોતી પણ પ્રજાનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ હતા એટલે પહોંચી શક્યો હતો. ચૂંટણીને પવિત્ર પર્વ ગણવામાં આવે છે પવિત્ર એટલે ગણવામાં આવે છે કે ધર્મમાં જેમ મંત્ર વિદ્યા છે તેમાં મંત્રથી કોઈપણને મોટો કરી શકાય છે તેમ ચૂંટણીને પવિત્ર પર્વ કહેવાય છે જેમાં મતથી કોઈપણ વ્યક્તિને મોટો કરી શકાય છે.

તંત્રના સહારે અમારી સરકારમાં ધમકાવ્યા નથી- શક્તિસિંહ ગોહિલ

મંચ ઉપરથી શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, અનેક ચૂંટણીઓ જોયા પછી અત્યારે જેમ મતગણના થાય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તામાં છે. આપના આશીર્વાદથી હું ધારાસભ્ય હતો અને મિનિસ્ટર હતો તે દરમિયાન પણ ચૂંટણીઓ યોજાઈ ત્યારે અમે પોલીસના સહારે કોઈને ધમકાવવાનો કે પૈસાથી ફોડવાનો ધંધો નહોતો કર્યો. હું માનું છું લોકતંત્રમાં લોકોનો નિર્ણય કરવાનો અધિકાર છે. આ તો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હોય તો તેના સગા સંબંધી કોણ સરકારી નોકરી કરે છે તેને ધમકાવવાનો, તેને દબાવવાનો અને ફોર્મ પાછું ખેંચાવી લેવા કહેવાનું. શા માટે તંત્રનો દૂરઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ભાવનગરમાં શક્તિસિંહ ગોહિલે જનસભા સંબોધતા ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના ઉમેદવારો ના જોયા હોય તેટલા પૈસા બતાવ્યા પણ ડર્યા કે વહેચાયા નહીં

શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ પક્ષનો ઉમેદવાર હોય તેને ભયનો માહોલ બતાવો બીજી તરફ પૈસાની લાલચ આપી, પૈસા લઈ જાવ ફોર્મ પાછું ખેંચી લ્યો. કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને એક સાથે ન જોયા હોય તેટલા પૈસા બતાવ્યા છે તેમ છતાં ડર્યા નથી કે વહેંચાયા નથી. પહેલા માટલું લેવા જતા તો ટકોરો કરતા કે માટલું ફૂટેલું નથીને. ભાજપના રાજ્યમાં આ કોંગ્રેસમાં જે બચી ગયા છે તે ટકોરા જેવા છે જે ડર્યા નથી કે વહેચાયા નથી. સત્તા મળે તો શોષણ માટે ના હોય, સત્તા મળે તો ઘર ભરવા માટે ના હોય, સત્તા મળે તો સેવા માટે હોય છે.

શક્તિસિંહ ગોહિલે કહ્યું કે- સત્તા સેવા માટે મળે છે, ઘર ભરવા નથી મળતી (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના શાસનમાં કોંગ્રેસની સામે આંદોલન થયા

શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના શાસનમાં કોંગ્રેસની સરકાર હોવા છતાં પણ ભાવનગરના સ્વર્ગસ્થ પ્રતાપ શાહ, સ્વર્ગસ્થ મનુભાઈ વ્યાસ, શશીકાંતભાઈ જમોડ હોય કે બાઉભાઈ પટેલ હોય કે દિગંત ઓઝા હોય ભાવનગર યૂનિવર્સિટી માટે જે તે સમયની કોંગ્રેસની સરકાર સામે પણ લડાઈ ચાલી હતી. આ સાથે શક્તિસિંહ ગોહિલે કોંગ્રેસના સમયના ગેસના સીલીન્ડરના ભાવના હાલના સિલિન્ડરના ભાવને લઈ ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા હતા તેમજ ઈરાન મુદ્દે પણ હાલની સરકારના વલણના પગલે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.

