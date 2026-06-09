14 વર્ષની દુષ્કર્મ પીડિતાને હાઇકોર્ટથી રાહત: 7 અઠવાડિયાના ગર્ભપાતને મંજૂરી, DNA પુરાવા સાચવવા પણ આદેશ
આરોપીએ સગીરાનું અપહરણ કરી તેની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા, જેના પરિણામે તે ગર્ભવતી બની હતી.
Published : June 9, 2026 at 8:38 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે 14 વર્ષ અને 4 મહિનાની દુષ્કર્મ પીડિત સગીરાને ગર્ભપાત કરવાની મંજૂરી આપતા મહત્વપૂર્ણ આદેશ કર્યો છે. કચ્છ જિલ્લાના આ કેસમાં સગીરાના પિતા દ્વારા હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં સગીરા દુષ્કર્મના કારણે ગર્ભવતી બની હોવાનું જણાવાયું હતું.
પ્રસ્તુત કેસમાં આરોપી સામે કચ્છના નારાયણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. ફરિયાદ અનુસાર આરોપીએ સગીરાનું અપહરણ કરી તેની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા, જેના પરિણામે તે ગર્ભવતી બની હતી. અરજીની સુનવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે અગાઉ જી.કે. જનરલ હોસ્પિટલને સગીરાની તબીબી તપાસ કરાવવા આદેશ કર્યો હતો. હોસ્પિટલ દ્વારા રજૂ કરાયેલા મેડિકલ રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે, સગીરાનું સ્વાસ્થ્ય સ્થિર છે અને તેને આશરે 7 અઠવાડિયા અને 5 દિવસનો ગર્ભ છે.
મેડિકલ બોર્ડે પોતાના અભિપ્રાયમાં જણાવ્યું હતું કે, મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી (MTP) એક્ટ, 2021ની જોગવાઈઓ અનુસાર સગીરાનો ગર્ભપાત સુરક્ષિત રીતે કરી શકાય છે. આ અભિપ્રાયને ધ્યાનમાં રાખી હાઇકોર્ટે ગર્ભપાતની મંજૂરી આપી હતી. કોર્ટે કચ્છની હોસ્પિટલને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે ત્રણ વરિષ્ઠ ગાયનેકોલોજિસ્ટ અને એક સાયકોલોજિસ્ટની ટીમ દ્વારા પીડિતાની તપાસ કરી તમામ જરૂરી તબીબી સાવચેતીઓ સાથે તાત્કાલિક ગર્ભપાતની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે. સાથે જ હોસ્પિટલને પ્રી-ટર્મિનેશન અને પોસ્ટ-ટર્મિનેશનની તમામ સારવાર અને કાઉન્સેલિંગ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
હાઇકોર્ટે પોતાના આદેશમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, ગર્ભપાત દરમિયાન અથવા ત્યારબાદ જો કોઈ જૈવિક પુરાવા પ્રાપ્ત થાય તો તેના DNA સેમ્પલ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી એકત્રિત કરી તપાસ અધિકારીને સોંપવામાં આવે. જેથી ભવિષ્યમાં ચાલી રહેલા ફોજદારી કેસમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે. કોર્ટે વધુમાં કહ્યું હતું કે, જો કોઈ અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં બાળક જીવિત જન્મે તો હોસ્પિટલ દ્વારા તેને શ્રેષ્ઠ તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે. જો પીડિતા અથવા તેનો પરિવાર બાળકની જવાબદારી લેવા તૈયાર ન હોય તો રાજ્ય સરકાર અને સંબંધિત એજન્સીઓએ જુવેનાઈલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળ બાળકની સંપૂર્ણ જવાબદારી સ્વીકારવાની રહેશે.
અરજદાર પક્ષના વકીલ ભાવના આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, પીડિતાની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગર્ભપાત માટે કોર્ટ સમક્ષ અરજી કરવામાં આવી હતી. મેડિકલ બોર્ડના અનુકૂળ અભિપ્રાય બાદ હાઇકોર્ટે સગીરાના હિતને સર્વોપરી રાખીને ગર્ભપાતની મંજૂરી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય દુષ્કર્મ પીડિત સગીરાના આરોગ્ય, ગૌરવ અને ભવિષ્યના હિતોની રક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
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