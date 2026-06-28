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સુરેન્દ્રનગરના શિયાણીમાં સુએજ પ્લાન્ટ લોકાર્પણ પહેલા જ જર્જરીત, કામમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપ

શિયાણી ગામે નવનિર્મિત સુએજ પ્લાન્ટ લોકાર્પણ પહેલાં જર્જરીત થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેને લઈને ગામ લોકો સરકારી કામમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપ મુકી રહ્યાં છે.

શિયાણી ગામે નવો બનેલો સુએજ પ્લાન્ટ વિવાદમાં
શિયાણી ગામે નવો બનેલો સુએજ પ્લાન્ટ વિવાદમાં (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 2:13 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલતા વિકાસના કામોમાં સતત ભ્રષ્ટાચાર થતા હોવાના આરોપ લાગતા આવ્યા છે. ત્યારે વઢવાણ તાલુકાના શિયાણી ગામે નવો બનાવવામાં આવેલો સુએજ પ્લાન્ટ લોકાર્પણ પહેલાં ફાટી ગયો હોવાનું અને તૂટી ગયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્લાન્ટમાં તિરાડો પડી ગઈ હોવાનું અને દિવાલો ઉપરથી પણ પોપડા પડતા હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે.

તળાવનું પાણી શુદ્ધ રહે અને દૂષિત ન થાય તે માટે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા અંદાજિત એક લાખથી વધુના ખર્ચે પ્લાન્ટ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો, અને આ પ્લાન્ટ ગામનું ગંદુ પાણી શુદ્ધ કરી અને ત્યારબાદ શુદ્ધ પાણી તળાવમાં જાય તે માટે ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ કામ હજુ પૂર્ણ થયું છે, બીજી તરફ ગામમાં બનાવાયેલા નવા પ્લાન્ટનું હજુ લોકાર્પણ પણ નથી થયું ત્યાં ફાટી ગયો છે, અને તેને દીવાલો ઉપરથી પોપડા પડવા લાગ્યા છે, તેમજ તળ પણ ફાટવા લાગ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરના શિયાણી ગામે નવા બનાવાયેલા સુએજ પ્લાન્ટમાં પડી તિરાડો (Etv Bharat Gujarat)

કોઈપણ ઉપયોગમાં આવ્યા પહેલા જ આ પ્રકારની ઘટના બનતા પ્લાન્ટની નબળી કક્ષાની કામગીરી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે, ત્યારે આ મુદ્દે ગ્રામજનો દ્વારા પણ રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર મુદ્દે યોગ્ય તપાસ કરી અને વ્યવસ્થિત રીતે આ પ્લાન્ટ ફરીથી ઉભો કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

લોકાર્પણ પહેલાં જર્જરીત થઈ ગયો સુએજ પ્લાન્ટ
લોકાર્પણ પહેલાં જર્જરીત થઈ ગયો સુએજ પ્લાન્ટ (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે ગ્રામજનો એ સ્થળ તપાસ કરી છે, અને જે તૂટી ગયેલો પ્લાન્ટ છે તે અંગેના ફોટોગ્રાફ સાથે ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીને પણ કરવામાં આવી છે, અને જે એજન્સી દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી છે તેના ઉપર પગલાં ભરવામાં આવે અને વ્યવસ્થિત રીતે આ પ્લાન્ટ ઉભો કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

સુએજ પ્લાન્ટની દિવાલોમાં પડી મોટી તિરાડો
સુએજ પ્લાન્ટની દિવાલોમાં પડી મોટી તિરાડો (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવ્યો તેને ચાર વર્ષ થયા, કોઈપણ પ્રકારનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું નથી અને તેનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવ્યો નથી, જેને લઈને પ્લાન્ટની હાલત અત્યંત ખરાબ બની ગઈ છે, અને પોપડા પડવા લાગ્યા .છે પ્લાન્ટ જર્જરીત બની ગયો છે, તિરાડો પણ પડી ગઈ છે, ત્યારે નીચેના ભાગેથી પ્લાન્ટ ફાટી ગયો છે. હવે આ પ્લાન્ટ કોઈ ઉપયોગમાં આવી શકે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ નથી. ગ્રામ પંચાયતના રૂપિયા પાણીમાં જતા રહ્યા હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાયો છે. -હસમુખભાઈ મેણીયા, સ્થાનીક, શિયાણી ગામ

વઢવાણ તાલુકાના શિયાણી ગામે નવો બનાવવામાં આવેલો સુએજ પ્લાન્ટ લોકાર્પણ પહેલાં બિસ્માર બની ગયો
વઢવાણ તાલુકાના શિયાણી ગામે નવો બનાવવામાં આવેલો સુએજ પ્લાન્ટ લોકાર્પણ પહેલાં બિસ્માર બની ગયો (Etv Bharat Gujarat)

આ ગામના સરપંચ દર્શનભાઈ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમને ટેલિફોનિક વાતમાં એવું જણાવ્યું હતું કે, ''ગામમાં જે ગંદુ પાણી નીકળે છે તે શુદ્ધ કરવા માટે આ પ્લાન્ટ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ આ પ્લાન્ટ ખરાબ થઈ ગયો છે. મોટર અંગેની વ્યવસ્થા નથી ત્યારે હાલ આ પ્લાન્ટ બંધ કરવામાં આવ્યો છે, અને તાળું મારી દેવામાં આવ્યું છે. નબળું કામ થયું હોવા મુદ્દે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આ બાબતે જાણ કરી છે અને યોગ્ય તપાસ કરી એજન્સીને ફરીથી આ કામ કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવે તે અંગેની રજૂઆતો કરવામાં આવી છે.''

પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીએ સુએજ પ્લાન્ટની કામગીરીમાં ભ્રષ્ટાચાર થયાનો લગાવ્યો આરોપ
પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીએ સુએજ પ્લાન્ટની કામગીરીમાં ભ્રષ્ટાચાર થયાનો લગાવ્યો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

આ મામલો પ્રકાશમાં આવતા પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીએ શિયાણી ગામની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે સરકાર અને તંત્ર પર ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતાં. તેમણે કહ્યું કે, અહીં બનાવેલો સુએજ પ્લાન્ટ સંપૂર્ણ ફાટી ગયો છે અને ખંઢેર બની ગયો છે. આ પ્લાન્ટ બનાવ્યા બાદ એક પણ વખત ઉપયોગ કરાયો નથી. આ રીતે લાખો રૂપિયા ક્યાં અને કેવી રીતે વેડફાઈ છે, તેના એક નહીં પરંતુ હજારો ઉદાહરણો જોવા મળે છે. સરકારની નજર અહીં પડશે કે કેમ ? અને લોકો પણ આ બધુ જોઈને જાગૃત થશે કે કેમ ? આ એક મોટો પ્રશ્ન છે. - નૌશાદ સોલંકી, પૂર્વ ધારાસભ્ય

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TAGGED:

SURENDRANAGAR NEWS
SEWAGE PLANT IN SHIYANI VILLAGE
CORRUPTION IN GOVERNMENT WORK
ભ્રષ્ટાચારના આરોપ
CORRUPTION ALLEGATIONS

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